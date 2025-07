Bạn cần biết

Five Star Odyssey - Biểu tượng nghỉ dưỡng và đầu tư đẳng cấp mới tại Vũng Tàu

Five Star Odyssey là tổ hợp nghỉ dưỡng và bất động sản cao cấp tọa lạc tại tuyến đường ven biển trung tâm TP. Vũng Tàu, do Tập đoàn Five Star làm chủ đầu tư. Sở hữu vị trí chiến lược, thiết kế đột phá cùng hệ tiện ích đỉnh cao, dự án đang định hình một chuẩn mực sống và đầu tư mới cho khu vực phía Nam.