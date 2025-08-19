Chính quyền - đoàn thể Đông Giang kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống Công an nhân dân và 20 năm Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc ĐNO - Ngày 19/8, Đảng ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Đông Giang tổ chức kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống Công an nhân dân Việt Nam (19/8/1945 - 19/8/2025) và 20 năm Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (19/8/2005 - 19/8/2025).

Đồng chí Lê Duy Thắng, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Đông Giang trao giấy khen cho đại diện các tập thể có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống Công an nhân dân và phong trào "Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc". Ảnh: NGỌC VY

Dự lễ có các đồng chí lãnh đạo Đảng ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã; nguyên lãnh đạo Công an huyện Đông Giang cũ; nguyên lãnh đạo Công an các xã giáp ranh cùng đông đảo cán bộ, chiến sĩ và người dân địa phương.

Buổi lễ kỷ niệm ôn lại truyền thống 80 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành của lực lượng Công an nhân dân, đồng thời khẳng định vai trò của Công an xã Đông Giang trong công tác giữ gìn an ninh trật tự.

Thành lập từ tháng 7/2025 với 30 cán bộ, chiến sĩ, Công an xã Đông Giang đã nhanh chóng ổn định tổ chức, triển khai đồng bộ các mặt công tác; tăng cường tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm pháp luật; đẩy mạnh tuyên truyền phòng chống tội phạm công nghệ cao, lừa đảo qua mạng, trộm cắp tài sản, phòng cháy chữa cháy...

Đồng chí Coor Le, Chủ tịch UBND xã Đông Giang trao giấy khen cho các cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống Công an nhân dân và phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”. Ảnh: NGỌC VY

Công an xã Đông Giang cũng tham mưu hiệu quả cho cấp ủy, chính quyền trong triển khai phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”, xây dựng nhiều mô hình thiết thực như: camera an ninh, Tổ liên gia phòng cháy chữa cháy, Tổ nhân dân tự quản, chiếu sáng đường quê… góp phần giữ vững bình yên ở cơ sở.

Dịp này, UBND xã Đông Giang khen thưởng 5 tập thể và 10 cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống Công an nhân dân và phong trào "Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc".