Nhân sự mới Đồng chí Nguyễn Văn Quảng giữ chức Bí thư Đảng ủy Tòa án Nhân dân tối cao Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú đề nghị đồng chí Nguyễn Văn Quảng tiếp tục phát huy kinh nghiệm, năng lực, cùng tập thể Ban Chấp hành Đảng ủy Tòa án Nhân dân tối cao hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Bí thư Đảng ủy các cơ quan Đảng Trung ương trao quyết định chỉ định Bí thư Đảng ủy Tòa án Nhân dân Tối cao nhiệm kỳ 2025-2030 cho đồng chí Nguyễn Văn Quảng. (Ảnh: TTXVN phát)

Chiều 4/11, tại Hà Nội, Đảng ủy Tòa án Nhân dân tối cao công bố Quyết định của Ban Thường vụ Đảng ủy các cơ quan Đảng Trung ương về việc chỉ định tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Đảng ủy, Bí thư Đảng ủy Tòa án Nhân dân Tối cao nhiệm kỳ 2025-2030.

Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú, Bí thư Đảng ủy các cơ quan Đảng Trung ương dự và trao quyết định.

Tham dự Hội nghị có đồng chí Lê Minh Trí, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Nội chính Trung ương, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao; Tổng Thanh tra Chính phủ Đoàn Hồng Phong.

Hội nghị đã công bố Quyết định số 15-QĐ/ĐU về việc chỉ định tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Đảng ủy và giữ chức Bí thư Đảng ủy Tòa án Nhân dân Tối cao nhiệm kỳ 2025-2030 đối với đồng chí Nguyễn Văn Quảng.

Phát biểu tại buổi lễ, Thường trực Ban Bí thư, Bí thư Đảng ủy các cơ quan Đảng Trung ương Trần Cẩm Tú đánh giá cao sự cố gắng và những đóng góp của đồng chí Lê Minh Trí, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Nội chính Trung ương trong thời gian giữ chức Bí thư Đảng ủy Tòa án Nhân dân Tối cao.

Đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Bí thư Đảng ủy các cơ quan Đảng Trung ương phát biểu. (Ảnh: TTXVN phát)

Trao quyết định và phát biểu giao nhiệm vụ cho đồng chí Nguyễn Văn Quảng, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú cho biết Bộ Chính trị quyết định đồng chí Nguyễn Văn Quảng, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng thôi giữ chức Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Phó Tổng Thanh tra Thường trực Thanh tra Chính phủ; điều động, phân công, giới thiệu để Quốc hội bầu giữ chức Chánh án Tòa án Nhân dân Tối cao và chỉ định Bí thư Đảng ủy Tòa án Nhân dân Tối cao.

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú chúc mừng đồng chí Nguyễn Văn Quảng nhận trọng trách mới; đồng thời, đề nghị đồng chí tiếp tục phát huy những kinh nghiệm, năng lực, sở trường, cùng tập thể Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Đảng ủy Tòa án Nhân dân Tối cao chung sức đồng lòng hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, đồng chí Nguyễn Văn Quảng bày tỏ sự trân trọng cảm ơn Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Đảng ủy các cơ quan Đảng Trung ương đã tín nhiệm, tin tưởng giao nhiệm vụ, trọng trách mới là Bí thư Đảng ủy Tòa án Nhân dân Tối cao, nhiệm kỳ 2025-2030.

Đồng chí Nguyễn Văn Quảng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Tòa án Nhân dân Tối cao phát biểu. (Ảnh: TTXVN phát)

Tiếp thu các ý kiến chỉ đạo, đồng chí Nguyễn Văn Quảng cho biết trên cương vị công tác mới, sẽ cùng tập thể Đảng ủy, Ban Thường vụ Đảng ủy Tòa án nhân dân tối cao đoàn kết, nghiêm túc, quyết tâm, quyết liệt đổi mới trong triển khai thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng trong công tác xây dựng Đảng, gắn với công tác xây dựng ngành và thực hiện nhiệm vụ chính trị của ngành Tòa án Nhân dân, nhất là các chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư Tô Lâm tại Lễ kỷ niệm 80 năm truyền thống ngành Tòa án Nhân dân và thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội của Đảng bộ Tòa án Nhân dân Tối cao nhiệm kỳ 2025-2030.

Đồng chí Nguyễn Văn Quảng cũng trân trọng cảm ơn những đóng góp của đồng chí Lê Minh Trí trong thời gian giữ chức Bí thư Đảng ủy Tòa án Nhân dân Tối cao.

Đồng chí Nguyễn Văn Quảng cho biết sẽ tiếp tục phát huy các kết quả, thành tựu và bài học kinh nghiệm quý báu mà ngành Tòa án Nhân dân đã đạt được trong các nhiệm kỳ vừa qua, để xây dựng Đảng bộ Tòa án Nhân dân Tối cao trong sạch, vững mạnh toàn diện, đủ năng lực lãnh đạo, chỉ đạo.

Đồng thời, phát triển ngành Tòa án Nhân dân đáp ứng yêu cầu của công cuộc cải cách tư pháp, xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa, xứng đáng với sự tin cậy của Đảng, Nhà nước và nhân dân, góp phần cùng đất nước bước vào kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.