Bạn cần biết Du học quốc tế Mochi - Đồng hành tin cậy trên hành trình du học Nhật Bản Trong bối cảnh hội nhập toàn cầu, du học Nhật Bản đang trở thành lựa chọn chiến lược của nhiều bạn trẻ Việt Nam. Với nền giáo dục chất lượng cao, môi trường sống an toàn và cơ hội việc làm rộng mở, Nhật Bản không chỉ là nơi để học tập mà còn là bàn đạp phát triển nghề nghiệp và tương lai bền vững.

Tuy nhiên, để hiện thực hóa giấc mơ ấy, học sinh sinh viên và phụ huynh cần một người dẫn đường đủ uy tín, kinh nghiệm và trách nhiệm. Và đó chính là lý do ngày càng nhiều người lựa chọn Du học Quốc tế Mochi đơn vị tiên phong trong lĩnh vực tư vấn du học Nhật Bản với nhiều năm kinh nghiệm thực tiễn và hàng trăm hồ sơ thành công mỗi năm.

Kinh nghiệm thực chiến - hiểu rõ từng quy trình, chính sách

Với nhiều năm đồng hành cùng học sinh Việt, Du học Quốc tế Mochi đã tích lũy được hệ thống kiến thức và kinh nghiệm vững chắc về thủ tục xin COE (Tư cách lưu trú), quy trình nộp visa du học Nhật Bản và cách xử lý các tình huống phát sinh. Mỗi hồ sơ tại Mochi được xây dựng cẩn thận, đảm bảo chính xác và tối ưu theo từng trường hợp cụ thể.

Lộ trình học tiếng Nhật bài bản - đạt mục tiêu nhanh chóng

Đội ngũ giáo viên tiếng Nhật tại Mochi được đào tạo bài bản, giàu kinh nghiệm định hướng theo mục tiêu nhập học, giúp rút ngắn thời gian chuẩn bị và tăng khả năng hòa nhập sau khi sang Nhật.

Tư vấn chọn trường phù hợp - định hướng nghề nghiệp rõ ràng

Du học Quốc tế Mochi không chỉ hỗ trợ chọn trường có tỷ lệ đỗ COE cao, mà còn giúp học viên chọn ngành đúng năng lực, phù hợp xu hướng lao động tại Nhật. Các ngành học phổ biến như điều dưỡng, công nghệ thông tin, quản trị khách sạn, cơ khí… đều được Mochi tư vấn theo nhu cầu thực tế.

Cam kết hỗ trợ sau du học - không bỏ rơi học viên

Khác với nhiều đơn vị chỉ dừng lại ở việc gửi học viên đi, Du học Quốc tế Mochi duy trì chính sách hỗ trợ lâu dài. Từ kết nối cộng đồng học sinh Việt tại Nhật. Hướng dẫn chuyển trường, gia hạn visa. Hỗ trợ tìm việc làm thêm, xin việc chính thức sau tốt nghiệp.

Minh bạch - trách nhiệm - không phát sinh chi phí ẩn

Mochi xây dựng quy trình làm việc rõ ràng, minh bạch mọi khoản chi phí. Tất cả cam kết được thể hiện bằng hợp đồng cụ thể, giúp phụ huynh và học viên yên tâm tuyệt đối khi gửi gắm hành trình du học quan trọng. Tính đến nay, Du học Quốc tế Mochi đã hỗ trợ thành công nhiều học viên bay sang Nhật Bản theo diện du học ngôn ngữ, du học nghề, học bổng điều dưỡng, học bổng báo chí và nhiều chương trình hỗ trợ học phí khác. Đặc biệt, tỷ lệ đậu COE và visa tại Mochi luôn duy trì ở mức trên 98%, nhờ quy trình kiểm duyệt hồ sơ kỹ lưỡng và kinh nghiệm xử lý đa dạng.

Hiểu được tâm lý lo lắng của phụ huynh và học sinh cùng những rào cản ban đầu khi tiếp cận nền giáo dục mới, Du học Quốc tế Mochi luôn đồng hành cùng học viên. Tại Mochi, mỗi học viên là một câu chuyện, là một tương lai được trân trọng và đồng hành tận tâm.

Liên hệ Du học Quốc tế Mochi:

Số điện thoại: (+84) 929.970.333

Website: duhocquoctemochi.vn

Địa chỉ: Lô B46 - LK16 - ô số 25 Khu B, Khu đô thị Geleximco Lê Trọng Tấn, Hà Đông, Hà Nội, Việt Nam