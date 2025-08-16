Tòa soạn & bạn đọc Đường giao thông đi Trà Bui dừng thi công khiến đi lại khó khăn ĐNO - Dự án đường giao thông đến trung tâm Trà Bui (tuyến Trà Đốc - Trà Bui cũ, nay thuộc xã Trà Đốc) không thể hoàn thiện khiến người dân hằng ngày phải vất vả vượt qua cung đường này.

Năng lực nhà thầu yếu kém khiến dự án đường giao thông đi Trà Bui phải "đắp mền" từ năm 2023 đến nay. Ảnh: HOÀNG ĐẠO

Dang dở dự án

Dự án đường giao thông đến trung tâm Trà Bui là một đoạn thuộc tuyến ĐH8 được UBND tỉnh Quảng Nam phê duyệt vào tháng 5/2019 với tổng vốn 120 tỷ đồng. Liên danh Công ty TNHH Xây dựng Thanh Sơn và Công ty TNHH Xây dựng Thái Dương trúng gói thầu xây lắp, sau đó công trình khởi công tháng 2/2020, dự kiến hoàn thành tháng 1/2023.

Nhưng sau hơn 5 năm triển khai, dự án đã ngừng thi công, tính đến cuối năm 2023, khối lượng thi công mới đạt khoảng 39%, giải ngân gần 40 tỷ đồng. Vì vậy, nhiều đoạn nham nhở, xuống cấp nghiêm trọng, đầy ổ gà, ổ voi và lầy lội vào mùa mưa, khiến người dân khổ sở mỗi khi đi lại.

Ông L.V.H. (xã Trà Đốc) cho biết nỗi lo thường trực là nguy cơ sạt lở khi có mưa lớn. Nông lâm sản người dân làm ra phải bán giá rẻ vì khó vận chuyển đi tiêu thụ. “Khi dự án thi công thì ai nấy đều mừng rỡ vì nghĩ sẽ có ngày được đi lại dễ dàng, hàng hóa lưu thông và các cháu học sinh đến trường an toàn. Nhưng công trình cứ làm ì ạch, rồi “đắp mền” đã 5 năm qua, để lại hạ tầng nham nhở, còn khó đi hơn đường cũ”, ông H. nói.

Người dân đi lại khá vất vả, phải mất đến 3 giờ đồng hồ cho đoạn đường 16km. Ảnh: HOÀNG ĐẠO

Đây còn là tuyến huyết mạch duy nhất dẫn đến Trường Tiểu học Trà Bui và Trường Phổ thông Dân tộc Bán trú THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm. Khi năm học mới 2025 - 2026 sắp bắt đầu, nhiều phụ huynh, giáo viên lắc đầu ngao ngán khi nghĩ đến cảnh con em phải lội bùn đất đến trường.

Ông Vũ Hoàng Tâm, Hiệu trưởng Trường THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm, cho biết đường hư hỏng nặng đến mức giáo viên đi 16km mà mất gần 3 giờ đồng hồ. “Đường xa, đi lại rất vất vả, ảnh hưởng đến việc học tập của học sinh. Đồng thời gián tiếp gây khó khăn cho công tác vận động, duy trì sĩ số học sinh đến lớp. Cạnh đó, các em nhỏ phải đối mặt với nhiều rủi ro về tai nạn giao thông”, thầy giáo Tâm nói.

[VIDEO] - Dự án đường giao thông đi Trà Bui ngừng thi công từ năm 2023:

Chờ tái khởi động dự án

Trước đây, UBND tỉnh Quảng Nam đã có văn bản chỉ đạo tháo gỡ vướng mắc, giao Ban Quản lý Dự án - quỹ đất huyện Bắc Trà My khẩn trương hoàn thiện thủ tục tiếp theo. Đồng thời, chính quyền huyện Bắc Trà My đã đề xuất bổ sung phần khối lượng còn lại vào kế hoạch đầu tư công giai đoạn 2026 - 2030 với tổng vốn dự kiến 100 tỷ đồng.

Ông Phan Duy Hưng, Chủ tịch UBND xã Trà Đốc, cho biết ngay sau khi tiếp nhận nhiệm vụ vào ngày 1/7, Đảng ủy và UBND xã Trà Đốc mới đã khẩn trương rà soát, tổ chức họp bàn vì đây là vấn đề gây bức xúc cho cử tri kéo dài nhiều năm. Sau đó UBND xã Trà Đốc đã có văn bản kiến nghị UBND TP.Đà Nẵng và các sở, ngành liên quan để sớm triển khai lại dự án.

“Công trình khởi công từ năm 2020 nhưng đến nay thì “treo” nên cuộc sống nhân dân bị ảnh hưởng lớn. Chúng tôi mong UBND thành phố Đà Nẵng sớm có chỉ đạo để đưa dự án được thi công trở lại theo nguyện vọng của nhân dân”, ông Hưng kiến nghị.

Đường đi Trà Bui hiện đầy rẫy ổ gà, ổ voi và lầy lội. Ảnh: HOÀNG ĐẠO