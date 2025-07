Tài chính - Thị trường Giá cà phê hôm nay 17/7: Bất ngờ quay xe, tâm lý chốt lời trước khi bị áp thuế Giá cà phê hôm nay 17/7/2025 trong nước lại rơi tự do, về gần mức nguy hiểm, chạm mức 88.000-88.500 đồng/kg, mất mốc 90.000 đồng/kg. Giá cà phê trên thế giới tiếp tục tăng trở lại.

Giá cà phê hôm nay 17/7/2025 ở trong nước

Giá cà phê trong nước bất ngờ giảm mạnh trong khoảng 2.900 - 3.000 đồng/kg sau phiên tăng mạnh hôm qua. Hiện giá dao động trong khoảng 91.200 - 91.600 đồng/kg.

Cụ thể, tại tỉnh Lâm Đồng, khu vực Di Linh, Lâm Hà và Bảo Lộc đang giao dịch cùng mức 91.200 đ/kg.

Tại tỉnh Đắk Lắk, khu vực Cư M'gar hôm nay đang thu mua cà phê ở mức 91.600 đ/kg. Còn khu vực Ea H'leo và Buôn Hồ giao dịch ở mức giá 91.500 đ/kg.

Ở Đắk Nông, thương lái Gia Nghĩa và Đắk R'lấp lần lượt giao dịch ở mức 91.700 và 91.600 đ/kg.

Tại tỉnh Gia Lai, khu vực Chư Prông đang giao dịch với giá 91.500 đ/kg, còn Pleiku và La Grai đang giữ mức 91.400 đ/kg.

Còn giá cà phê tại Kon Tum (tỉnh Quảng Ngãi) hôm nay đang là 91.400 đ/kg.

Khu vực Địa phương Giá cả (đ/kg) Biến động Lâm Đồng Di Linh 91.200 -3.000 Lâm Hà 91.200 -3.000 Bảo Lộc 91.200 -3.000 Đắk Lắk Cư M'gar 91.600 -3.000 Ea H'leo 91.500 -3.000 Buôn Hồ 91.500 -3.000 Đắk Nông Gia Nghĩa 91.700 -3.000 Đắk R'lấp 91.600 -3.000 Gia Lai Chư Prông 91.500 -2.900 Pleiku 91.400 -2.900 La Grai 91.400 -2.900 Quảng Ngãi Kon Tum 91.400 -2.900

Giá cà phê trong nước biến động mạnh, tăng từ dưới 91.000 đồng/kg lên gần 95.000 đồng/kg vào ngày 16/7, nhưng giảm ngay sau đó khoảng 3.000 đồng/kg, trở về mức ban đầu. Biến động này đồng pha với hai sàn giao dịch London và New York, phản ánh tâm lý thận trọng của nhà đầu tư do lực mua yếu và nhu cầu chốt lời tăng sau chuỗi phiên tăng giá.

Giá cà phê hôm nay 17/7/2025 trên thế giới

Giá cà phê Robusta London ngày 17/7/2025

Trên sàn giao dịch London, giá cà phê trực tuyến robusta hợp đồng giao kỳ hạn tháng 9/2025 đóng cửa phiên giao dịch ngày 17/7 ở mức 3.427 USD/tấn, đảo chiều tăng nhẹ 0,56% (19 USD/tấn) so với phiên trước đó. Hợp đồng giao kỳ hạn tháng 11/2025 tăng 1,1% (37 USD/tấn), lên 3.396 USD/tấn.

Giá cà phê Arabica New York ngày 17/7/2025

Trên sàn giao dịch New York, giá cà phê arabica giao kỳ hạn tháng 9/2025 tăng tới 3,73% (11,1 US cent/pound), đạt 308,45 US cent/pound. Hợp đồng giao kỳ hạn tháng 11/2025 tăng 3,67% (10,65 US cent/pound), lên mức 300,9 US cent/pound.

Giá cà phê arabica tăng mạnh khi các thương nhân đang gấp rút đưa càng nhiều cà phê từ Brazil vào Mỹ càng tốt trước khi mức thuế 50% mà ông Trump đe dọa áp dụng với quốc gia trồng cà phê lớn nhất thế giới có hiệu lực vào ngày 1/8.

Bới nếu thuế quan được áp dụng, mức thuế này sẽ gần như chặn đứng dòng chảy cà phê từ Brazil vào Mỹ.

Hiệp hội Xuất khẩu cà phê Brazil (Cecafe) cho biết hiện đang có các cuộc đàm phán ở giai đoạn nâng cao liên quan đến thương mại cà phê với Mỹ.

“Trong số các lĩnh vực thương mại khác nhau với Mỹ, chúng tôi thấy rằng các cuộc trao đổi đang diễn ra rất tích cực và có sự tập trung cụ thể vào mặt hàng cà phê,” Giám đốc điều hành Cecafe, ông Marcos Matos, phát biểu tại một cuộc họp báo.

Theo báo cáo của Cecafe, xuất khẩu cà phê nhân của Brazil trong tháng 6 đã giảm khoảng 31% so với cùng kỳ năm ngoái, xuống còn 2,3 triệu bao (loại 60kg/bao).

Trong đó, Brazil - quốc gia sản xuất và xuất khẩu cà phê lớn nhất thế giới, đã xuất khẩu 1,82 triệu bao cà phê arabica, giảm gần 27%, trong khi xuất khẩu cà phê robusta giảm mạnh khoảng 42%, chỉ còn 476.334 bao.

Trong niên vụ cà phê 2024-2025 tính từ tháng 7/2024 đến tháng 6/2025, xuất khẩu cà phê nhân của Brazil đã giảm 5,4% so với niên vụ trước, xuống còn 41,38 triệu bao. Tổng doanh thu (bao gồm cả xuất khẩu cà phê chế biến) đạt mức kỷ lục 14,7 tỷ USD.

Trong khi đó, giá cà phê robusta chỉ tăng nhẹ sau khi có thông tin Mỹ đã đạt một thoả thuận thương mại với Indonesia với mức thuế quan 19% thay vì 32% như thông báo trước đó.

Theo Bộ Nông nghiệp Mỹ (USDA), Indonesia, quốc gia chủ yếu sản xuất cà phê robusta, đã xuất khẩu 726.000 bao (60kg/bao) cà phê thô sang Mỹ trong giai đoạn từ tháng 3/2024 đến tháng 2/2025, khiến nước này trở thành một nhà cung cấp tương đối quan trọng.

Trong khi đó, Mỹ hiện đang là quốc gia tiêu thụ cà phê hàng đầu thế giới, tiêu thụ hơn 25 triệu bao cà phê thô mỗi năm và gần như nhập khẩu toàn bộ số đó.