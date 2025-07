Du lịch Du lịch Đà Nẵng 3 ngày 2 Đêm: Chứng kiến "rồng thần" thắp sáng sông Hàn, sống ảo giữa mỏm đá nghệ thuật triệu năm Lịch trình du lịch Đà Nẵng 3 ngày 2 đêm tự túc chi tiết, bao gồm các điểm tham quan, ẩm thực nổi tiếng, mẹo tiết kiệm chi phí và cách di chuyển thuận tiện.

Đà Nẵng – “thành phố đáng sống nhất Việt Nam”, là điểm đến hoàn hảo cho những ai muốn tận hưởng sự kết hợp giữa biển xanh, núi non, văn hóa và ẩm thực độc đáo. Với lịch trình 3 ngày 2 đêm, bạn sẽ có cơ hội khám phá Bà Nà Hills, Ngũ Hành Sơn, phố cổ Hội An và thưởng thức các món ăn đặc sản như mì Quảng, bánh tráng cuốn thịt heo. Bài viết này sẽ mang đến một kế hoạch chi tiết, dễ áp dụng, cùng các mẹo thực tế để chuyến đi của bạn vừa tiết kiệm vừa trọn vẹn. Dù bạn là người mới bắt đầu hay dân du lịch kỳ cựu, hãy cùng tôi trải nghiệm hành trình đầy cảm xúc tại Đà Nẵng!

Tại sao chọn Đà Nẵng cho chuyến đi 3 ngày 2 đêm?

Đà Nẵng nổi tiếng với những bãi biển đẹp như Mỹ Khê, các điểm tham quan hiện đại như cầu Rồng, và di sản văn hóa phong phú như Hội An gần kề. Thành phố này không chỉ có cơ sở hạ tầng hiện đại, dễ di chuyển, mà còn mang đến không khí thân thiện, an toàn. Từ việc leo lên đỉnh Bà Nà Hills để tận hưởng không gian như châu Âu, đến dạo bước trong phố cổ Hội An lung linh ánh đèn lồng, Đà Nẵng mang lại trải nghiệm đa dạng cho mọi đối tượng, từ gia đình, bạn bè đến cặp đôi. Hãy tưởng tượng bạn đứng trên cầu Rồng phun lửa, hay cùng người thân nhâm nhi mì Quảng bên bờ sông Hoài – những khoảnh khắc ấy sẽ khiến bạn nhớ mãi.

Chuẩn bị trước chuyến đi: Những điều cần biết

Để chuyến du lịch Đà Nẵng tự túc suôn sẻ, bạn cần chuẩn bị kỹ lưỡng. Dưới đây là checklist cụ thể:

Hồ sơ cá nhân: Mang theo CMND/CCCD để đặt phòng khách sạn, thuê xe hoặc mua vé tham quan.

Mang theo CMND/CCCD để đặt phòng khách sạn, thuê xe hoặc mua vé tham quan. Phương tiện di chuyển: Từ Hà Nội hoặc TP.HCM, đặt vé máy bay đến sân bay Đà Nẵng qua các hãng như Vietjet Air, Bamboo Airways (giá khứ hồi 1.200.000-2.500.000 VND/người). Nếu ở gần, đi xe khách (giá 300.000-500.000 VND/chiều) hoặc tàu hỏa (giá 400.000-700.000 VND/chiều).

Từ Hà Nội hoặc TP.HCM, đặt vé máy bay đến sân bay Đà Nẵng qua các hãng như Vietjet Air, Bamboo Airways (giá khứ hồi 1.200.000-2.500.000 VND/người). Nếu ở gần, đi xe khách (giá 300.000-500.000 VND/chiều) hoặc tàu hỏa (giá 400.000-700.000 VND/chiều). Chỗ ở: Chọn khách sạn hoặc homestay gần biển Mỹ Khê hoặc khu vực trung tâm. Giá khách sạn 3 sao như Sea Phoenix Hotel khoảng 500.000-1.000.000 VND/đêm, homestay như Memory Hostel giá 200.000-400.000 VND/đêm.

Chọn khách sạn hoặc homestay gần biển Mỹ Khê hoặc khu vực trung tâm. Giá khách sạn 3 sao như Sea Phoenix Hotel khoảng 500.000-1.000.000 VND/đêm, homestay như Memory Hostel giá 200.000-400.000 VND/đêm. Thời tiết: Tháng 1-8 là mùa khô, lý tưởng để tham quan và tắm biển. Tháng 9-12 có thể có mưa, nhưng vẫn phù hợp để khám phá Hội An và các điểm trong nhà.

