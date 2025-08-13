Bạn cần biết Duraval ra mắt giá bát nâng hạ thế hệ mới: Chuẩn hóa tiện nghi căn bếp Việt Trong hành trình nghiên cứu và cải tiến để phục vụ nhu cầu ngày càng đa dạng của người tiêu dùng Việt, thương hiệu phụ kiện tủ bếp cao cấp Duraval chính thức cho ra mắt dòng giá bát nâng hạ thế hệ mới. Sản phẩm là bước đột phá trong việc khắc phục triệt để các hạn chế của dòng giá bát truyền thống, mang lại sự tiện nghi, an toàn và phù hợp với thói quen sử dụng của người Việt.

Duraval ra mắt dòng giá bát nâng hạ thế hệ mới tối ưu

Thiết kế phù hợp với thói quen sử dụng của người Việt

Một trong những khác biệt mang tính đột phá của dòng sản phẩm giá bát nâng hạ của Duraval là việc hoán đổi vị trí giá bát ở dưới, giá đĩa ở trên. Cách bố trí này phù hợp với thói quen thường xuyên sử dụng bát của người Việt.

Ngoài ra, Duraval còn bổ sung thêm khay đựng cốc trên các sản phẩm giá bát do thói quen uống nước và dùng nhiều cốc của người Việt, khắc phục hạn chế thường thấy ở nhiều mẫu nhập khẩu vốn thiếu tiện ích này.

Bên cạnh đó, giá bát đĩa nâng hạ Duraval còn được thiết kế các khe cài với nhiều kích thước khác nhau, úp được cả đĩa to, bát sâu, bát nhỏ, giúp người dùng linh hoạt sắp xếp được đồ dùng theo nhu cầu thực tế. Tích hợp thêm các tiện ích như ống đựng đũa, khay hứng nước, giúp sắp xếp đồ dùng một cách ngăn nắp, hạn chế tình trạng nước nhỏ giọt xuống tủ bếp, gây ẩm mốc, mang lại trải nghiệm sử dụng tiện lợi nhất.

Thiết kế giá đĩa ở trên, phù hợp với thói quen sử dụng của người Việt.

Chất liệu chuẩn inox 304 bền bỉ

Giá bát nâng hạ Duraval được thiết kế với chất liệu chuẩn inox 304, đã được kiểm nghiệm thành phần rõ ràng, giúp gia tăng độ bền, hạn chế tối đa tình trạng han gỉ, đặc biệt là đối với khí hậu nhiệt đới gió mùa và độ ẩm cao như ở Việt Nam.

Ngoài ra, nhận thấy các mẫu giá bát nâng hạ khác dễ bị han gỉ ở phần chân hộp lực do bị đọng nước, Duraval đã cải tiến trên mỗi sản phẩm giá bát nâng hạ của mình, đều lắp thêm phần chân đế inox 304 dày 4mm để hạn chế tình trạng này.

Để nâng cao độ bền, các sản phẩm Duraval đều được sơn lớp sơn tĩnh điện 3 lớp cao cấp, tạo bề mặt nhẵn mịn, ánh kim sang trọng, chống bong tróc, chống trầy xước vượt trội, đặc biệt khi phải tiếp xúc thường xuyên với nước và hơi ẩm trong không gian bếp.

Hệ thống nâng hạ vận hành êm, chịu tải tốt

Giá bát thế hệ mới của Duraval được trang bị pittong và lò xo với đường kính lớn, đảm bảo độ co giãn tối ưu và chịu lực tốt, giúp hệ thống giảm chấn hoạt động êm ái, nhẹ nhàng, không gây tiếng ồn lớn khi nâng lên, hạ xuống. Sản phẩm có khả năng chịu tải 15 - 20kg, không rung lắc khi sử dụng, đảm bảo an toàn. Mỗi sản phẩm trước khi ra mắt thị trường đã được kiểm định 20.000 lần đóng mở, đảm bảo độ bền tuyệt đối.

Pittong, lò xo chất lượng giúp hệ thống nâng hạ hoạt động ổn định.

Vách hồi dập chữ U, đảm bảo an toàn tối đa

Không chỉ chú trọng đến chất lượng và công năng, Duraval còn đặc biệt quan tâm đến sự an toàn của người dùng Việt trong quá trình sử dụng. Các sản phẩm giá bát nâng hạ tại Duraval đều được thiết kế với vách hồi dập chữ U, tránh gây trầy xước da tay, đảm bảo an toàn.

Duraval - Thương hiệu tiên phong cải tiến giải pháp phụ kiện tủ bếp cho người Việt

Không chỉ đơn thuần là thương hiệu cung cấp phụ kiện tủ bếp, Công ty cổ phần Duraval Việt Nam còn ghi dấu ấn với khách hàng bằng việc tiên phong trong cải tiến sản phẩm, mang lại những giải pháp hữu ích cho căn bếp Việt. Mỗi sản phẩm ra đời đều là kết tinh của quá trình nghiên cứu kỹ lưỡng về thói quen sinh hoạt, vóc dáng, văn hoá, nhu cầu sử dụng thực tế của người Việt.

Khác với nhiều dòng sản phẩm nhập khẩu vốn được thiết kế theo chuẩn châu Âu, đôi khi không phù hợp hoàn toàn với khí hậu, không gian và phong cách sống Á Đông, các sản phẩm của Duraval từ giá bát nâng hạ đến khay chia đũa thìa, ray trượt, bản lề, chậu rửa, vòi bếp đều được tùy chỉnh và tối ưu hoá, mang lại sự tiện lợi tối đa trong từng thao tác hàng ngày.

Nâng tầm không gian bếp Việt với phụ kiện tủ bếp thông minh Duraval.

Duraval liên tục ứng dụng những công nghệ tiên tiến, vật liệu cao cấp nhằm nâng cao chất lượng sản phẩm, tạo ra những giá trị sử dụng lâu dài cho người tiêu dùng.

Với tâm thế của một thương hiệu vì người Việt, Duraval đang từng bước khẳng định vị thế tiên phong trong ngành phụ kiện tủ bếp, đồng hàng cùng các gia đình trong hành trình nâng tầm chất lượng sống.

Hãy đến với Duraval để khám phá ngay các giải pháp phụ kiện thông minh để mỗi góc bếp đều tiện nghi và thẩm mỹ.

Thông tin liên hệ Công ty cổ phần Duraval Việt Nam

Chi nhánh 1: Kim Thiều - Phù Khê - Bắc Ninh

Chi nhánh 2: Đồng bèo - Phù Khê - Bắc Ninh

Chi nhánh 3: Km8 + 500 Đại lộ Thăng Long, Cụm công nghiệp An Khánh, An Khánh, Hà Nội

Trụ sở chính: Khu công nghiệp Kim Quan, đường tỉnh lộ 419, Thạch Thất, Hà Nội

Website: https://duraval.vn/

Số điện thoại : 0962.118.008 (Ms. Lan) - 0389.008.008 (Ms. Phương)

Email: Saleadmin@duraval.vn