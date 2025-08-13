Du lịch Du lịch Đà Nẵng tăng trưởng ấn tượng 7 tháng đầu năm, Đà Nẵng ghi nhận mức tăng trưởng mạnh về lượng khách lưu trú. Kết quả này phản ánh tích cực sự phục hồi và phát triển không ngừng của ngành du lịch thành phố, khẳng định điểm đến hàng đầu được du khách trong và ngoài nước lựa chọn.

Khu du lịch Bà Nà Hills tiếp tục là điểm đến thu hút đông đảo du khách. Ảnh: NGỌC HÀ

Các cơ sở lưu trú kín phòng

Tính đến hết tháng 7/2025, thành phố Đà Nẵng có khoảng 2.261 cơ sở lưu trú du lịch với hơn 65.939 phòng.

Trong đó, khối 4-5 sao và tương đương: 164 cơ sở với 31.058 phòng (chiếm tỷ lệ hơn 47% số lượng phòng); khối 3 sao và tương đương: 132 cơ sở với 8.556 phòng (chiếm 13% số lượng phòng); khối 2 sao trở xuống, nhà nghỉ du lịch, homestay, bãi cắm trại du lịch: 1.965 cơ sở với 26.325 phòng (chiếm 40% số lượng phòng).

Theo ghi nhận, các cơ sở lưu trú kín phòng dịp hè. Chỉ trong tháng 7, khách do cơ sở lưu trú phục vụ ước đạt hơn 1,9 triệu lượt, tăng hơn 15% so với cùng kỳ năm 2024. Trong đó, khách quốc tế ước đạt hơn 600 ngàn lượt, tăng 11%; khách nội địa ước đạt hơn 1,3 triệu lượt, tăng hơn 18%.

Doanh thu lưu trú, ăn uống, lữ hành tháng 7/2025 ước đạt hơn 5,5 ngàn tỷ đồng, tăng 18% so với cùng kỳ năm 2024.

Khách du lịch đến Đà Nẵng bằng đường biển, đường thủy nội địa và hàng không tăng trưởng mạnh mẽ trong tháng 7.

Cụ thể, lượng khách du lịch đường biển đạt 1.900 lượt khách với 2 chuyến.

Lượng khách du lịch đường thủy nội địa tại các cảng, bến sông Hàn, sông Thu, CT 15, Cửa Đại ước đạt 131.666 lượt khách, tăng 10% so với cùng kỳ năm ngoái (tháng 7/2024: 119.750 lượt khách).

Du khách chụp ảnh lưu niệm tại Khu du lịch Bà Nà Hills. Ảnh: NGỌC HÀ

Tổng số chuyến bay nội địa và quốc tế đến Đà Nẵng đạt 4.630 chuyến, tăng 7,5% so với cùng kỳ năm 2024, dự kiến đón hơn 794 ngàn lượt khách, ước tăng 10,6% so với cùng kỳ năm 2024, tần suất trung bình ước đạt 150 chuyến/ngày.

Công suất phòng bình quân tại các cơ sở lưu trú trong mùa hè giai đoạn tháng 6-8 đạt từ 75-80%, đặc biệt vào cuối tuần và dịp lễ lớn. Tại các khách sạn khu vực ven biển, hầu hết đều kín phòng vào mỗi cuối tuần trong tháng 7 và dự kiến cả tháng 8.

Lũy kế 7 tháng đầu năm 2025, khách cơ sở lưu trú phục vụ ước đạt hơn 10,7 triệu lượt, tăng hơn 18% so với cùng kỳ năm 2024. Trong đó, khách quốc tế ước đạt hơn 4,2 triệu lượt, tăng hơn 21%; khách nội địa ước đạt gần 6,5 triệu lượt, tăng 17,1%.

Doanh thu lưu trú, ăn uống, lữ hành 7 tháng đầu năm 2025 ước đạt hơn 33,8 ngàn tỷ đồng, tăng hơn 23% so với cùng kỳ năm 2024.

Bà Nguyễn Thị Kim Liên, đại diện Hadana Boutique Hotel Đà Nẵng, cho biết công suất phòng từ tháng 1 đến cuối tháng 7 đạt 95%, giá phòng gấp đôi năm ngoái. “Dù giá vé máy bay nội địa cao, khách vẫn chọn Đà Nẵng, chứng tỏ sức hút mạnh mẽ của thành phố. Dịp Lễ hội pháo hoa quốc tế 2025 vừa qua, phòng luôn kín 100%”, bà Liên nói.

Ông Nguyễn Trung Nguyên, Giám đốc vận hành khách sạn Moire Hội An, cho hay khách quốc tế chiếm khoảng 80%, chủ yếu từ Úc, Anh, Mỹ, Hàn Quốc và Đài Loan (Trung Quốc). Các chương trình kích cầu cùng chất lượng dịch vụ tốt khiến khách thích quay lại. Mô hình du lịch xanh cũng để lại ấn tượng mạnh với du khách quốc tế.

Hiệu quả từ triển khai các giải pháp đồng bộ

Theo bà Trương Thị Hồng Hạnh, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, một trong những yếu tố quan trọng giúp thúc đẩy lượng khách quốc tế, đặc biệt là từ các thị trường xa như châu Âu, Bắc Mỹ, Úc... đó là chính sách thị thực thuận lợi.

