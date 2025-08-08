Giao thông - Xây dựng Dự án đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam: Diện tích đất thu hồi từ sông Thu Bồn vào phía nam là 813,74ha

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông Quảng Nam cho biết, tổng diện tích đất dự kiến thu hồi đoạn từ sông Thu Bồn về phía nam đến hết ranh giới thành phố để thực hiện dự án đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam là 813,74ha.

Phường Hương Trà làm việc với các bên liên quan về công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng dự án đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam qua địa bàn. Ảnh: CÔNG TÚ

Báo cáo với Sở Nông nghiệp và Môi trường mới đây, Ban Quản lý dự án cho biết, diện tích thu hồi các loại đất phạm vi tuyến đi qua 604,9ha. Diện tích thu hồi các loại đất dự kiến bố trí các khu tái định cư là 208,84ha.

Phạm vi tuyến đường sắt tốc độ cao đi qua 15 xã, phường gồm: Gò Nổi, Duy Xuyên, Xuân Phú, Quế Sơn Trung, Thăng Bình, Thăng Phú, Thăng Điền, Tây Hồ, Chiên Đàn, Bàn Thạch, Hương Trà, Tam Xuân, Tam Anh, Núi Thành, Tam Mỹ.

Ngoài các xã Tam Anh và Núi Thành đã có sẵn khu tái định cư, 13 xã, phường còn lại phải xây dựng khu tái định cư mới. Trong đó, diện tích đất thu hồi để xây dựng khu tái định cư nhằm bố trí chỗ ở cho người dân lớn nhất là xã Tam Mỹ với 42,6ha; nhỏ nhất là xã Quế Sơn Trung với 4ha.

Được biết, ngày 23/7, UBND thành phố ban hành văn bản về việc triển khai công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư dự án đường sắt tốc độ cao trên trục Bắc - Nam qua địa phận Đà Nẵng.

Theo đó, thành phố giao cho Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông và nông nghiệp Đà Nẵng làm chủ đầu tư tiểu dự án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư phục vụ dự án khu vực từ sông Thu Bồn về phía Bắc đến hết ranh giới thành phố; Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông Quảng Nam làm chủ đầu tư tiểu dự án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư phục vụ dự án đoạn từ sông Thu Bồn về phía nam đến hết ranh giới thành phố.

Lãnh đạo thành phố giao cho Sở Nông nghiệp và Môi trường chủ trì, chỉ đạo Văn phòng đăng ký đất đai thành phố cung cấp hồ sơ số liệu thửa đất theo hồ sơ ranh giới dự án cho Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố.

Rà soát các mỏ vật liệu trên địa bàn và đề xuất, tham mưu UBND thành phố xem xét, có ý kiến chỉ đạo để đảm bảo nguồn vật liệu thi công dự án.