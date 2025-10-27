Thông tin doanh nghiệp Dự án Happy One Mori đón đầu hạ tầng phát triển khu Đông Bắc TP. Hồ Chí Minh Nằm ngay Đường Lái Thiêu 14 tiếp giáp trục đường Nguyễn Văn Tiết sầm uất, dự án Happy One Mori (Hay còn gọi là Happy One Lái Thiêu) nổi lên như một “điểm sáng mới” khi sở hữu vị trí cận Metro – cận Quốc lộ – cận sông, thừa hưởng trực tiếp chuỗi hạ tầng tỷ đô đang được triển khai.

Vị trí vàng - Chỉ cách ga Metro số 2 khoảng 300m

Một trong những lợi thế hiếm có của căn h ộ Happy One Mori là khoảng cách chỉ 300m đến ga Metro số 2 (tuyến TP. Thủ Dầu Một cũ đến TP. Hồ Chí Minh). Tuyến Metro này sau khi hoàn thành sẽ kết nối nhanh khu trung tâm TP. Hồ Chí Minh đến với Thuận An và Dĩ An (Bình Dương cũ), rút ngắn thời gian di chuyển xuống còn chưa tới 20 phút.

Phối cảnh vị trí dự án căn hộ Happy One Mori.

Giới chuyên gia đánh giá các dự án nằm trong bán kính dưới 500m quanh ga Metro thường có biên độ tăng giá 15-25% chỉ sau 1 năm vận hành tuyến. Với vị trí sát Metro, giá Happy One Mori hiện vẫn đang ở mức chỉ từ 38,6 triệu/m² (chưa VAT), thấp hơn đáng kể so với các dự án cùng bán kính tại TP. Thủ Đức cũ (dao động 60–70 triệu/m²), tạo nên dư địa tăng giá lớn trong tương lai.

Quốc lộ 13 mở rộng - “mạch giao thông” nâng tầm khu vực

Không chỉ hưởng lợi từ Metro, dự án Happy One Mori còn nằm ngay trên trục Quốc lộ 13 – tuyến huyết mạch kết nối trung tâm TP. Hồ Chí Minh với Bình Dương (cũ) và Bình Phước, hiện đang trong giai đoạn mở rộng lên 8-10 làn xe. Công trình này được đầu tư hơn 27.000 tỷ đồng, dự kiến hoàn thành trong năm 2028, giúp rút ngắn thời gian lưu thông từ trung tâm TP. Hồ Chí Minh đến các phường phía Đông Bắc thành phố.

Dự án căn hộ chung cư Happy One Mori của Vạn Xuân Group.

Khi tuyến đường hoàn tất, hàng loạt dự án dọc trục Quốc lộ 13 sẽ được “nâng hạng giá trị”, đặc biệt là những dự án có vị trí giao thoa như Happy One Mori – vừa thuận tiện kết nối nội đô, vừa gần các khu công nghiệp VSIP, Sóng Thần, Việt Hương… Điều này không chỉ tạo điều kiện thuận lợi cho cư dân đi làm, mà còn giúp nhà đầu tư khai thác cho thuê hiệu quả nhờ lượng chuyên gia nước ngoài và kỹ sư tăng nhanh trong khu vực.

Kết nối tuyến đường ven sông - hạ tầng chiến lược phía Đông Bắc TP. Hồ Chí Minh

Cách Happy One Mori chỉ khoảng 2km, tuyến đường ven sông Sài Gòn dài 176km kéo dài từ giáp ranh Tây Ninh đến Cần Giờ được TP. Hồ Chí Minh quy hoạch trở thành trục cảnh quan - giao thương trọng điểm. Tuyến đường này khi hoàn thiện không chỉ giúp cư dân di chuyển nhanh chóng về trung tâm TP. Hồ Chí Minh, mà còn mở ra một không gian sống ven sông đẳng cấp, thúc đẩy giá trị bất động sản hai bên bờ.

Với lợi thế cận kề tuyến ven sông, căn hộ Happy One Mori thừa hưởng tầm nhìn sông thoáng mát, không khí trong lành - yếu tố ngày càng được người mua nhà trẻ ưu tiên trong các tiêu chí chọn nơi an cư.

Hạ tầng - “chất xúc tác vàng” giúp Happy One Mori tăng giá trị

Nhờ hội tụ cả ba yếu tố hạ tầng trọng điểm: Metro số 2 - Quốc lộ 13 mở rộng – tuyến ven sông Sài Gòn, Happy One Mori đang ở “vị trí kim cương” của khu Đông Bắc TP. Hồ Chí Minh. Theo phân tích của MapleLand - đại lý chiến lược phân phối dự án, chỉ cần 2/3 hạ tầng trên hoàn thiện, giá trị căn hộ có thể tăng tối thiểu 20-30% trong vòng vài năm tới đúng với điểm rơi cất nóc chuẩn bị bàn giao nhà.

Bản đồ tiện ích vùng dự án Happy One Mori.