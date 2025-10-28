Kinh tế Dự án mở rộng nghĩa trang Hòa Sơn (giai đoạn 6) Người dân mong sớm được triển khai Dự án mở rộng nghĩa trang Hòa Sơn (giai đoạn 6) nhằm thực hiện di dời khẩn cấp 34 hộ dân đang sinh sống xen kẽ trong khu vực nghĩa trang và bố trí quỹ đất để phục vụ di dời Nhà hỏa táng An Phước Viên do ảnh hưởng từ dự án Đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam.

Khu vực tổ 5, tổ dân phố Hòa Khê được đưa vào quy hoạch mở rộng Nghĩa trang Hòa Sơn từ năm 2015. Người dân mong sớm được di dời đến nơi ở mới ổn định. Ảnh: TRỌNG HÙNG

Cuối tháng 10, những đợt mưa lớn khiến con đường đất nhỏ dẫn vào xóm nằm sát nghĩa trang Hòa Sơn lại sũng nước. Men theo lối nhỏ, con đường dẫn vào tổ 5, tổ dân phố Hòa Khê (phường Hòa Khánh), đâu đâu cũng thấy mùi nhang trộn lẫn hơi đất ẩm từ những khu mộ san sát ùa vào khoảng không. Tại đây, hàng ngàn ngôi mộ nằm kề nơi ở của hàng chục hộ dân đã sống “kẹt” giữa vùng quy hoạch nghĩa trang lớn nhất thành phố suốt gần một thập kỷ.

“Nhà tui cách mộ chưa đến 10 mét. Mưa lớn là nước từ nghĩa trang tràn xuống, hôi lắm. Nghe thành phố sắp bố trí đi nơi khác, mừng lắm... nhưng không biết còn phải chờ bao lâu nữa”, bà Hồ Thị Truyền (tổ dân phố Hòa Khê) nói, tay vẫn kéo tấm bạt rách phủ phần mái dột. Trong căn nhà cấp 4, phía ngoài chỉ cách vài bước chân là hàng mộ dựng cao.

Qua ghi nhận ở nơi đây, nhiều ngôi nhà trong xóm đã bỏ hoang. Sân mọc cỏ quá đầu gối. Có gia đình vì sức khỏe, vì tâm lý con trẻ, đành chuyển đi ở nhờ nơi khác, dẫu không biết bao giờ có chỗ ổn định để quay về. Ngay cạnh đó, ông Nguyễn Gương (64 tuổi) đang dùng chổi đẩy dòng nước đục khỏi hiên nhà nói: “Hễ có mưa là nước từ trên nghĩa trang đổ xuống, mang theo cả rác, đất và xác hoa cúng. Ở đây nhiều gia đình có con trai lớn lấy vợ rồi mà vẫn ở chung, không tách hộ được. Nhà chật, muốn cơi nới cũng không được phép. Sống bí bách lắm”.

Theo ông Nguyễn Ngọc Quang, Tổ trưởng tổ dân phố Hòa Khê, trong số 34 hộ dân thuộc diện giải tỏa, có khoảng 20 hộ có đầy đủ giấy tờ về quyền sử dụng đất; 14 hộ còn lại xây dựng trên đất rừng sản xuất hoặc đất nông nghiệp. Ngoài ra, có khoảng 5 hộ sống kề bên núi mong muốn được giải tỏa cùng vì môi trường ảnh hưởng nặng, nhưng chưa nằm trong diện. “Giai đoạn trước, có lúc địa phương quản lý còn lỏng lẻo, để xảy ra xây dựng không đúng quy định. Vì thế, khi thực hiện bồi thường cần rà soát kỹ từng trường hợp, đảm bảo công bằng, minh bạch. Nhưng điều bà con mong nhất vẫn là phải làm sớm. Vì người ta chờ lâu lắm rồi”, ông Quang nhấn mạnh.

