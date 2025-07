Khoa học - Công nghệ Galaxy Z Flip 7: Định hình lại chuẩn mực về đột phá công nghệ và phong cách thời thượng Samsung Galaxy Z Flip 7 là siêu phẩm gập đột phá, mỏng 4.2mm, nhẹ hơn 24g, bền bỉ gấp đôi nhờ Armor FlexHinge, mang lại trải nghiệm gập mở "mượt như lụa".

Samsung Galaxy Z Flip7 thế hệ mới đã chính thức ra mắt, mang đến cuộc cách mạng về thiết kế mỏng nhẹ, bền bỉ cùng trải nghiệm gập mở "mượt như lụa" chưa từng có. Chiếc smartphone này định hình lại khái niệm điện thoại gập.

Những thông số nổi bật của Galaxy Z Flip 7

Samsung Galaxy Z Flip 7 không chỉ là một bản nâng cấp thông thường mà còn là một bước nhảy vọt về công nghệ, tập trung vào việc tối ưu hóa trải nghiệm người dùng từ thiết kế đến hiệu năng.

Samsung Galaxy Z Flip 7 sở hữu thiết kế siêu mỏng và độ bền vượt trội

Dưới đây là một số thông số cụ thể của sản phẩm:

Thông Số Chi Tiết Trọng lượng 188 gram Độ dày khi gập lại 13.7 mm Kính bảo vệ Corning® Gorilla® Glass Victus® 2 (mặt trước và mặt sau) Bản lề Armor Flex Hinge (mỏng hơn so với thế hệ trước, thiết kế tái cấu trúc) Khung viền Armor Aluminum (cứng cáp, mạnh mẽ) Thiết kế Nhỏ gọn, dễ dàng nằm gọn trong túi áo hoặc giỏ xách Độ bền Thiết kế chịu va đập, thích nghi với nhịp sống bận rộn

Màn hình lớn hơn, trải nghiệm ấn tượng hơn

FlexWindow nơi mọi thông tin quan trọng được thể hiện một cách nổi bật

Màn hình FlexWindow ấn tượng của Galaxy Z Flip7 mang đến trải nghiệm hiển thị tràn viền tinh tế, nơi mọi thông tin quan trọng được thể hiện một cách nổi bật. Người dùng có thể nhanh chóng soạn tin nhắn, xem lịch trình trong chớp mắt, và chụp ảnh selfie sắc nét mà không cần mở thiết bị. FlexWindow không chỉ có độ sáng vượt trội mà còn hỗ trợ tần số quét siêu mượt, giúp mọi hình ảnh trở nên sống động và chân thực, ngay cả khi sử dụng dưới ánh nắng gay gắt ngoài trời.

Thông Số Màn Hình Chi Tiết Màn hình ngoài Super AMOLED FlexWindow 4.1 inch (lớn nhất trên dòng Galaxy Z Flip) Độ sáng tối đa Lên đến 2.600 nit Tần số quét 120Hz (trên cả màn hình chính và FlexWindow) Công nghệ nâng cấp Vision Booster (tăng cường khả năng hiển thị ngoài trời) Màn hình chính Dynamic AMOLED 2X 6.9 inch (trải nghiệm đắm chìm, siêu mượt mà)

Hiệu năng của Galaxy Z Flip 7 vượt trội với chip Exynos 2500

Chip Exynos 2500 là con chip mạnh hàng đầu của Samsung trong năm 2025

Điểm nhấn về hiệu năng của Galaxy Z Flip 7 chính là việc được trang bị chip Exynos 2500, con chip mạnh hàng đầu của Samsung trong năm 2025. Sức mạnh này giúp Galaxy Z Flip7 vượt trội so với Snapdragon 8 Gen 3 trên Galaxy Z Flip6, mang lại trải nghiệm mượt mà cho mọi tác vụ, từ chơi game đồ họa cao đến đa nhiệm nặng. Để đảm bảo hiệu suất luôn ổn định, Samsung cũng trang bị buồng tản nhiệt lớn hơn, giúp máy duy trì hiệu suất cao và giảm nhiệt độ đáng kể khi sử dụng liên tục.

