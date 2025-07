Tài chính - Thị trường Dự báo giá cà phê ngày mai 11/7/2025: Châu Âu tồn kho, giá cà phê Việt "toát mồ hôi" Giá cà phê ngày 11/7/2025 dự báo khó tăng khi tồn kho châu Âu tăng, gây áp lực giảm nhẹ cho thị trường Việt Nam. Giá trong nước có thể dao động 92.000-94.000 đồng/kg, quốc tế giằng co quanh mức thấp.

Giá cà phê ngày 11/7/2025 dự báo khó tăng khi tồn kho châu Âu tăng

Cập nhật giá cà phê hôm nay 10/7/2025

Giá cà phê hôm nay tại thị trường trong nước

Giá cà phê hôm nay 10/7 ghi nhận tại khu vực Tây Nguyên đồng loạt quay đầu giảm nhẹ 1.000 – 1.200 đồng/kg so với ngày hôm qua, hiện dao động trong khoảng 92.300 – 92.600 đồng/kg.

Cụ thể, tại tỉnh Đắk Lắk, giá cà phê giảm 1.200 đồng/kg, xuống mức 92.600 đồng/kg.

Theo đó, tại các tỉnh Gia Lai và Đắk Nông giảm 1.000 đồng/kg, đưa giá thu mua về 92.600 đồng/kg.

Trong khi Lâm Đồng ghi nhận mức giá thấp nhất khu vực, chỉ còn 92.300 đồng/kg sau khi giảm 1.000 đồng/kg.

Giá cà phê hôm nay trên thị trường thế giới

Trong phiên giao dịch trực tuyến hôm nay, giá cà phê robusta trên sàn London tiếp tục giảm mạnh. Cụ thể, tại kỳ giao tháng 9/2025 giảm 98 USD/tấn (-2,75%), xuống mức 3.470 USD/tấn; kỳ giao tháng 11/2025 giảm 98 USD/tấn (-2,79%), xuống mức 3.410 USD/tấn; kỳ giao tháng 1/2026 giảm 93 USD/tấn (-2,69%), xuống mức 3.364 USD/tấn...

Tương tự, trên sàn giao dịch New York, giá cà phê arabica đồng loạt quay đầu giảm nhẹ tại các kỳ giao hàng trong phiên sáng nay. Cụ thể, kỳ giao tháng 9/2025 giảm 1,55 cent/lb (-0,54%), xuống mức 284,05 cent/lb; kỳ hạn tháng 12/2025 giảm 1,40 cent/lb (-0,50%)...

Tin tức, dự báo giá cà phê ngày 11/7/2025

Nhu cầu tiêu thụ tại các thị trường lớn như châu Âu và Trung Quốc vẫn chưa phục hồi rõ nét, làm cân bằng cung – cầu tiếp tục bất lợi cho giá. Các yếu tố này dự báo sẽ khiến giá cà phê ngày 11/7/2025 khó có đà tăng mạnh, có khả năng duy trì trạng thái đi ngang hoặc giảm nhẹ.

Dự báo giá cà phê trong nước ngày 11/7/2025

Giá cà phê trong nước ngày 11/7/2025 dự kiến tiếp tục chịu áp lực giảm nhẹ hoặc đi ngang quanh mức 92.000 – 94.000 đồng/kg tùy vùng. Các địa phương như Đắk Lắk, Gia Lai ghi nhận giá giảm 1.000 – 1.200 đồng/kg so với ngày trước đó.

Nông dân vẫn giữ tâm lý chờ giá lên gần ngưỡng 95.000 đồng/kg mới chốt lời, trong khi doanh nghiệp xuất khẩu còn dè dặt trong việc thu mua do giá FOB quốc tế chưa ổn định. Do đó, giá cà phê nội địa khó có biến động lớn trong ngày mai.

Dự báo giá cà phê quốc tế ngày 11/7/2025

Trên thị trường quốc tế, giá cà phê Robusta và Arabica tiếp tục chịu áp lực giảm do nguồn cung từ Brazil và Indonesia dồi dào, tồn kho tại các cảng châu Âu tăng nhẹ và các quỹ đầu tư rút khỏi hàng hóa để chuyển sang trái phiếu chính phủ Mỹ. Giá Robusta có thể dao động quanh mức thấp hơn 400 USD/tấn so với hai tuần trước, trong khi Arabica cũng giảm nhẹ do báo cáo sản lượng tích cực từ Colombia.

Dự báo giá cà phê quốc tế ngày 11/7/2025 sẽ tiếp tục xu hướng giằng co, khó tăng mạnh và có thể giảm nhẹ trong ngắn hạn trước khi có dấu hiệu hồi phục vào cuối tháng 7 nếu điều kiện thời tiết ở Brazil thay đổi.