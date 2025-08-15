Thế giới Geneva miễn phí giao thông công cộng ĐNO - Thành phố Geneva của Thụy Sĩ tạm thời miễn phí hoàn toàn cho người dân và du khách khi tham gia phương tiện giao thông cộng cộng nhằm góp phần giải quyết tình trạng ô nhiễm ngày càng gia tăng trong thành phố.

Tham gia giao thông công cộng tại Geneva. Ảnh: En.protothema

Theo Reuters, Geneva, nằm ở phía tây Thụy Sĩ, đang trải qua thời kỳ ô nhiễm ozone lên đến đỉnh điểm. Theo Tổ chức Y tế thế giới (WHO), ozone là loại khí độc hại có thể gây ra các vấn đề về sức khỏe như hô hấp, đau đầu, hen suyễn và là một trong 6 chất gây ô nhiễm không khí và biến đổi khí hậu.

Theo thông báo của chính quyền Geneva, hệ thống chống sương mù của thành phố cho thấy nồng độ ozone hiện vượt quá ngưỡng an toàn cho sức khỏe và môi trường với 180 microgam/m3 trong 24 giờ.

Để ứng phó tình trạng trên, giao thông công cộng Geneva miễn phí hoàn toàn lần đầu tiên vào ngày 13/8 vừa qua trên toàn thành phố, nhằm khuyến khích người dân địa phương và du khách chuyển từ ô tô cá nhân sang phương tiện công cộng như xe buýt, tàu điện, tàu hỏa...

Geneva cho biết, hành khách sẽ không cần vé và việc kiểm soát vé tạm dừng cho đến khi tình trạng ô nhiễm được cải thiện. Cạnh đó, từ 6 giờ sáng đến 10 giờ tối hằng ngày, chỉ có phương tiện có lượng khí thải thấp mới được phép lưu thông trong trung tâm thành phố.

Trước đó, kể từ ngày 1/1/2025, học sinh, sinh viên đang đi học hoặc người có thu nhập thấp được miễn phí khi tham gia phương tiện giao thông công cộng tại Geneva trong khi giá vé cho người cao tuổi giảm một nửa.

Hành khách ở nhà chờ giao thông công cộng tại Geneva. Ảnh: Alamy

Theo thống kê, trong số 3,6 triệu người đi làm tại Thụy Sĩ, hiện có một nửa số người đi làm sử dụng ô tô cá nhân làm phương tiện di chuyển chính, 16% người đi làm sử dụng tàu hỏa và 13% sử dụng xe buýt, 9% đi bộ và 7% đi xe đạp đến nơi làm việc... Người Thụy Sĩ đi làm trung bình di chuyển 13,7km đến nơi làm việc và mất trung bình 30 phút.

Trước đó, Luxembourg trở thành quốc gia đầu tiên trên thế giới miễn phí hoàn toàn tất cả phương tiện giao thông công cộng (ngoại trừ các toa tàu hạng sang) kể từ tháng 3/2020 cho cả người dân địa phương và du khách. Đây là một phần trong nỗ lực của Luxembourg nhằm giảm ùn tắc giao thông, ô nhiễm môi trường và cải thiện chất lượng cuộc sống cho người dân.

Thành phố Montpellier có hơn 500 nghìn người của Pháp triển khai dịch vụ giao thông công cộng miễn phí để chống lại cuộc khủng hoảng khí hậu và giảm bớt chi phí sinh hoạt cho người dân kể từ năm 2023. Số liệu tiết lộ rằng lượng sử dụng phương tiện giao thông công cộng ở Montpellier tăng 1/3 một năm sau đó.

Quốc gia khác của châu Âu là Malta cũng miễn phí giao thông công cộng kể từ năm 2022, thành phố Tallinn của Estonia miễn phí giao thông công cộng cho cư dân kể từ năm 2013.