Dung lượng pin tăng, thời lượng sử dụng dài hơn

Dù sở hữu thiết kế siêu mỏng và tinh tế, Galaxy Z Flip7 vẫn mang đến màn hình lớn hơn và thời lượng pin vượt trội trong một thân máy nhỏ gọn. Với dung lượng pin lớn nhất trong dòng Galaxy Z Flip, thiết bị cho phép bạn thoải mái tận hưởng các hoạt động giải trí mà không lo gián đoạn. Dù là thưởng thức âm nhạc trên những hành trình dài, chỉnh sửa ảnh ngay khi đang di chuyển hay liên tục cập nhật mạng xã hội, Galaxy Z Flip7 luôn sẵn sàng đồng hành, đảm bảo bạn không bỏ lỡ bất kỳ khoảnh khắc nào.

Thông Số Chi Tiết Dung lượng pin 4.300mAh (lớn nhất trong dòng Galaxy Z Flip) Thời gian phát video Lên đến 31 giờ chỉ với một lần sạc Bộ vi xử lý 3nm mới nhất, tùy chỉnh cho Galaxy CPU, GPU, NPU Mạnh mẽ hơn so với Galaxy Z Flip6 Tính năng đặc biệt Tích hợp Samsung DeX (biến điện thoại thành trạm làm việc tiện lợi)

AI nâng cao trải nghiệm nhiếp ảnh đỉnh cao với hệ thống camera selfie xuất sắc

Galaxy Z Flip7 mang đến khả năng chụp ảnh đỉnh cao với hệ thống camera selfie xuất sắc nhất từ trước đến nay của Samsung. Được hỗ trợ bởi ProVisual Engine tiên tiến, thiết bị tự động tối ưu hóa mọi khung cảnh, mang lại hình ảnh sắc nét và chi tiết trong mọi điều kiện ánh sáng, không cần điều chỉnh thủ công. Từ những khoảnh khắc đáng yêu của thú cưng, khung cảnh lễ hội rực rỡ, đến ánh hoàng hôn lung linh, Galaxy Z Flip7 ghi lại mọi khoảnh khắc tuyệt đẹp mà không cần chân máy hay mở màn hình chính.

Thông Số Chi Tiết Studio Selfie Trải nghiệm chụp ảnh đẳng cấp flagship với camera selfie vượt trội ProVisual Engine Tối ưu hóa thông minh mọi hoạt cảnh, mang lại bức ảnh sắc nét trong mọi điều kiện ánh sáng Camera sau Hệ thống camera kép: Camera góc rộng 50MP và Camera góc siêu rộng 12MP Chế độ Mắt thần bóng đêm Chụp ảnh sống động trong điều kiện thiếu sáng, cải thiện ánh sáng và giảm nhiễu Công nghệ 10-bit HDR Dải màu sắc phong phú, độ tương phản sâu và chi tiết sống động trong video Real-time Filters Cho phép xem trước và hoàn thiện ảnh FlexCam ngay lập tức Zoom Slider Phóng to hoặc thu nhỏ chỉ với một chạm, lý tưởng cho ảnh nhóm hoặc toàn bộ trang phục Dual Preview Người chụp và đối tượng có thể xem bố cục trực tiếp trên FlexWindow Portrait Studio Trợ lý chỉnh ảnh thông minh với hiệu ứng hoạt hình, hiệu ứng mắt cá và hoàn thiện chuyên nghiệp

Trải nghiệm AI cao cấp với với FlexWindow cải tiến và Galaxy AI

Đây là sự kết hợp mạnh mẽ, tích hợp các tính năng AI nâng cao

Galaxy Z Flip7 không chỉ nổi bật với thiết kế và hiệu năng mà còn mang đến trải nghiệm phần mềm đỉnh cao nhờ Android 16 và giao diện One UI 8. Đây là sự kết hợp mạnh mẽ, tích hợp các tính năng AI nâng cao được thừa hưởng trực tiếp từ dòng Galaxy S25, biến chiếc điện thoại này thành một trợ lý thông minh thực sự.

