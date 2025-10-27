Chính trị Gặp mặt kỷ niệm 64 năm chiến dịch Vượt sông Tranh giải phóng Tiên Lãnh - Tiên Ngọc ĐNO - Sáng 27/10, xã Lãnh Ngọc tổ chức gặp mặt kỷ niệm 64 năm chiến dịch Vượt sông Tranh giải phóng Tiên Lãnh - Tiên Ngọc (27/10/1961 - 27/10/2025).

Bến đò Nà Chói (thôn 7, xã Tiên Lãnh cũ), nơi người dân đưa bộ đội vượt sông Tranh giải phóng xã Tiên Lãnh và Tiên Ngọc. Ảnh: N.HƯNG

Theo tư liệu, ngày 27/10/1961, tại bờ tây sông Tranh, Đại đội H21 của tỉnh Quảng Nam phối hợp Đội công tác Tiên Lãnh, vượt sông Tranh tấn công giải phóng xã Tiên Lãnh - Tiên Ngọc.

Để chống địch càn quét đánh phá lại, tỉnh Quảng Nam điều 2 đại đội vũ trang cùng đoàn công tác phát động quần chúng của tỉnh đang ở vùng tây Quế Sơn vào chi viện.

Từ chiến thắng Lãnh - Ngọc, lực lượng vũ trang của tỉnh Quảng Nam và địa phương, cùng với bộ đội chủ lực không ngừng lớn mạnh, liên tiếp mở chiến dịch mới và nhanh chóng thu được những thắng lợi giòn giã trên khắp các chiến trường. Năm 1962, lực lượng của ta tiếp tục vượt sông Tiên giải phóng Sơn - Cẩm - Hà.

Chiến thắng của chiến dịch Vượt sông Tranh trở thành ngọn cờ đầu hiệu triệu nhân dân toàn tỉnh diệt ác, phá kìm, phá tan âm mưu dồn dân, lập ấp, phá thế giằng co, phân tuyến giữa ta và địch ở vùng giáp ranh.

Giải phóng Tiên Lãnh - Tiên Ngọc, quân ta không chỉ thu được thắng lợi về quân sự, mà lớn hơn là những kinh nghiệm quý báu trong giai đoạn “đồng khởi”. Đó là vận dụng đường lối chiến tranh nhân dân với phương châm “hai chân ba mũi giáp công” đánh địch.

Vùng đất Lãnh - Ngọc trở thành hậu cứ vững chắc, vùng “đất thánh” của cách mạng khu V, của Tỉnh ủy Quảng Nam; tạo điều kiện để ta tiếp cận và mở rộng vùng giải phóng, tạo hành lang xuyên suốt trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước.

Dịp này, xã Lãnh Ngọc tặng quà cho thân nhân những người tham gia chiến dịch Vượt sông Tranh giải phóng Tiên Lãnh - Tiên Ngọc.