Việc Chính phủ triển khai chính sách miễn thị thực cho một số quốc gia từ các nước châu Á, châu Âu và khu vực ASEAN từ 15 đến 45 ngày, áp dụng hệ thống e-visa linh hoạt cho công dân của hơn 150 quốc gia và vùng lãnh thổ cũng như gia hạn thời gian lưu trú với e-visa từ 30 ngày lên 90 ngày và cho phép nhập cảnh nhiều lần trong thời gian hiệu lực, tạo điều kiện thuận lợi cho du khách quốc tế lưu trú lâu hơn.

Bên cạnh đó, Đà Nẵng tổ chức nhiều sự kiện lớn như Liên hoan phim châu Á Đà Nẵng lần thứ 3, Lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng DIFF 2025, Lễ hội Tận hưởng Đà Nẵng 2025 (Enjoy Danang Festival 2025).

Riêng dịp DIFF 2025 (từ ngày 31/2 - 12/7/2025) thu hút hơn 1,88 triệu lượt khách (tăng 26% so với kỳ Lễ hội Pháo hoa quốc tế năm 2024).

Đặc biệt là vào đêm chung kết sự kiện, công suất phòng chung toàn thành phố đều đạt mức cao nhất trong 3 năm liên tiếp từ mùa DIFF 2023 (95-97%).

Công tác truyền thông, xúc tiến du lịch được chú trọng, thực hiện đa kênh vừa trực tuyến vừa trực tiếp, định hướng theo đúng thị trường trọng điểm với nhiều hình thức hấp dẫn.

Tổng số chuyến bay nội địa và quốc tế đến Đà Nẵng đạt 4.630 chuyến trong tháng 7. Ảnh: NGỌC HÀ

Trong đó, tập trung truyền thông về hình ảnh điểm đến Đà Nẵng mới; về các giải thưởng danh hiệu du lịch Đà Nẵng như: Hội An đứng thứ 6 trong tốp 25 thành phố đẹp nhất thế giới năm 2025 - Giải thưởng World’s Best Awards 2025 của tạp chí Travel Leisure; Hội An và Cù Lao Chàm: tốp đầu thế giới những điểm du lịch nói không với rác nhựa với thông điệp truyền thông: New Da Nang - New Experience (Đà Nẵng mới - Trải nghiệm mới).

Hiện nay, Đà Nẵng đã có 21 đường bay quốc tế (17 thường kỳ và 4 thuê chuyến) với tần suất trung bình 51 chuyến/ngày và 8 đường bay nội địa với tần suất trung bình 51 chuyến/ngày.

Dự kiến những tháng cuối năm, Đà Nẵng có 21.200 chuyến bay, tần suất 117-120 chuyến/ngày với khoảng 3,35 triệu lượt khách.

Công tác bảo đảm an ninh, an toàn, vệ sinh môi trường, vệ sinh an toàn thực phẩm, chống đeo bám, chèo kéo khách du lịch được ngành triển khai nghiêm túc. Trong đó, công tác cứu hộ, cứu nạn tại các bãi tắm du lịch, hỗ trợ du khách tìm kiếm đồ bị thất lạc, hỗ trợ bắt kẻ gian lấy trộm đồ của người dân, du khách... trở thành điểm sáng, góp phần lan tỏa hình ảnh đẹp của thành phố thân thiện, nghĩa tình.

Từ dự án “Du lịch Thụy Sỹ vì sự phát triển bền vững tại Việt Nam” giai đoạn 2024 - 2027, ngành du lịch đưa ra định hướng phát triển du lịch xanh; tư vấn điều chỉnh và dự thảo thêm 1 bộ tiêu chí du lịch xanh áp dụng cho lĩnh vực cơ sở dịch vụ ăn uống.

Những mô hình du lịch xanh của thành phố đang từng bước định hình và phát triển thương hiệu, góp phần thay đổi nhận thức của người dân và du khách có ý thức và trách nhiệm bảo tồn những giá trị tiềm năng du lịch tại điểm đến, đồng thời góp phần quảng bá rộng rãi hình ảnh du lịch xanh của thành phố.

Ngành du lịch thành phố tiếp tục triển khai các giải pháp đồng bộ để thu hút khách; tổ chức nhiều sự kiện như: công bố kế hoạch kích cầu du lịch Đà Nẵng 6 tháng cuối năm 2025; xây dựng dự thảo kế hoạch Lễ hội Đèn lồng Quốc tế Đà Nẵng 2025; Kế hoạch Đón Giáng sinh - Chào năm mới Đà Nẵng 2026.

Ngành phối hợp với Cục Hợp tác quốc tế tham gia quảng bá du lịch Đà Nẵng tại Lễ hội xúc tiến văn hóa du lịch Việt Nam tại Hàn Quốc 2025; chủ trì, phối hợp với Sở Du lịch thành phố Huế, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Quảng Trị triển khai công tác chuẩn bị gian hàng quảng bá du lịch 3 địa phương tại Hội chợ ITE Hồ Chí Minh 2025; phối hợp với Sở Du lịch thành phố Huế triển khai công tác chuẩn bị tổ chức chương trình giới thiệu du lịch miền Trung Việt Nam tại Malaysia và Indonesia...

“Thành phố tiếp tục triển khai nhiều giải pháp về nâng cao chất lượng dịch vụ, phát triển sản phẩm du lịch, truyền thông xúc tiến và tổ chức các sự kiện để thu hút khách đến thành phố. Tập trung khai thác thế mạnh của thành phố Đà Nẵng (cũ) và tỉnh Quảng Nam (cũ) để hình thành một hệ sinh thái du lịch trọn gói, đa dạng hóa trải nghiệm cho du khách trong và ngoài nước”, bà Hạnh thông tin thêm.