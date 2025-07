Du lịch Du lịch Đà Nẵng: Cơ hội lớn để bứt phá Sau hợp nhất, Đà Nẵng mới có không gian phát triển rộng mở. Sở hữu tài nguyên du lịch đa dạng, phong phú chính là cơ hội để Đà Nẵng bứt phá, khẳng định vị thế của thành phố mới trong khu vực và thế giới.

Với nhiều dư địa để phát triển, dự kiến du lịch của Đà Nẵng mới sẽ cất cánh trong tương lai. Ảnh: THU HÀ

Trong 6 tháng đầu năm, tổng lượt khách du lịch của Đà Nẵng (mới) đạt hơn 8,6 triệu lượt, tăng 16% so với cùng kỳ năm 2024. Trong đó, khách quốc tế ước đạt hơn 3,7 triệu lượt, tăng 25% so với cùng kỳ năm 2024; khách nội địa ước đạt gần 4,9 triệu lượt, tăng hơn 10% so với cùng kỳ năm 2024. Doanh thu lưu trú, ăn uống, lữ hành ước đạt hơn 28,5 ngàn tỷ đồng, tăng 26% so với cùng kỳ năm 2024.

Lượng khách quốc tế của cả 2 địa phương trước khi sáp nhập đều duy trì ở mức tăng trưởng cao, cho thấy sự phục hồi vững chắc của các thị trường khách du lịch nhất là thị trường quốc tế. Có được kết quả này là nỗ lực không ngừng của ngành du lịch hai địa phương trước đó. Đây chính là tiền đề, mở ra cơ hội để du lịch Đà Nẵng mới cất cánh trong tương lai.

Không chỉ sở hữu tài nguyên thiên nhiên phong phú là những bãi biển trải dài nổi tiếng (Mỹ Khê, Non Nước, An Bàng); những khu bảo tồn thiên nhiên lớn (bán đảo Sơn Trà, Cù Lao Chàm); Đà Nẵng mới còn có các sân golf nổi tiếng; các khu du lịch lớn, các di sản văn hóa mang đậm nét bản địa như Phố cổ Hội An, Thánh địa Mỹ Sơn, Di tích quốc gia đặc biệt danh thắng Ngũ Hành Sơn… Những tiềm năng này góp phần làm đa dạng và phong phú thêm sản phẩm du lịch của thành phố.

Một trong những điểm nhấn của Đà Nẵng là xây dựng được thương hiệu riêng có với tên gọi “thành phố pháo hoa”. Bằng cách tạo ra các sự kiện, lễ hội thường niên như: Lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng (DIFF), Liên hoan phim quốc tế Đà Nẵng, Lễ hội tận hưởng mùa hè (Enjoy Đà Nẵng), Lễ hội Văn hóa Việt Nam - Nhật Bản… Đà Nẵng đã và đang trở thành tâm điểm mỗi mùa hè, thu hút rất đông khách du lịch.

Thông tin từ Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, lượng khách do các cơ sở lưu trú du lịch phục vụ dịp DIFF từ ngày 31/5 - 12/7/2025 ước đạt gần 1,88 triệu lượt, tăng 26% so với mùa DIFF 2024 (từ 8/6 - 13/7/2024), trong đó khách quốc tế đạt gần 770.000 lượt, khách nội địa đạt gần 1,11 triệu lượt.

Các khách sạn gần khán đài và ven biển Đà Nẵng kín phòng trong đêm chung kết DIFF 2025. Trong ảnh: Khách sạn ven đường Võ Nguyên Giáp. Ảnh: THU HÀ

Trong các đêm trình diễn pháo hoa, đặc biệt đêm khai mạc, chung kết, các khách sạn khu vực ven biển, trung tâm thành phố công suất phòng đạt gần 100%.

Dịp này, Cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng đón tổng chuyến bay nội địa và quốc tế vượt kỷ lục của năm 2024. Nếu trước đêm chung kết DIFF 2024, Đà Nẵng đón 159 chuyến bay, tăng trưởng 30-40% so với ngày trong tuần thì ở DIFF 2025, con số này đã lên tới 171 chuyến trong ngày 11/7, tăng 40% so với 6 tháng đầu năm 2025.

Từ những con số trên có thể thấy, cùng với tài nguyên sẵn có kết hợp với sự kiện, lễ hội đã tạo ra cú hích đáng kể về kinh tế của thành phố.

Đón đầu lượng khách đến, Đà Nẵng liên tục kết nối, mở các đường bay mới tạo điều kiện thuận lợi cho việc đi lại du lịch, giao thương cũng như thu hút khách quốc tế từ các thị trường trọng điểm.

Hiện có 26 đường bay trong nước và quốc tế đến Sân bay quốc tế Đà Nẵng, trong đó có 8 đường bay nội địa và 18 đường bay quốc tế; 2 đường bay thường kỳ nội địa đến Sân bay Chu Lai, tần suất trung bình 150 chuyến/ngày.

Sau hợp nhất, Đà Nẵng (mới) có 682 đơn vị lữ hành; 7.053 hướng dẫn viên (trong đó có 4.979 hướng dẫn viên quốc tế, 1.970 hướng dẫn viên nội địa, 104 hướng dẫn viên tại điểm); 57 khu, điểm du lịch; hơn 2.250 cơ sở lưu trú du lịch với khoảng 66.300 phòng...

Những người làm du lịch cho rằng đây là lợi thế rất lớn của Đà Nẵng. Đã đến lúc những người làm du lịch cần ngồi lại, kết nối không gian du lịch, xây dựng các nhóm sản phẩm du lịch mới, tận dụng ưu thế của Quảng Nam và Đà Nẵng trước đây để tạo thành một không gian du lịch mới, tương trợ cho nhau.

Đà Nẵng luôn sôi động với chuỗi lễ hội, sự kiện mùa hè. Ảnh: HẢI NAM

Xây dựng hình ảnh điểm đến Đà Nẵng mới hiện đại, năng động có hạ tầng giao thông đồng bộ, các khu nghỉ dưỡng, giải trí đa dạng nhưng vẫn có các sản phẩm văn hóa, di sản mang đậm tính địa phương. Việc đầu tư kết nối hạ tầng chính là đòn bẩy then chốt để nâng cao năng lực tiếp cận và phục vụ du khách. Khi đó, sự kết hợp hài hòa giữa truyền thống và hiện đại sẽ tạo ra hệ sinh thái du lịch mới phong phú và đặc sắc hơn, có khả năng đáp ứng nhu cầu của các phân khúc khách khác nhau, hướng đến phát triển du lịch thành phố theo hướng bền vững.

Từ tiềm năng, lợi thế sẵn có trước đây, thành phố cần có chiến lược và giải pháp cụ thể, sớm định vị lại thương hiệu du lịch của “Đà Nẵng mới”. Điều chỉnh quy hoạch tổng thể phát triển du lịch theo hướng bền vững, lấy trải nghiệm của du khách là ưu tiên hàng đầu.

Đồng thời tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp du lịch phát triển, sớm hình thành các chuỗi giá trị du lịch hiệu quả và chuyên nghiệp; tập trung phát triển các sản phẩm du lịch mới, có chiều sâu, kết hợp hài hòa giữa truyền thống và hiện đại để kiến tạo Đà Nẵng thành một trung tâm du lịch quốc gia mang tầm khu vực và quốc tế.