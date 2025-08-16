Thể thao Đồng hương Vu Gia và Phú Thuận sắp tổ chức giải bóng đá gây quỹ học bổng ĐNO - Vào ngày 24/8 tới đây, tại cụm sân Sport Plus, phường Tân Sơn Nhì (TP.Hồ Chí Minh), Giải bóng đá gây quỹ “Nâng bước em đến trường” - Tranh cúp Nam Trung Group lần thứ hai sẽ chính thức diễn ra, quy tụ hàng chục đội bóng đồng hương các xã vùng B Đại Lộc (cũ), nay thuộc địa bàn xã Vũ Gia và Phú Thuận, thành phố Đà Nẵng.

Giải bóng đá gây quỹ “Nâng bước em đến trường” của Hội đồng hương các xã Vu Gia - Phú Thuận luôn nhận được sự hưởng ứng đông đảo của bà con xa quê. Ảnh do nhân vật cung cấp

Đây không đơn thuần là một sân chơi thể thao, mà là hoạt động mang đậm tính cộng đồng, hướng về quê hương với mục tiêu gây quỹ học bổng cho các em học sinh vượt khó học giỏi. Toàn bộ 100% số tiền vận động được vào tài khoản quỹ sẽ được Ban tổ chức công khai và trao trực tiếp một lần cho học sinh các cấp tại quê nhà vào dịp khai giảng năm học mới ngày 5/9 sắp tới.

Sau thành công vang dội từ mùa giải đầu tiên năm 2024 với gần 300 triệu đồng được quyên góp và phân bổ minh bạch đến từng địa phương, năm nay, giải tiếp tục kỳ vọng sẽ lan tỏa mạnh mẽ hơn nữa giá trị sẻ chia và kết nối cộng đồng. Mỗi trận bóng là một cơ hội để người con các xã Vu Gia và Phú Thuận, học tập và làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh cùng các địa phương lân cận hội ngộ, giao lưu và thực hiện điều có ích cho quê hương.

Ban tổ chức giải trao quà cho học sinh tại xã Đại Phong (cũ) năm 2024. Ảnh do nhân vật cung cấp

Ông Lương Văn Hùng, Phó Ban tổ chức giải cho biết: "Mục đích lớn nhất là gây quỹ học bổng cho con em quê nhà. Tuy chỉ diễn ra trong một buổi chiều chủ nhật, nhưng giải bóng như một ngày hội đồng hương các xã Vu Gia và Phú Thuận, là cầu nối gắn kết đồng hương, là dịp để chúng tôi thể hiện tinh thần tương thân tương ái, lan tỏa sự tử tế thông qua thể thao".

Chương trình chính sẽ bắt đầu từ 12 giờ 30 ngày 24/8 với hoạt động giao lưu văn hóa - ẩm thực, nơi bà con đồng hương chia sẻ món ngon quê nhà, kết nối trong không khí đậm chất xứ Quảng. Đúng 14 giờ, tiếng còi khai cuộc sẽ vang lên đồng loạt trên 4 sân đấu, với thể thức loại trực tiếp theo chuẩn Futsal 5 người. Giải áp dụng luật bóng đá mini, thi đấu hai hiệp, mỗi hiệp 20 phút, chọn ra đội thắng đi tiếp, các tình huống hòa sẽ phân định bằng loạt sút luân lưu...