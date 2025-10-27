Thứ Hai, 27/10/2025
Đường Hồ Chí Minh, đoạn xã Bến Giằng sạt lở nghiêm trọng, giao thông ách tắc

VĂN KHANH 27/10/2025 09:51

ĐNO - Sáng 27/10, trên đường Hồ Chí Minh đoạn qua địa phận xã Bến Giằng xảy ra nhiều điểm sạt lở, khiến giao thông bị tắc nghẽn nhiều giờ.

anh sat 2
Một cây gỗ lớn ngã chắn ngang đường Hồ Chí Minh, đoạn qua thôn Pà Ong, xã Bến Giằng. Ảnh: VĂN KHANH

Theo ghi nhận ban đầu, hàng trăm khối đất đá và cây xanh từ taluy dương bất ngờ đổ xuống mặt đường, kéo dài hàng chục mét, khiến phương tiện không thể lưu thông.

anh duong sat 2
Lực lượng chức năng đặt biển cảnh báo nguy hiểm trên đoạn đường bị sạt lở. Ảnh: VĂN KHANH

Lực lượng chức năng xã Bến Giằng và ngành giao thông nhanh chóng có mặt tại hiện trường để cắm biển cảnh báo, phân luồng giao thông và huy động máy móc, phương tiện khắc phục sự cố. Tuy nhiên, do lượng đất đá sạt xuống quá lớn, công tác khắc phục gặp nhiều khó khăn, đặc biệt là trong điều kiện thời tiết mưa lớn kéo dài, đất đá tiếp tục sụt trượt.

Lực lượng chức năng đang nỗ lực thông tuyến trong thời gian sớm nhất để đảm bảo lưu thông an toàn.

anh dương sat 1
Ngành giao thông nỗ lực thông tuyến. Ảnh: VĂN KHANH