Tháng 1-8 là mùa khô, lý tưởng để tham quan và tắm biển. Tháng 9-12 có thể có mưa, nhưng vẫn phù hợp để khám phá Hội An và các điểm trong nhà. Ứng dụng hữu ích: Tải Google Maps, Foody (tìm quán ăn), và Klook để đặt vé tham quan hoặc xe đưa đón.

Tải Google Maps, Foody (tìm quán ăn), và Klook để đặt vé tham quan hoặc xe đưa đón. Trang phục: Mang giày thể thao, áo chống nắng, mũ nón, đồ bơi, và áo mưa nếu đi vào mùa mưa.

Lịch trình chi tiết 3 ngày 2 đêm tại Đà Nẵng

Ngày 1: Khám phá Bà Nà Hills và cầu Rồng

Buổi sáng: Đến sân bay Đà Nẵng, di chuyển về khách sạn ở khu vực Mỹ Khê hoặc trung tâm (taxi/Grab giá 100.000-150.000 VND). Sau khi check-in, bắt đầu hành trình tại Bà Nà Hills (cách trung tâm 25km). Mua vé cáp treo (900.000 VND/người lớn, 750.000 VND/trẻ em) qua Klook để tránh xếp hàng. Tại đây, bạn sẽ được chiêm ngưỡng cầu Vàng nổi tiếng, Làng Pháp, vườn hoa Le Jardin D’Amour, và tham gia các trò chơi tại Fantasy Park.

Di chuyển: Đi xe buýt đưa đón Bà Nà (150.000 VND/khứ hồi) hoặc taxi/Grab (300.000-400.000 VND/chiều). Nếu đi nhóm, thuê xe ô tô riêng qua Klook (1.200.000 VND/ngày).

Buổi trưa: Ăn trưa buffet tại nhà hàng trên Bà Nà Hills (giá 250.000-350.000 VND/người) với các món Việt Nam và quốc tế. Nếu muốn tiết kiệm, mang theo đồ ăn nhẹ như bánh mì.

Buổi chiều: Trở về trung tâm Đà Nẵng, tham quan cầu Rồng và cầu Tình Yêu. Chụp ảnh với biểu tượng cá chép hóa rồng và đi dạo dọc bờ sông Hàn. Nếu có thời gian, ghé biển Mỹ Khê để tắm biển hoặc thư giãn.

Buổi tối: Ăn tối tại quán Bà Thới (255 Trần Phú), thưởng thức mì Quảng, bánh tráng cuốn thịt heo (giá 50.000-100.000 VND/món). Sau đó, xem show phun lửa và nước của cầu Rồng (21h thứ Bảy hoặc Chủ Nhật, miễn phí).

Mẹo: Đến Bà Nà Hills sớm (8h) để tránh đông và có thời gian khám phá hết. Mang áo khoác vì thời tiết trên Bà Nà khá mát.

Ngày 2: Ngũ Hành Sơn, Hội An và ẩm thực phố cổ

Buổi sáng: Sau bữa sáng tại khách sạn (thường có buffet giá 50.000-100.000 VND), di chuyển đến Ngũ Hành Sơn (cách trung tâm 8km, vé 40.000 VND/người). Khám phá các hang động như Huyền Không, chùa Linh Ứng và leo lên đỉnh Thủy Sơn để ngắm toàn cảnh. Tiếp theo, ghé làng đá mỹ nghệ Non Nước để mua quà lưu niệm như tượng đá, vòng tay (giá 50.000-200.000 VND).

Di chuyển: Đi xe máy (thuê 120.000-150.000 VND/ngày) hoặc taxi (100.000 VND/chiều) đến Ngũ Hành Sơn.

Buổi trưa: Ăn trưa tại quán Hải Sản Bé Mặn (gần biển Mỹ Khê) với các món như tôm nướng, mực hấp (giá 100.000-200.000 VND/món). Nếu muốn tiết kiệm, thử các quán cơm gà bình dân (30.000-50.000 VND/suất).

Buổi chiều: Di chuyển đến phố cổ Hội An (cách Đà Nẵng 30km, đi xe máy hoặc taxi 300.000 VND/chiều). Mua vé tham quan (120.000 VND/người) để vào các điểm như chùa Cầu, nhà cổ Tấn Ký, hội quán Phúc Kiến. Đi dạo phố cổ, ngắm đèn lồng và chụp ảnh check-in.

