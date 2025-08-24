Thể thao Đua thuyền Đà Nẵng giành 49 huy chương giải quốc gia ĐNO - Ngày 24/8, Trưởng bộ môn đua thuyền Đà Nẵng Tống Hữu Dũng cho biết, đội tuyển đua thuyền Đà Nẵng thi đấu thành công, giành 49 huy chương tại Giải đua thuyền truyền thống vô địch quốc gia và Giải đua thuyền Canoeing vô địch trẻ, U21, U23 quốc gia năm 2025.

Các vận động viên đua thuyền Đà Nẵng giành huy chương Vàng môn Canoeing. Ảnh: NVCC

Giải do Liên đoàn Đua thuyền Việt Nam phối hợp Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức, thu hút gần 780 huấn luyện viên và vận động viên đến từ 19 tỉnh, thành phố và ngành trên toàn quốc tham gia tranh tài.

Thông qua giải nhằm tạo điều kiện cho các vận động viên giao lưu, cọ xát, tích lũy kinh nghiệm, cải thiện chuyên môn hướng đến các giải đấu quốc tế; đánh giá công tác đào tạo, huấn luyện của các đơn vị trong cả nước.

Kết quả chung cuộc, đoàn Thành phố Hồ Chí Minh giành vị trí nhất toàn đoàn ở môn đua thuyền truyền thống với thành tích 7 huy chương Vàng, 5 huy chương Bạc, 4 huy chương Đồng.

Tiếp theo trong tốp 4 lần lượt là Hải Phòng (4 huy chương Vàng, 2 huy chương Bạc, 2 huy chương Đồng), Phú Thọ (3 huy chương Vàng), Đà Nẵng (2 huy chương Vàng, 4 huy chương Bạc, 4 huy chương Đồng).

Ở môn Canoeing, Hải Phòng xếp nhất toàn đoàn với 25 huy chương Vàng, 18 huy chương Bạc, 6 huy chương Đồng. Đà Nẵng xếp thứ nhì với 22 huy chương Vàng, 9 huy chương Bạc, 8 huy chương Đồng. Thành phố Hồ Chí Minh xếp thứ ba với 10 huy chương Vàng, 10 huy chương Bạc, 17 huy chương Đồng.

Xếp thứ tư Giải đua thuyền truyền thống vô địch quốc gia và thứ nhì Giải đua thuyền Canoeing vô địch trẻ, U21, U23 quốc gia với tổng số 49 huy chương là kết quả ấn tượng, giúp các tay chèo Đà Nẵng khẳng định vị thế ở sân chơi quốc gia. Bên cạnh các tay chèo trụ cột giữ vững phong độ, các tài năng trẻ vươn lên thể hiện mình là tín hiệu tích cực.

Sau giải đấu tại Thành phố Hồ Chí Minh, các tay chèo Đà Nẵng tiếp tục tập luyện hướng đến giải đua thuyền châu Á 2025 diễn ra tại Hải Phòng.