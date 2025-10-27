Thông tin doanh nghiệp DSLR Đà Nẵng - Hơn 10 năm đồng hành cùng cộng đồng nhiếp ảnh miền Trung Ra đời từ niềm đam mê nhiếp ảnh và khát vọng mang đến những thiết bị chất lượng cho người yêu ảnh. DSLR Đà Nẵng đã trở thành địa chỉ tin cậy hàng đầu tại miền Trung cho mọi nhu cầu về máy ảnh, ống kính, máy quay, thiết bị quay chụp và phụ kiện ngành ảnh.

Thành lập từ năm 2014, DSLR Đà Nẵng bắt đầu từ câu chuyện của những người yêu nhiếp ảnh nhưng gặp nhiều khó khăn trong việc tìm kiếm thiết bị chất lượng. Chính điều đó thôi thúc công ty ra đời với sứ mệnh “mang lại trải nghiệm tốt nhất cho người dùng máy ảnh, từ công việc đến đam mê”.

Từ đam mê đến hành trình 10 năm uy tín

Với phương châm “Đặt chất lượng sản phẩm và dịch vụ lên hàng đầu”, DSLR Đà Nẵng không ngừng hoàn thiện, nâng cao chuyên môn và mở rộng danh mục sản phẩm để phục vụ khách hàng tốt nhất. Sau gần một thập kỷ, thương hiệu đã trở thành cái tên quen thuộc với hàng ngàn nhiếp ảnh gia, studio, cơ quan và doanh nghiệp trên khắp cả nước.

Tầm nhìn và sứ mệnh

DSLR Đà Nẵng định hướng trở thành đơn vị phân phối thiết bị, vật tư ngành ảnh lớn nhất miền Trung, xây dựng một thị trường mua bán minh bạch, chất lượng và chuyên nghiệp.

Công ty cam kết cung cấp thiết bị quay chụp chính hãng, xuất xứ rõ ràng, giúp khách hàng an tâm tuyệt đối trong suốt quá trình sử dụng.

Danh mục sản phẩm và dịch vụ đa dạng

Hiện nay, DSLR Đà Nẵng cung cấp hơn 800 mã sản phẩm đến từ những thương hiệu nổi tiếng thế giới như Canon, Nikon, Sony, Fujifilm, Leica, DJI… Bên cạnh đó là hệ thống phụ kiện và vật tư ngành nhiếp ảnh: ống kính , gimbal, micro, đèn studio, tủ chống ẩm, thẻ nhớ, pin, tripod… tất cả đều được kiểm định chặt chẽ trước khi đến tay người dùng.

Ngoài mảng thiết bị, DSLR Đà Nẵng còn cung cấp các dịch vụ hỗ trợ chuyên nghiệp:

- Thiết kế và set-up phòng studio, livestream.



- Sửa chữa, vệ sinh, bảo trì thiết bị định kỳ.



- Đào tạo hướng dẫn sử dụng máy ảnh, hỗ trợ kỹ thuật miễn phí sau bán hàng.



Cam kết và lợi ích dành cho khách hàng

DSLR Đà Nẵng luôn đặt quyền lợi khách hàng làm trung tâm.

Những chính sách nổi bật gồm:

- Bảo hành chính hãng 2 năm cho tất cả sản phẩm.



- Bao test 30 ngày, hoàn tiền 100% nếu phát hiện lỗi kỹ thuật.



- Chính sách thu lại giá tốt khi khách hàng muốn đổi sản phẩm.



- Vệ sinh, kiểm tra thiết bị miễn phí định kỳ.



Sự tận tâm này đã giúp DSLR Đà Nẵng xây dựng uy tín vững chắc trong lòng khách hàng - từ người mới chơi đến các chuyên gia nhiếp ảnh chuyên nghiệp.

Khách hàng và đối tác tiêu biểu

Uy tín của DSLR Đà Nẵng được khẳng định qua danh sách dài những đối tác lớn:

- Các tập đoàn, cơ quan nhà nước.



- Các resort, khách sạn cao cấp: Naman Retreat, Hoiana Resort & Golf, Hyatt Regency Danang, Melia Vinpearl Riverfront, Cocobay Central…



- Các studio và hàng ngàn nhiếp ảnh gia, sinh viên ngành báo chí, truyền thông tin tưởng lựa chọn.

Niềm tin đến từ sự khác biệt

Không chỉ đơn thuần là nơi mua sắm thiết bị, DSLR Đà Nẵng còn là người bạn đồng hành của giới nhiếp ảnh, nơi chia sẻ đam mê, kiến thức và cảm hứng sáng tạo.



Chính sự tận tâm, chuyên nghiệp và gần gũi đã giúp công ty trở thành thương hiệu tiên phong của ngành thiết bị nhiếp ảnh tại miền Trung.

Thông tin liên hệ

- Địa chỉ: 192 Điện Biên Phủ, phường Thanh Khê, TP. Đà Nẵng

- Hotline: 0905 116 186

- Website: https://dslrdanang.vn

- Email: [email protected]

DSLR Đà Nẵng – Uy tín tạo nên thương hiệu, chất lượng làm nên niềm tin.