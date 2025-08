Tài chính - Thị trường Dự báo giá tiêu ngày mai 3/8/2025: Tiêu Việt "giảm gánh", liệu giá trị lại tăng? Giá tiêu ngày 3/8/2025 ổn định, tiêu Việt hưởng lợi từ Mỹ giảm thuế còn 20%. Nhu cầu tăng, cạnh tranh với Ấn Độ, giá có thể tăng dài hạn.

Cập nhật giá tiêu ngày 2/8/2025 mới nhất

Giá tiêu hôm nay 2/8/2025 tại các khu vực Tây Nguyên và Đông Nam Bộ không ghi nhận biến động mới, giá không có gì thay đổi so với ngày trước.

Cụ thể, tại Tây Nguyên, Gia Lai ghi nhận mức 139.000 đồng/kg (không đổi so với ngày hôm qua), Đắk Lắk là 139.500 đồng/kg (cũng đi ngang so với ngày hôm qua) và Đắk Nông (nay sáp nhập thành Lâm Đồng) ở mức 140.000 đồng/kg (giá không có thay đổi so với ngày hôm qua).

Tại Đông Nam Bộ, Thành phố Hồ Chí Minh và Đồng Nai đều giữ mức 139.000 đồng/kg (bình ổn so với ngày hôm qua).

Trên thị trường toàn cầu, giá tiêu hôm nay 2/8/2025 duy trì ổn định với một số biến động nhẹ. Theo thông tin từ Cộng đồng Hồ tiêu Quốc tế (IPC):

Đối với tiêu đen:

Tiêu đen Indonesia: 7,063 USD/tấn, giảm 0.21% so với ngày hôm qua. Giá quy đổi sang VND/kg là 186,393 VNĐ/kg.

Tiêu đen Brazil ASTA 570: Giữ ở mức 6,000 USD/tấn, không đổi. Giá quy đổi sang VND/kg là 158,340 VNĐ/kg.

Tiêu đen Malaysia ASTA: 8,900 USD/tấn, không đổi. Giá quy đổi sang VND/kg là 234,871 VNĐ/kg.

Tiêu đen Việt Nam loại 500 g/l: 6,140 USD/tấn, không thay đổi. Giá quy đổi sang VND/kg là 162,035 VNĐ/kg.

Tiêu đen Việt Nam loại 550 g/l: 6,270 USD/tấn, không thay đổi. Giá quy đổi sang VND/kg là 165,466 VNĐ/kg.

Đối với tiêu trắng:

Tiêu trắng Indonesia: 9,873 USD/tấn, giảm 0.21% so với ngày hôm qua. Giá quy đổi sang VND/kg là 260,549 VNĐ/kg.

Tiêu trắng Malaysia ASTA: 11,750 USD/tấn, không đổi. Giá quy đổi sang VND/kg là 310,083 VNĐ/kg.

Tiêu trắng Việt Nam ASTA: 8,850 USD/tấn, không đổi. Giá quy đổi sang VND/kg là 233,552 VNĐ/kg.

Tin tức, dự báo giá tiêu ngày mai 3/8/2025

Thị trường hạt tiêu toàn cầu đang có dấu hiệu ổn định, tuy nhiên, các yếu tố như chính sách thuế quan từ Mỹ và nhu cầu nhập khẩu từ các thị trường lớn sẽ tiếp tục tác động đến giá cả.

Việc Mỹ giảm thuế đối với hạt tiêu Việt Nam từ 46% xuống còn 20% là một tín hiệu tích cực, giúp hạt tiêu Việt Nam có lợi thế cạnh tranh lớn và dự kiến sẽ tăng mạnh đơn hàng vào quý IV/2025 và quý I/2026.

Nhu cầu nhập khẩu từ Mỹ được dự báo sẽ tăng mạnh khi các doanh nghiệp xây dựng tồn kho cho mùa tiêu thụ cao điểm.

Trong khi đó, việc đồng Rupee Ấn Độ mất giá so với USD có thể tiếp tục gây áp lực giảm giá cho hạt tiêu Ấn Độ, tạo ra sự cạnh tranh về giá trên thị trường quốc tế.

Nhìn chung, giá tiêu trong ngắn hạn có thể sẽ duy trì sự ổn định, nhưng trong dài hạn, với lợi thế từ chính sách thuế mới của Mỹ, hạt tiêu Việt Nam có nhiều tiềm năng để củng cố vị thế và giá cả có thể tăng trưởng tích cực.