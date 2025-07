Thế giới Đột phá trong cuộc chiến chống bệnh sốt rét ĐNO - Cơ quan quản lý sản phẩm y tế Thụy Sĩ (Swissmedic) vừa cấp phép loại thuốc đầu tiên điều trị bệnh sốt rét dành cho trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ nặng từ 2 - 5kg.

Thuốc điều trị bệnh sốt rét của hãng dược Novartis. Ảnh: Devex

Swissmedic bật đèn xanh cho thuốc Coartem Baby của Công ty dược phẩm Novartis có trụ sở tại thành phố Basel (Thụy Sĩ) lưu hành.

Cho đến nay, các loại thuốc chống sốt rét dành cho trẻ lớn hơn vẫn được dùng cho trẻ sơ sinh nhưng phải theo cách cẩn thận để tránh quá liều hoặc độc tính, do đó, Coartem Baby là một giải pháp tối ưu dành cho trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ nặng từ 2 - 5kg.

"Đây là một sự bổ sung quan trọng cho việc quản lý bệnh sốt rét ở các quốc gia có gánh nặng cao" - Tiến sĩ Jane Achan - Cố vấn chính tại Malaria Consortium nói.

Ruairidh Villar - người phát ngôn của Novartis cho biết có 8 quốc gia châu Phi gồm Burkina Faso, Côte d'Ivoire, Kenya, Malawi, Mozambique, Nigeria, Tanzania và Uganda tham gia đánh giá và dự kiến ​​phê duyệt Coartem Baby trong vòng 90 ngày tới.

Trong khi đó, Novartis có kế hoạch triển khai thuốc trên cơ sở "chủ yếu là phi lợi nhuận" ở các quốc gia có bệnh sốt rét lưu hành.

Tiến sĩ Bhargavi Rao - đồng Giám đốc Trung tâm Sốt rét tại Trường Y học nhiệt đới và vệ sinh dịch tễ London (Anh) nói, hiện có vắc xin phòng chống sốt rét nhưng số ca mắc bệnh vẫn tiếp tục gia tăng, đặc biệt tại châu Phi. Bởi vậy, Coartem Baby vẫn là phương pháp điều trị phù hợp và an toàn cho trẻ rất nhỏ.

Sốt rét là bệnh truyền nhiễm do ký sinh trùng Plasmodium gây ra, rất dễ lây lan từ người này sang người khác sau khi bị muỗi đốt. Căn bệnh gây tử vong nhiều nhất ở châu Phi - nơi có 1,5 tỷ người nhưng chiếm 95% trong số 597 nghìn ca tử vong do sốt rét trên toàn thế giới vào năm 2023, theo Tổ chức Y tế thế giới (WHO).