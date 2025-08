Giao thông - Xây dựng Dự án cải tạo, nâng cấp quốc lộ 14E: Vẫn còn nhiều trở ngại Chủ đầu tư đã chỉ đạo các nhà thầu tăng tốc thi công Dự án cải tạo, nâng cấp quốc lộ 14E. Tuy nhiên, công trình có nguy cơ chậm tiến độ do còn nhiều lực cản liên quan vướng mắc mặt bằng, điều kiện thời tiết và nhiều lý do khách quan khác.

Nhà thầu thảm bê tông nhựa mặt đường, đoạn qua huyện Phước Sơn (cũ). Ảnh: CÔNG TÚ

Tăng tốc thi công

Suốt mấy tháng qua, thành viên liên danh gói thầu XD01 đoạn lý trình km15+270 - km40+00 (qua Thăng Bình - Hiệp Đức cũ) là Công ty TNHH Đồng Thuận Hà bố trí cán bộ kỹ sư, công nhân bám sát công trường để tận dụng thời tiết khô ráo cho thi công. Dịp lễ 30/4 và 1/5 vừa qua, nhà thầu không nghỉ, vừa túc trực đảm bảo giao thông, vừa thảm bê tông nhựa lớp 1 tại đoạn xong lớp cấp phối đá dăm cuối cùng.

Kỹ sư Đặng Văn Hòa, Đội trưởng thi công Công ty TNHH Đồng Thuận Hà cho biết, doanh nghiệp đảm nhận thi công tổng cộng 13,7km của gói thầu XD01. Thời điểm này, nhà thầu cấp phối đá dăm lớp 2 được 11,7km; cấp phối đá dăm lớp 1 đạt 11km.

Trên nền cấp phối đá dăm lớp 1 (lớp trên cùng của nền đường), đơn vị cho thảm bê tông nhựa với chiều dài 10km. Chiều dài 2km vướng mặt bằng theo kiểu “da beo”, nhà thầu đang cho đào, đắp nền, làm mương thoát nước.

Thi công lớp cấp phối đá dăm nền đường đoạn qua xã Đồng Dương (huyện Thăng Bình cũ). Ảnh: CÔNG TÚ

Ông Quế Hải Trung, Giám đốc Ban Điều hành dự án cải tạo, nâng cấp quốc lộ 14E (trực thuộc Ban Quản lý dự án 4, Cục Đường bộ Việt Nam) thông tin, tổng chiều dài của công trình là 71,38km. Dự án qua các xã Thăng Bình, Đồng Dương (huyện Thăng Bình cũ), Việt An, Hiệp Đức, Phước Trà (huyện Hiệp Đức cũ), Phước Hiệp, Khâm Đức (huyện Phước Sơn cũ).

Thời điểm này, các địa phương đã bàn giao 68,9km chiều dài mặt bằng (đạt 96,52%); riêng huyện Phước Sơn (cũ) đã hoàn thành giải phóng mặt bằng vào tháng 4/2025.

Mùa nắng năm nay, Ban Quản lý dự án 4 đã yêu cầu liên danh nhà thầu của 3 gói xây lắp gồm XD01, XD02 và XD03 huy động tối đa nhân lực, máy móc thiết bị. Theo đó, nguồn nhân lực gồm 55 kỹ sư, 223 công nhân (không bao gồm lái máy) đã triển khai 57 mũi thi công. Ban điều động 15 cán bộ, kỹ sư của đơn vị trực tiếp điều hành trên công trường.

Đến ngày 27/7, các nhà thầu thi công lên cấp phối đá dăm lớp 2 được 52,1km; cấp phối đá dăm lớp 1 dài 44,1km; thảm bê tông nhựa lớp 1 dài tổng cộng 31,5km.

Đối với cầu Đăk Mi 1 cũ tại lý trình km85+383 bị sự cố, Bộ Xây dựng đã đồng ý cho làm mới, chủ đầu tư đang tổ chức lựa chọn nhà thầu để thi công.