Buổi tối: Ăn tối tại Hội An, thử các món đặc sản như cao lầu (quán Bà Bé), cơm gà (quán Bà Nga) hoặc bánh mì Phượng (giá 30.000-70.000 VND/món). Sau đó, tham gia thả đèn hoa đăng trên sông Hoài (20.000 VND/đèn) để cảm nhận không gian lung linh.

Mẹo: Đi Hội An vào chiều muộn (15h-16h) để tránh nắng và tận hưởng không khí phố cổ về đêm. Mang giày thoải mái vì phải đi bộ nhiều.

Ngày 3: Bán đảo Sơn Trà, mua sắm và trở về

Buổi sáng: Tham quan Bán đảo Sơn Trà (cách trung tâm 10km). Ghé chùa Linh Ứng với tượng Phật Quan Âm cao 67m, ngắm cảnh biển từ đỉnh Sơn Trà. Nếu thích mạo hiểm, thuê xe máy để khám phá đường đèo uốn lượn và các bãi biển hoang sơ như bãi Rạng.

Buổi trưa: Ăn trưa tại quán Bà Hường (Sơn Trà) với các món hải sản tươi sống (giá 100.000-200.000 VND/món). Sau đó, trở về khách sạn làm thủ tục trả phòng.

Buổi chiều: Mua quà lưu niệm tại chợ Hàn hoặc chợ Cồn, như mực rim me, bánh khô mè, nước mắm Nam Ô (giá 50.000-150.000 VND/sản phẩm). Sau đó, di chuyển ra sân bay Đà Nẵng (taxi 100.000 VND) để về.

Mẹo: Đi Sơn Trà vào sáng sớm để tránh nắng và có không khí trong lành. Mua quà tại chợ Cồn để có giá tốt hơn so với khu du lịch.

So sánh các phương tiện di chuyển tại Đà Nẵng

Phương tiện Ưu điểm Nhược điểm Chi phí (VND) Xe máy Linh hoạt, dễ di chuyển trong thành phố Mệt nếu đi xa, cần kinh nghiệm lái xe 120.000-150.000/ngày Taxi/Grab Thoải mái, tiện cho nhóm đông Chi phí cao hơn xe máy 15.000-20.000/km Xe buýt Rẻ, có tuyến đến Hội An, Bà Nà Phụ thuộc lịch trình, chậm hơn 20.000-150.000/lượt Xe ô tô riêng Tiện lợi, an toàn, giá cố định Cần đặt trước 1.200.000-1.500.000/ngày

Câu hỏi thường gặp khi du lịch Đà Nẵng

1. Nên đi Đà Nẵng vào mùa nào?

Tháng 1-8 là mùa khô, lý tưởng để tắm biển và tham quan. Tháng 9-12 có mưa nhưng vẫn phù hợp để khám phá Hội An và các điểm trong nhà.

2. Chi phí cho chuyến đi 3 ngày 2 đêm là bao nhiêu?

Một người cần khoảng 2.500.000-4.000.000 VND (bao gồm di chuyển, ăn uống, vé tham quan, chỗ ở). Đi nhóm sẽ tiết kiệm hơn khi chia sẻ chi phí.

3. Có cần đặt vé Bà Nà Hills trước không?

Nên đặt qua Klook hoặc tại cổng để tránh xếp hàng, đặc biệt vào cuối tuần hoặc mùa cao điểm.

4. Có hoạt động nào phù hợp cho trẻ em không?

Có! Fantasy Park ở Bà Nà Hills, tắm biển Mỹ Khê, và thả đèn hoa đăng ở Hội An đều rất thú vị cho trẻ em.

Kết luận: Hành trình đáng nhớ tại Đà Nẵng

Đà Nẵng 3 ngày 2 đêm là cơ hội để bạn tận hưởng vẻ đẹp của biển, núi, và văn hóa miền Trung. Từ hành trình khám phá cầu Vàng trên Bà Nà Hills, dạo bước trong phố cổ Hội An, đến thưởng thức mì Quảng bên bờ sông Hàn, mỗi khoảnh khắc đều đáng giá. Hãy lên kế hoạch ngay hôm nay, chuẩn bị ba lô và khám phá thành phố đáng sống nhất Việt Nam theo cách riêng của bạn!