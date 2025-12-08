Thứ Ba, 12/8/2025
Famidoor – cửa hàng cung cấp hơn 100 mẫu cửa gỗ đẹp

Cửa gỗ tự nhiên luôn được yêu thích bởi sở hữu vẻ đẹp thật, sang trọng và lâu bền theo thời gian. Dưới đây là hơn 100 mẫu cửa gỗ đẹp được Famidoor chọn lọc tỉ mỉ, đảm bảo yếu tố phong thủy hài hòa.

Hơn 100 mẫu cửa gỗ tự nhiên đẹp

Cửa gỗ thường được gia công từ các cây gỗ lớn, đặc tính gỗ tốt để khắc gọt tỉ mỉ từng chi tiết nhỏ. Từ đó tạo thành thành phẩm cửa có tính thẩm mỹ cao, bền đẹp vượt thời gian. Famidoor có đội ngũ thợ lành nghề kết hợp với máy móc và công nghệ hiện đại đã tạo nên nhiều sản phẩm cửa gỗ tự nhiên đẹp.

Mẫu cửa gỗ lim đẹp, chống mối mọt tốt

Gỗ lim là dòng gỗ khá dễ trồng, nguồn cung lớn nên cửa làm từ gỗ này có giá thành không quá cao. Nổi tiếng nhất là Gỗ lim Nam Phi chất lượng dòng A có độ bền cao, thớ gỗ đẹp và cứng, rất thích hợp để làm cửa.

806-202508111448231.jpeg
Mẫu cửa gỗ lim có thớ gỗ đẹp, cứng, bền chắc.

- Vân gỗ dạng xoắn mối, màu đỏ thẫm rất đẹp.

- Mật độ gỗ cao, đặc tính cứng chắc nên chống được mối mọt, chịu lực tốt.

- Yêu cầu kỹ thuật xử lý và gia công cao vì cần sấy khô để gỗ không bị cong vênh khi sử dụng.

Cửa gỗ gõ đỏ tự nhiên cao cấp

Cửa gỗ gõ đỏ tự nhiên cũng có màu đỏ khá giống gỗ lim nhưng nhạt hơn. Dòng cửa này thuộc Top trong các loại cửa gỗ tự nhiên, cả về chất lượng và giá thành.

806-202508111448232.jpeg
Mẫu cửa gỗ đỏ cao cấp, thớ mịn và rõ.

- Gỗ nặng, cứng, bền, vân gỗ rõ thớ và mịn nên khi được đánh bóng sẽ rất đẹp.

- Có thể chống được mối mọt, không bị phai màu nhiều kể cả tiếp xúc nhiều với nắng mưa.

- Chất liệu gỗ tốt nên có thể gia công, chạm trổ nhiều chi tiết tỉ mỉ, cao cấp.

- Giá thành mẫu cửa gỗ đỏ khá cao, nguồn cung không nhiều.

Cửa gỗ tự nhiên làm bằng gỗ óc chó

Gỗ được khai thác từ cây óc chó để làm thành cửa hay bất cứ nội thất nào đều có giá khá cao. Nhận dạng dòng gỗ này khá dễ ở lõi gỗ màu nâu socola ánh tím đỏ, có sọc đậm. Ngoài ra, vân gỗ thẳng, một số chỗ có vân như cuộn xoáy.

806-202508111448233.jpeg
Cửa gỗ tự nhiên làm từ gỗ óc chó có màu sẫm.

Mẫu cửa gỗ đẹp bằng gỗ óc chó được rất nhiều người săn đón vì chất lượng, độ cứng lẫn vân gỗ đều vượt trội. Nhược điểm duy nhất là màu gỗ nâu sẫm nên không hợp với sơn màu sáng.

Mẫu cửa gỗ sồi đẹp, nhập khẩu nước ngoài

Cửa gỗ tự nhiên làm bằng gỗ sồi (Oak) ở nước ta hiện nay chủ yếu dùng gỗ nhập khẩu từ Nga, Mỹ... Dòng gỗ có độ bền và độ cứng tốt, màu tươi sáng nên phù hợp với không gian nhà ở hiện đại, trẻ trung. Vì vậy cửa gỗ Oak được rất nhiều gia chủ trẻ ưa thích và sử dụng. Tuy nhiên nhược điểm duy nhất là không có khả năng chống sâu mọt.

806-202508111448234.jpeg
Cửa gỗ sồi nhập khẩu có màu sắc tươi sáng.

Mẫu cửa gỗ chò bền đẹp, mùi thơm dễ chịu

Mẫu cửa gỗ phòng ngủ đẹp bằng gỗ chò có giá thành không quá cao nhưng có nhiều đặc tính tốt. Điển hình như cứng, bền, ít bị cong hay giãn nở do nhiệt độ. Đặc biệt gỗ này có mùi thơm tự nhiên rất dễ chịu.

806-202508111448235.jpeg
Mẫu cửa gỗ chò đẹp, mùi thơm dễ chịu.

Ngoài ra, cửa gỗ tự nhiên còn một số dòng khác ít gặp hơn như gỗ căm xe, dồi, gỗ mít, xà cừ... Truy cập vào website Famidoor hoặc liên hệ trực tiếp để xem nhiều mẫu mã hơn.

Báo giá cửa gỗ tự nhiên chi tiết, cập nhật mới nhất 2025

So với các dòng cửa hiện đại thì giá cửa gỗ tự nhiên có nhiều biến động, thay đổi theo thị trường liên tục. Nguyên nhân chủ yếu là bởi nguồn cung không ổn định, số lượng hạn chế hoặc ở nước ngoài. Khách hàng liên hệ báo giá thông qua website: famidoor.vn hoặc số điện thoại 0818400400 để được tư vấn chi tiết nhất.

