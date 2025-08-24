Chọn chuyên mục Đức muốn thoát “cái bóng” Microsoft ĐNO - Giữa lúc sức ảnh hưởng của công nghệ Mỹ vẫn bao trùm toàn cầu, việc các nước phương Tây phát triển như Đức có ý định tìm giải pháp thay thế Microsoft không chỉ gây chú ý, mà còn gợi mở câu chuyện chính trị, an ninh và chiến lược quốc gia.

Trụ sở chính của Microsoft Deutschland GmbH tại Munich (Đức). Ảnh: Getty Images / Matthias Balk; dpa

Theo tờ Bild, Bộ Kỹ thuật số Đức xác nhận đang thúc đẩy sử dụng các giải pháp châu Âu và công cụ nguồn mở trong hoạt động của chính phủ. Một thử nghiệm đáng chú ý là Open Desk, phần mềm có thể thay thế toàn bộ bộ ứng dụng Microsoft Office từ Word, Excel, PowerPoint đến Outlook. Quyết định mạnh mẽ này cho thấy chính phủ Đức không còn muốn phụ thuộc hoàn toàn vào hệ sinh thái đóng kín của Microsoft.

Bang Schleswig-Holstein đã tiên phong trong tiến trình này. Chính quyền bang đã quyết định loại bỏ dần các sản phẩm của Microsoft khỏi toàn bộ hệ thống hành chính, chuyển sang LibreOffice thay thế Office, Linux thay thế Windows, và các nền tảng như Nextcloud, Open-Xchange, Thunderbird thay thế Outlook và Exchange. Hàng chục nghìn công chức, giáo viên và cảnh sát thuộc diện áp dụng – một bước đi cho thấy quyết tâm thực sự.

Tuy nhiên, con đường này không hề dễ dàng. Chính phủ Đức thừa nhận nâng cao chủ quyền số là một quá trình lâu dài, không thể “chỉ với một nút bấm”. Thách thức nằm ở khả năng thích ứng, chi phí đào tạo nhân lực, và đặc biệt là sức ỳ từ thói quen sử dụng phần mềm quen thuộc.

Bild lưu ý rằng động thái của Đức mang màu sắc chính trị rõ rệt. Báo này cho rằng việc phụ thuộc vào các sản phẩm công nghệ Mỹ ngày càng bị xem là rủi ro, đặc biệt trong bối cảnh chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump theo đuổi đường lối “zigzag” khó đoán. Hay nói cách khác, khi chính sách ở Washington thay đổi thất thường, Berlin không muốn lợi ích chiến lược của mình bị ràng buộc bởi một công ty ngoại quốc.

Đức không phải quốc gia duy nhất tìm cách thay thế phần mềm Mỹ. Cảnh sát Pháp, Bộ Kỹ thuật số Đan Mạch, cùng nhiều cơ quan chính phủ tại Áo và Tây Ban Nha đã triển khai hệ thống nguồn mở thay cho sản phẩm của Microsoft.

Ở Nam Mỹ, Brazil, Ecuador, Peru và Venezuela cũng áp dụng các chương trình tương tự. Tại Ấn Độ, Bộ Quốc phòng giới thiệu Maya OS, một nền tảng dựa trên Linux, để thay thế Windows trong hệ thống an ninh.

Nga thậm chí còn tăng tốc quá trình “nội địa hóa” phần mềm, đặc biệt sau khi Microsoft và nhiều công ty công nghệ phương Tây cắt giảm hoạt động tại nước này kể từ khi xung đột ở Ukraine bùng nổ. Giới chức Nga lập luận việc các nhà cung cấp Mỹ rút lui đã cho thấy rõ rủi ro khi phụ thuộc vào nguồn bên ngoài khó lường, đồng thời càng củng cố nhu cầu phải bảo đảm chủ quyền số.

Rõ ràng, câu chuyện của Đức phản ánh xu thế toàn cầu: “chủ quyền số” trở thành ưu tiên chiến lược ngang hàng với năng lượng hay quốc phòng. Thoát khỏi sự chi phối của Microsoft không dễ, nhưng với Berlin, đây không còn là lựa chọn, mà là bước đi tất yếu để bảo đảm tương lai độc lập về công nghệ.