Mới đây, ngày 17/10/2025, UBND thành phố Đà Nẵng ban hành Quyết định số 2066/QĐ-UBND về chủ trương đầu tư Dự án mở rộng Nghĩa trang Hòa Sơn (giai đoạn 6) với tổng kinh phí hơn 151 tỷ đồng.

Theo ông Nguyễn Hà Nam, Giám đốc Sở Xây dựng, dự án nhằm thực hiện di dời khẩn cấp 34 hộ dân đang sinh sống xen kẽ trong khu vực nghĩa trang; đồng thời bố trí quỹ đất để phục vụ di dời Nhà hỏa táng An Phước Viên do ảnh hưởng từ dự án Đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam.

Còn ông Nguyễn Minh Huy, Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông và nông nghiệp (đơn vị chủ đầu tư), cho biết: Qua kiểm tra thực tế, hiện có 34 hộ dân thuộc tổ 5, tổ dân phố Hòa Khê đang sinh sống xen kẽ trong phạm vi nghĩa trang Hòa Sơn. Nhiều hộ chỉ cách khu mộ vài mét, mật độ nhà ở và mộ phần đan cài sát nhau, không đảm bảo khoảng cách vệ sinh môi trường. Điều này tiềm ẩn rủi ro về chất lượng nguồn nước, không khí và ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe, sinh hoạt, cũng như cảnh quan đô thị.

Nhiều ngôi nhà trong xóm đã bị bỏ hoang, sân cỏ mọc quá đầu gối. Một số gia đình vì lo ngại sức khỏe và tâm lý con trẻ đã phải chuyển đi ở nhờ nơi khác, dù chưa biết bao giờ mới có chỗ ở ổn định để quay về. Ảnh: TRỌNG HÙNG

Theo ông Huy, tình trạng quá tải ở nhiều nghĩa trang trên địa bàn thành phố thời gian qua khiến việc bố trí nơi di dời mồ mả phục vụ thi công các công trình trọng điểm gặp nhiều khó khăn. Vì vậy, việc mở rộng nghĩa trang Hòa Sơn là yêu cầu cấp thiết để đáp ứng nhu cầu thực tiễn, đồng thời giải quyết những bất cập kéo dài về cảnh quan, môi trường và sinh kế của người dân trong vùng ảnh hưởng. Bên cạnh đó, Nhà hỏa táng An Phước Viên hiện nằm trong phạm vi phải giải phóng mặt bằng để triển khai Dự án Đường sắt tốc độ cao trên trục Bắc - Nam theo Nghị quyết số 172/2024/QH15 của Quốc hội. Do đó, việc bố trí quỹ đất mới để duy trì hoạt động của cơ sở này cũng là nhiệm vụ bắt buộc, cần triển khai song song.

Được biết, dự án mở rộng Nghĩa trang Hòa Sơn (giai đoạn 6) gồm 2 dự án thành phần. Trong đó, dự án giải phóng mặt bằng và bố trí tái định cư có tổng vốn hơn 89 tỷ đồng, Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố được giao thực hiện. Dự án đầu tư xây dựng hạ tầng mở rộng nghĩa trang có mức đầu tư hơn 62 tỷ đồng, do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông và nông nghiệp Đà Nẵng triển khai. Theo định hướng phát triển nghĩa trang thành phố đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, Nghĩa trang Hòa Sơn sẽ có tổng diện tích 276,35ha, trong đó 63,35ha là phần mở rộng, hướng đến hình thành khu an táng tập trung đồng bộ, hiện đại, phù hợp định hướng phát triển đô thị văn minh.

Về phía chính quyền địa phương, ông Huỳnh Anh Vũ, Chủ tịch UBND phường Hòa Khánh nhấn mạnh: "Điều bà con mong mỏi nhất lúc này là một nơi ở mới ổn định, thuận tiện cho việc học hành của con trẻ và sinh hoạt hằng ngày. Chúng tôi cam kết sẽ phối hợp chặt chẽ khi có phương án cụ thể. Người dân đã chờ đợi quá lâu, địa phương rất trăn trở”.