Thông Số Chi Tiết FlexWindow Nâng cấp với tính tiện dụng vượt trội, cho phép thao tác trực tiếp trên màn hình ngoài Galaxy AI Thông minh và trực quan, hỗ trợ tìm kiếm bằng giọng nói và nhận câu trả lời Hệ điều hành One UI 8 và Android 16 mới nhất Trải nghiệm AI Đa phương thức, tối ưu hóa cho thiết kế biểu tượng của dòng Flip Khả năng cá nhân hóa Gợi ý hình nền, tùy chỉnh biểu tượng cảm xúc, màu sắc và tiện ích Gemini Live Truy cập trực tiếp trên FlexWindow, cho phép tìm kiếm và thực hiện tác vụ rảnh tay Now Bar Hiển thị hoạt động ứng dụng theo thời gian thực, thông báo và tiến trình phát podcast Now Brief Cập nhật hằng ngày cá nhân hóa, bao gồm tình hình giao thông và nhắc nhở Đồng hồ trên FlexWindow Thích ứng thông minh với hình nền, đảm bảo thời gian luôn hiển thị rõ ràng

Galaxy Z Flip7: Bảo mật di động khỏi tất cả các mối đe dọa

Trong kỷ nguyên di động thông minh và kết nối sâu rộng, Samsung tiên phong nâng cấp bảo mật với Galaxy Z Flip7, mang đến các giải pháp bảo vệ AI trên thiết bị, khả năng phát hiện mối đe dọa đa nền tảng và mã hóa chống lượng tử. One UI 8 giới thiệu Bảo vệ dữ liệu nâng cao (Knox Enhanced Encrypted Protection – KEEP), tạo ra các vùng lưu trữ mã hóa riêng biệt cho từng ứng dụng trong không gian an toàn của thiết bị. Điều này đảm bảo dữ liệu nhạy cảm của mỗi ứng dụng được cách ly hoàn toàn, ngăn chặn truy cập trái phép từ các ứng dụng khác.

Knox Matrix được nâng cấp trên One UI 8, cung cấp giải pháp bảo vệ chủ động, tích hợp mượt mà trên toàn hệ sinh thái Galaxy, mang đến trải nghiệm an toàn và thân thiện hơn. Đi đầu trong bảo mật lượng tử, Galaxy Z Flip7 tích hợp thuật toán mã hóa hậu lượng tử vào Secure Wi-Fi, bảo vệ kết nối mạng, đặc biệt trên các điểm truy cập công cộng, đảm bảo quyền riêng tư tối ưu và an toàn trước các mối đe dọa tương lai.

Samsung Galaxy Z Flip 7 có bảng màu sắc đa dạng, cá tính riêng

Samsung Galaxy Z Flip 7 sẽ có 4 tùy chọn màu sắc chính là Jet Black, Navy Blue, Coral Red. và Green Mint

Samsung Galaxy Z Flip 7 mang đến bảng màu đa dạng, phản ánh phong cách cá nhân hóa của người dùng. Máy sẽ có 4 tùy chọn màu sắc chính:

Jet Black (Đen Jet): Tinh tế, sang trọng, phù hợp với những ai yêu thích sự tối giản và đẳng cấp.

Navy Blue (Xanh Navy): Một sắc xanh đậm độc đáo, nổi bật nhưng không quá phô trương.

Coral Red (Đỏ Coral): Màu sắc rực rỡ, thời thượng, dành cho những người muốn tạo điểm nhấn và thể hiện cá tính.

Green Mint (Xanh Mint): Một màu sắc tươi mới, độc quyền trên cửa hàng trực tuyến của Samsung, mang lại cảm giác trẻ trung và hiện đại.

Ngoài ra, Samsung vẫn tiếp tục chương trình Bespoke Edition từng xuất hiện trên Galaxy Z Flip3 và Galaxy Z Flip4, cho phép người dùng mix-and-match các màu sắc theo sở thích, tạo nên một chiếc điện thoại thực sự độc đáo mang dấu ấn cá nhân.

Galaxy Z Flip 7 không chỉ là một chiếc smartphone gập thời trang mà còn là một cỗ máy công nghệ mạnh mẽ, tiện dụng và bền bỉ. Với những nâng cấp toàn diện từ thiết kế, hiệu năng đến AI và pin, Galaxy Z Flip 7 chắc chắn sẽ là lựa chọn hàng đầu cho những ai tìm kiếm một chiếc điện thoại độc đáo và cao cấp.