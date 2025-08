Tài chính - Thị trường Dự báo giá tiêu ngày mai 4/8/2025: Giữ vững "ngôi vương" 140.000 đồng Dự báo giá tiêu 4/8/2025 dự kiến tiếp tục dao động trong khoảng từ 139.000 - 140.000 đồng/kg; thế giới biến động trái chiều.

Cập nhật giá tiêu ngày 3/8/2025 mới nhất

Giá tiêu hôm nay 3/8/2025 tại các khu vực Tây Nguyên và Đông Nam Bộ không ghi nhận biến động mới, giá không có gì thay đổi so với ngày trước.

Cụ thể, tại Tây Nguyên, Gia Lai ghi nhận mức 139.000 đồng/kg (không đổi so với ngày hôm qua), Đắk Lắk là 139.500 đồng/kg (cũng đi ngang so với ngày hôm qua) và Đắk Nông (nay sáp nhập thành Lâm Đồng) ở mức 140.000 đồng/kg (giá không có thay đổi so với ngày hôm qua).

Tại Đông Nam Bộ, Thành phố Hồ Chí Minh và Đồng Nai đều giữ mức 139.000 đồng/kg (bình ổn so với ngày hôm qua).

Giá hồ tiêu đen Lampung của Indonesia hiện đạt 7,063 USD/tấn, giữ nguyên; giá hồ tiêu trắng Muntok ghi nhận ở mức 9,873 USD/tấn, đi ngang so với ngày hôm qua.

Tại Malaysia, giá tiêu đen ASTA hiện vẫn ở mức 8,900 USD/tấn; giá hồ tiêu trắng ASTA của Malaysia ở mức 11,750 USD/tấn.

Tại thị trường Brazil, Giá thu mua hồ tiêu đen ASTA 570 ở mức 6,000 USD/tấn.

Tại Việt Nam, giá hồ tiêu đen loại 500 g/l, hiện ở mức 6.140 USD/tấn và loại 550 g/l, hiện đang ở mức 6.270 USD/tấn; giá hồ tiêu trắng hiện đang ở mức 8.850 USD/tấn.

Tin tức, dự báo giá tiêu ngày mai 4/8/2025

Giá tiêu ngày 4/8/2025 ở trong nước

Dự báo giá tiêu trong nước ngày 4/8/2025 sẽ tiếp tục giữ ổn định, không có biến động lớn so với ngày 3/8/2025. Mức giá trung bình sẽ tiếp tục dao động quanh mốc 139.000 – 140.000 đồng/kg.

Nguyên nhân chính là do nguồn cung tiêu trong nước vẫn hạn chế và nhu cầu xuất khẩu duy trì ổn định. Dù thị trường có tâm lý tích cực nhưng sự thận trọng vẫn chiếm ưu thế, khiến các giao dịch không có nhiều đột biến.

Giá tiêu ngày 4/8/2025 trên thị trường thế giới

Giá tiêu trên thị trường thế giới ngày mai 4/8/2025 dự kiến sẽ có những điều chỉnh nhẹ, có thể đi ngang hoặc giảm nhẹ. Sau chuỗi ngày tăng liên tiếp, thị trường quốc tế đã bắt đầu thận trọng hơn.

Giá tiêu đen và tiêu trắng của Indonesia đã giảm nhẹ 0,21% trong phiên giao dịch ngày 3/8. Tuy nhiên, giá tại các thị trường sản xuất lớn khác như Brazil, Malaysia và Việt Nam vẫn giữ ổn định, cho thấy sự phân hóa trong biến động cung cầu.

Xu hướng tương lai chung

Trong thời gian tới, thị trường hồ tiêu có thể đối mặt với nhiều thách thức và cơ hội. Indonesia, Ấn Độ và Brazil đang đẩy mạnh xuất khẩu sang Mỹ, làm giảm thị phần của Việt Nam.

Các doanh nghiệp xuất khẩu hồ tiêu Việt Nam đang gặp khó khăn với cơ chế hoàn thuế mới, có nguy cơ ảnh hưởng đến dòng vốn lưu động và tính minh bạch. Các yếu tố này có thể tác động đến giá cả và sản lượng tiêu trong giai đoạn cuối năm.

Các thị trường châu Âu, Trung Đông và châu Á đang có dấu hiệu tăng nhu cầu nhập khẩu trở lại vào cuối quý III. Việt Nam vẫn là nhà cung cấp hồ tiêu lớn nhất cho Mỹ, chiếm hơn 64% thị phần, cho thấy vị thế vững chắc trên thị trường quốc tế.