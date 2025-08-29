Xã hội Đồng lòng vượt khó, sẵn sàng cho năm học mới ở Trà Giáp Dù còn nhiều khó khăn về cơ chế, chính sách và điều kiện cơ sở vật chất nhưng các trường học ở xã vùng cao Trà Giáp đã và đang nỗ lực vượt khó.

Tuổi trẻ xã Trà Giáp ra quân dọn vệ sinh, sửa chữa, chỉnh trang khuôn viên trường lớp tại điểm trường thôn 3, xa xôi cách biệt của Mẫu giáo Sơn Trà. Ảnh: BÌNH MINH

Tuổi trẻ đồng hành cùng trường lớp

Anh Nguyễn Văn Quy, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam, Bí thư Đoàn xã Trà Giáp cho biết: “Hè năm nay, tuổi trẻ toàn xã ra quân chiến dịch Thanh niên tình nguyện, huy động 50 đoàn viên đồng hành cùng các trường. Các bạn trẻ đã góp công sửa chữa, trang trí điểm trường Mẫu giáo Sơn Trà (thôn 3), điểm trường xa nhất, gần như tách biệt với trung tâm xã; chỉnh trang phòng học Trường Mẫu giáo Măng Non; cải tạo bếp ăn và vườn rau cho giáo viên…”.

Những việc làm ấy tuy nhỏ nhưng tạo thêm động lực để thầy cô, học sinh bước vào năm học mới với tinh thần phấn khởi.

Đoàn viên thanh niên Trà Giáp giúp trang trí lại lớp học tại Trường Mẫu giáo Măng non để chuẩn bị sẵn sàng cho năm học mới. Ảnh: BÌNH MINH

Hiệu trưởng Trường Mẫu giáo Sơn Trà, cô Đinh Thị Thu Hằng xúc động chia sẻ: “Được đoàn viên giúp sức, trường có thêm phòng học và các hạng mục phụ trợ được chỉnh trang, sửa chữa cơ bản. Với điều kiện vùng cao như Trà Giáp, đó là nguồn động viên rất lớn”.

Tại Trường Phổ thông dân tộc bán trú THCS Chu Huy Mân, công tác chuẩn bị cũng được triển khai chu đáo.

Thầy Trần Ngọc Cường, Hiệu trưởng nhà trường, cho hay: “Chúng tôi đã sửa chữa bếp ăn, khu nội trú, làm mới khu tiền sảnh và tổ chức ngày hội tựu trường. Ngoài xếp lớp, chúng tôi khởi động bằng các giải thể thao, trò chơi dân gian để khuyến khích học sinh đến lớp, tạo không khí sôi nổi trước thềm năm học mới”.

Nhiều khó khăn cần tháo gỡ

Xã Trà Giáp sau khi hợp nhất từ hai xã Trà Ka và Trà Giáp cũ hiện có 5 trường, 3 bậc học, 63 lớp với khoảng 1.550 học sinh, chủ yếu là đồng bào Ca Dong và Co. Đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên là 153 người, trong đó nhiều người sẽ được bố trí công tác ở điểm trường lẻ xa xôi.

Học sinh Trường Phổ thông Dân tộc bán trú THCS Chu Huy Mân háo hức tham gia giải thể thao giao lưu kéo co tại ngày Hội tựu trường vào sáng ngày 27/8. Ảnh: BÌNH MINH

Theo ông Hồ Văn Dũng, Phó Chủ tịch UBND xã Trà Giáp: “Năm học 2025 - 2026 là năm học đầu tiên không còn sự quản lý trực tiếp từ Phòng Giáo dục và Đào tạo cấp huyện. Giáo dục nay được phân cấp quản lý chuyên môn theo ngành dọc của Sở Giáo dục và Đào tạo, còn xã thì quản lý qua công tác tham mưu trực tiếp của Phòng Văn hóa - Xã hội. Đây là mô hình mới nên xã và các trường còn bỡ ngỡ, trong khi địa bàn rộng, nhiều điểm trường lẻ, cơ sở vật chất thiếu thốn”.

Cũng theo ông Dũng, UBND xã đã báo cáo thành phố nhiều bất cập như giáo viên kiêm nhiệm chưa được hưởng chế độ phù hợp; sĩ số lớp học vượt chuẩn, phòng học chật hẹp; thiếu giáo viên tiểu học; hạ tầng viễn thông - internet chưa đáp ứng; chế độ cho giáo viên mầm non và nhân viên bán trú còn thấp; mức hỗ trợ ăn trưa cho trẻ mầm non chỉ 160.000 đồng/tháng, khó bảo đảm bữa ăn tối thiểu.

Với tinh thần chủ động của thầy cô cùng sự chung tay cộng đồng đã giúp các trường học ở Trà Giáp sẵn sàng cho năm học mới.

Từ nguồn lực xã hội hóa, dịp khai giảng năm nay, nhiều học sinh nghèo sẽ được tiếp sức bằng học bổng, xe đạp, bút vở, quần áo.

Đặc biệt, Trường Quân sự Quân khu 5 sẽ trao học bổng cho 16 em học sinh nghèo, mỗi em 1,2 triệu đồng/năm trong chương trình “Nâng bước em đến trường”.

Với sự quyết tâm vào cuộc từ chính quyền, thầy cô đến đoàn viên, phụ huynh và cộng đồng, năm học mới ở Trà Giáp hứa hẹn khởi đầu bằng niềm tin, sự gắn bó và khát vọng vươn lên của con em vùng cao.