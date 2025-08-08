Thế giới Đưa internet theo cùng chuyến bay ĐNO - Kết nối hiện là một phần không thể thiếu của chuyến đi hiện đại. Do đó, nhiều hãng hàng không trên thế giới nỗ lực triển khai dịch vụ internet phục vụ khách bay.

Hành khách kết nối internet trên chuyến bay. Ảnh: Airindia

Tháng 1/2025, Air India - hãng hàng không toàn cầu hàng đầu của Ấn Độ triển khai dịch vụ kết nối mạng wi-fi (công nghệ mạng không dây) trên các chuyến bay nội địa và quốc tế khai thác bởi Airbus A350, Boeing 787-9 và một số máy bay Airbus A321neo.

Điều này cho phép hành khách luôn kết nối internet trong suốt chuyến bay, tận hưởng việc lướt web, truy cập mạng xã hội, cập nhật công việc hoặc nhắn tin cho bạn bè và gia đình...

Trước mắt, hành khách có cơ hội tận hưởng wi-fi miễn phí trên một số chuyến bay nói trên của Air India; truy cập trên các thiết bị hỗ trợ wi-fi như máy tính xách tay, máy tính bảng và điện thoại thông minh chạy hệ điều hành iOS hoặc Android.

Trang simpleflying.com cho biết, đối với American Airlines (Mỹ) - hãng hàng không lớn nhất thế giới tính theo quy mô đội bay, gần như tất cả máy bay của hãng và đối tác khu vực American Eagle đều cung cấp wi-fi trên các chuyến bay.

Chi phí truy cập internet trên chuyến bay của American Airlines có thể thay đổi tùy theo chặng bay. Chuyến bay càng ngắn, giá càng rẻ, nhưng có thể lên tới 20 USD mỗi chặng.

Đối với khách hàng thường xuyên, American Airlines hiện cung cấp dịch vụ đăng ký với mức giá: đối với một thiết bị, giá 49,95 USD/tháng hoặc 599 USD/năm; đối với hai thiết bị, giá 59,95 USD/tháng hoặc 699 USD/năm.

Tuy nhiên, American Airlines mới đây công bố kế hoạch sẽ miễn phí wi-fi trên các chuyến bay của hãng kể từ tháng 1/2026.

Trong khi đó, hãng bay Delta đang trong quá trình triển khai wi-fi miễn phí trên toàn bộ đội bay nhờ việc lắp đặt rộng rãi wi-fi Viasat.

Hãng United thông báo sẽ triển khai wi-fi miễn phí kể từ năm nay, đồng thời lắp đặt wi-fi Starlink.



Năm 2004, Lufthansa của Đức trở thành hãng bay đầu tiên trên thế giới ra mắt dịch vụ WLAN (mạng cục bộ không dây) tốc độ cao trong suốt chuyến bay theo lịch trình.

Lufthansa hợp tác với Connexion by Boeing - đơn vị thuộc Boeing Co. cung cấp dịch vụ truyền dữ liệu vệ tinh trên máy bay có tên FlyNet. Dịch vụ có giá 32 - 37 USD mỗi chuyến bay.

Chuyến bay của American Airlines. Ảnh: WSJ

Tháng 6/2017, Avianca và Inmarsat công bố việc ký kết thỏa thuận cho phép hành khách tận hưởng công nghệ băng thông rộng tiên tiến nhất trên máy bay của hãng.

Với dự án này, Avianca trở thành hãng hàng không đầu tiên tại Mỹ Latinh cung cấp dịch vụ GX Aviation trên máy bay để cung cấp wi-fi cho hành khách và tiếp viên hàng không trong suốt chuyến bay.

Ông Hernan Rincon, CEO của Avianca khẳng định: "Công nghệ là một trong những trụ cột cơ bản của Avianca. Do đó, để hành khách luôn được kết nối, chúng tôi ký kết một thỏa thuận cho phép chúng tôi tiếp tục tiến triển trong quá trình chuyển đổi số với sự hỗ trợ của Inmarsat".

Ông Rajesh Dogra, quan chức của Air India nói: "Kết nối hiện là một phần không thể thiếu của chuyến đi hiện đại. Đối với một số người, đó là sự tiện lợi và thoải mái khi chia sẻ theo thời gian thực. Đối với người khác, đó là năng suất và hiệu quả cao hơn.

Dù mục đích của hành khách là gì, chúng tôi tin rằng hành khách sẽ hài lòng với việc có thể kết nối internet và tận hưởng trải nghiệm mới theo chuyến bay Air India".