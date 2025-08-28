Văn hóa Đưa hình ảnh Văn Miếu - Quốc Tử Giám đến với công chúng miền Trung ĐNO - Chiều 28/8, Trung tâm hoạt động Văn hóa Khoa học Văn Miếu - Quốc Tử Giám phối hợp với Bảo tàng Đà Nẵng tổ chức triển lãm “Văn Miếu - Quốc Tử Giám không gian văn hóa từ tri thức ngàn năm”.

Các đại biểu cắt băng khai mạc triển lãm. Ảnh: NGỌC HÀ

Triển lãm trưng bày gần 100 bức ảnh, tranh, hiện vật và tư liệu giới thiệu toàn diện về Văn Miếu - Quốc Tử Giám, trường đại học đầu tiên của Việt Nam, nơi tôn vinh truyền thống hiếu học, tôn sư trọng đạo và tinh thần học tập suốt đời.

Triển lãm được thiết kế theo 3 phần: Văn Miếu - Quốc Tử Giám trong dòng chảy lịch sử; Không gian kiến trúc và cảnh quan đặc trưng và Phát huy giá trị di sản trong thời đại mới. Ảnh: NGỌC HÀ

Bên cạnh trưng bày, triển lãm còn có chuỗi hoạt động giáo dục và trải nghiệm di sản dành cho công chúng như: khám phá linh vật trên iPad, trải nghiệm in tranh linh vật, trải nghiệm đóng sách bằng giấy dó theo phương pháp truyền thống, trải nghiệm in mộc bản chữ Hán cổ và hoa văn bia tiến sĩ.

Du khách trải nghiệm in mộc bản chữ Hán cổ và hoa văn bia tiến sĩ. Ảnh: NGỌC HÀ.

Triển lãm giúp cho thế hệ trẻ hiểu hơn về tinh thần hiếu học của cha ông. Ảnh: NGỌC HÀ

Triển lãm nhằm đưa hình ảnh Di tích quốc gia đặc biệt Văn Miếu - Quốc Tử Giám đến gần hơn với công chúng miền Trung; đồng thời kết nối di sản Thăng Long với đời sống văn hóa sôi động của thành phố bên sông Hàn, khẳng định sự gắn kết giữa giá trị hiền tài ngàn đời và khát vọng sáng tạo trong kỷ nguyên mới.

Triển lãm diễn ra từ ngày 28/8 đến 14/9 tại Bảo tàng Đà Nẵng.

