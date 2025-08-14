Xã hội Gặp mặt kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống ngành Bưu điện Việt Nam ĐNO - Ngày 13/8, Bưu điện và Viễn thông Quảng Nam tổ chức gặp mặt kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống ngành Bưu điện Việt Nam (15/8/1945 - 15/8/2025). Phó Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng Hồ Quang Bửu đến dự.

Phó Chủ tịch UBND thành phố Hồ Quang Bửu (thứ 3, bên phải sang) tặng hoa chúc mừng Bưu điện và Viễn thông Quảng Nam. Ảnh: TÂM ĐAN

Tại buổi gặp mặt, ông Trần Việt Hùng, Giám đốc Bưu điện Quảng Nam trình bày diễn văn ôn lại lịch sử ra đời của Bưu điện Việt Nam.

Ông Trần Việt Hùng cho biết, triển khai Nghị quyết số 202/2025/QH15 ngày 12/6/2025 của Quốc hội về sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh, Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam đã có quyết định về việc kết thúc hoạt động của Bưu điện Quảng Nam từ ngày 15/8/2025 để sáp nhập vào Bưu điện Đà Nẵng.

Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam cũng đã có quyết định về việc kết thúc hoạt động của Viễn thông Quảng Nam từ ngày 1/10/2025 để sáp nhập vào Viễn thông Đà Nẵng.

Ông Trần Việt Hùng thay mặt tập thể cán bộ, công nhân viên, người lao động Bưu điện Quảng Nam trân trọng cảm ơn các lãnh đạo tiền nhiệm đã xây dựng nền tảng vững chắc cho 2 đơn vị.

Đặc biệt ghi nhận sự đóng góp của 17 cá nhân từ Bưu điện tỉnh Quảng Nam - Đà Nẵng (cũ) vào Tam Kỳ (cũ), đặt những viên gạch đầu tiên cho hành trình 28 năm Bưu điện và Viễn thông Quảng Nam.