Vướng mặt bằng

Bộ trưởng Bộ Xây dựng đã yêu cầu chủ đầu tư (Cục Đường bộ Việt Nam) chỉ đạo khẩn trương thi công và hoàn thành dự án quốc lộ 14E vào cuối năm 2025, đưa vào khai thác sử dụng nhằm phát huy hiệu quả đầu tư và phù hợp với kế hoạch giải ngân vốn đầu tư công năm 2025.

Một đoạn tuyến qua trụ sở Đảng ủy xã Đồng Dương đã thảm bê tông nhựa lớp 1. Ảnh: CÔNG TÚ

Tuy nhiên, tiến độ theo kế hoạch vạch ra nhiều lần phải điều chỉnh do ảnh hưởng nhiều yếu tố, nhất là vướng mắc giải phóng mặt bằng kéo dài.

Ban Quản lý dự án 4 cho biết, xã Thăng Bình mới bàn giao 3,37/4,13km chiều dài mặt bằng (đạt 80,33%). Việc di dời hệ thống đường điện, đường nước, viễn thông không đáp ứng tiến độ đặt ra.

Đáng lo nhất, điểm găng của dự án thuộc hạng mục cầu vượt đường sắt có 48 hộ đã nhận tiền và cam kết bàn giao mặt bằng, nhưng thực tế chỉ có 24 hộ bàn giao. Những trường hợp chưa bàn giao là do người dân chờ nhận đất tái định cư và giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tái định cư. Ngoài ra, phạm vi cầu vượt đường sắt còn 6 hộ chưa nhận tiền; 5 hộ chưa phê duyệt phương án bồi thường.

Xã Việt An bàn giao được 10,78/11,071km chiều dài mặt bằng (đạt 97,37%). Tuy nhiên, việc tiếp cận mặt bằng thi công tuyến tránh Việt An gặp trở ngại do còn vướng 6 hộ, bao gồm 5 hộ tái định cư và 1 đang khiếu kiện về giá đất.

Xã Hiệp Đức hiện còn vướng 23 hộ, trong đó 13 hộ dù phê duyệt phương án nhưng chưa chi trả tiền được.

Thời tiết mưa nhiều khiến việc thi công đào, đắp nền đường gặp khó khăn. Ảnh: CÔNG TÚ

Ông Lê Đức Lộc, Giám đốc Ban Quản lý dự án 4 chia sẻ, thời gian qua, do triển khai thực hiện mô hình chính quyền hai cấp nên công tác thẩm định, phê duyệt các phương án bồi thường còn lại bị chậm. Cùng với đó, các phương án bồi thường vốn đã được phê duyệt nhưng chưa thể rút tiền để chi trả cho người dân, bởi chưa có hướng dẫn cụ thể của thành phố đối với các đơn vị làm chủ đầu tư bồi thường, giải phóng mặt bằng.

Thời tiết cũng không ủng hộ quá trình thi công. Theo số liệu của các trạm thủy văn dọc tuyến, từ đầu năm 2025 đến nay, địa bàn qua quốc lộ 14E có đến 125 ngày mưa, chỉ có 77 ngày nắng. Ngược lại, dự án là đại công trường nằm ngoài trời, gặp trời mưa sẽ không thể đắp đất nền, thảm bê tông nhựa và nhiều hạng mục thi công khác.

Một lực cản khác gây khó khăn cho nhà thầu đó là giá vật liệu xây dựng tăng cao. Ông Lê Đức Lộc cho biết, giá đá cấp phối trong gói thầu là 300 nghìn đồng/m3, song đã tăng lên 380 nghìn đồng/m3. Đặc biệt, giá cát của gói thầu 250 nghìn đồng/m3, nhưng đã tăng hơn 700 nghìn đồng/m3.

Giá cát tăng gấp 3 lần, mà việc tiếp cận nguồn vật liệu này không hề dễ dàng cũng ảnh hưởng đến tiến độ dự án.