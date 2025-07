Tài chính - Thị trường Giá cà phê hôm nay 25/7: Ngập tràn sắc xanh, Robusta phục hồi, Arabica tăng nhẹ Giá cà phê hôm nay 25/7/2025 tại thị trường nội địa và 2 sàn Robusta và Arabica phục hồi đồng loạt. Thị trường nội địa dao động quanh mức 96.000.

Giá cà phê trong nước hôm nay ngày 25/7/2025

Giá cà phê trong nước ngày 25/7/2025 tiếp chuỗi tăng nhẹ, với mức tăng trung bình lên từ từ 400 đến 500 đồng/kg, đưa giá cà phê hiện tại lên mức 96.200 đồng/kg.

Giá cà phê trong nước hôm nay ngày 25/7/2025 - Đơn vị tính: VNĐ/kg - Tỷ giá theo Vietcombank. Ảnh: giacaphe

Cụ thể:

Tại Đắk Lắk, giá cà phê hôm nay là 96.000 đồng/kg, tăng 500 đồng so với hôm qua.

Tại Lâm Đồng, giá cà phê hôm nay là 95.700 đồng/kg, tăng 400 đồng so với hôm qua.

Tại Gia Lai, giá cà phê hôm nay là 96.000 đồng/kg, tăng 500 đồng so với hôm qua.

Tại Đắk Nông (cũ, nay sắp nhập với Lâm Đồng), giá cà phê hôm nay là 96.200 đồng/kg, tăng 500 đồng so với hôm qua.

Giá cà phê quốc tế hôm nay ngày 25/7/2025

Giá cà phê Robusta London ngày 25/7/2025

Giá cà phê Robusta London ngày 25/7/2025 - Đơn vị tính: USD/tấn - Đơn vị giao dịch: lot = 10 tấn. Ảnh: giacaphe

Thị trường cà phê Robusta London ngày 25/07/2025 ghi nhận sự tăng giá đồng loạt ở các kỳ hạn giao dịch chính. Hợp đồng kỳ hạn 09/2025 tăng 51 USD, lên mức 3.351 USD/tấn, tương đương mức tăng 1,55%.

Các kỳ hạn tiếp theo cũng ghi nhận mức tăng tích cực gồm: 11/2025 tăng 41 USD (1,26%) lên 3.300 USD/tấn, 01/2026 tăng 32 USD (0,99%) lên 3.265 USD/tấn, 03/2026 tăng 39 USD (1,22%) lên 3.246 USD/tấn và 05/2026 tăng 23 USD (0,72%) lên 3.208 USD/tấn.

Diễn biến này cho thấy sự lạc quan của nhà đầu tư trước các tín hiệu tích cực từ thị trường cà phê thế giới. Yếu tố cung cầu và các chính sách kinh tế vẫn đóng vai trò quan trọng trong việc định hướng xu hướng giá cà phê trong thời gian tới. Động thái tăng giá trên sàn London có thể tác động tích cực đến giá cà phê trong nước, đòi hỏi các nhà sản xuất và thương nhân cần theo dõi sát sao để có chiến lược kinh doanh phù hợp.

Giá cà phê Arabica New York ngày 25/7/2025

Giá cà phê Arabica New York ngày 25/7/2025 - Đơn vị tính: USD cent/lb; 1lb ~= 0.45kg - Đơn vị giao dịch: lot ~= 17 tấn. Ảnh: giacaphe

Giá cà phê Arabica trên sàn New York ngày 25/07/2025 ghi nhận diễn biến trái chiều ở các kỳ hạn giao dịch. Kỳ hạn gần nhất tháng 09/2025 tăng 3,10 cent, tương đương 1,03%, lên mức 304,45 cent/lb.

Các kỳ hạn tiếp theo như tháng 12/2025 và 03/2026 cũng đồng loạt tăng lần lượt 2,60 cent (0,88%) và 2,05 cent (0,71%). Tuy nhiên, các kỳ hạn xa hơn như tháng 05/2026 và 07/2026 lại ghi nhận mức giảm nhẹ, lần lượt giảm 0,50 cent (0,18%) và 0,60 cent (0,22%).

Diễn biến này cho thấy sự thận trọng và điều chỉnh giá trong ngắn hạn của thị trường cà phê Arabica. Yếu tố cung cầu và các chính sách kinh tế vẫn đóng vai trò quan trọng trong việc định hướng xu hướng giá trong thời gian tới. Động thái trên sàn New York có thể ảnh hưởng đến thị trường cà phê trong nước Việt Nam, đòi hỏi các nhà sản xuất và thương nhân cần theo dõi sát sao để đưa ra quyết định phù hợp.

Tổng quan thị trường ngày 25/7/2025

Trên sàn London, thị trường cà phê Robusta ghi nhận sự tăng giá đồng loạt ở các kỳ hạn giao dịch chính, với mức tăng mạnh nhất ở kỳ hạn gần nhất 09/2025 tăng 51 USD (1,55%) lên 3.351 USD/tấn. Các kỳ hạn tiếp theo cũng đều tăng tích cực, thể hiện sự lạc quan của nhà đầu tư trước các tín hiệu tích cực từ thị trường cà phê thế giới. Tuy nhiên, đà tăng này vẫn bị hạn chế phần nào do lượng tồn kho Robusta được ICE giám sát tăng lên mức cao nhất trong gần 12 tháng, đạt 6.410 lô. Bên cạnh đó, triển vọng vụ mùa lớn hơn tại Việt Nam cùng nguồn cung ổn định từ Brazil và Indonesia tạo áp lực lên giá. Ngoài ra, những lo ngại về sương giá tại Brazil cũng góp phần hỗ trợ giá cà phê Robusta trong ngắn hạn.

Trong khi đó, thị trường cà phê Arabica trên sàn New York có diễn biến trái chiều ở các kỳ hạn. Kỳ hạn gần nhất 09/2025 tăng nhẹ 3,10 cent (1,03%) lên 304,45 cent/lb, cùng với các kỳ hạn 12/2025 và 03/2026 cũng tăng. Tuy nhiên, các kỳ hạn xa hơn như 05/2026 và 07/2026 lại giảm nhẹ, cho thấy sự thận trọng và điều chỉnh giá trong ngắn hạn. Lượng tồn kho Arabica giảm xuống mức thấp nhất trong 3 tháng, còn 806.062 bao, tạo lực hỗ trợ cho giá. Mức chênh lệch giá giữa các kỳ hạn trên sàn New York vẫn giữ ở mức rộng, phản ánh sự phân hóa rõ rệt so với thị trường Robusta London.

Các yếu tố địa chính trị và chính sách thương mại cũng đang được thị trường theo dõi sát sao, đặc biệt là khả năng Mỹ áp thuế 50% đối với cà phê nhập khẩu từ Brazil từ ngày 1/8, có thể làm thay đổi dòng chảy xuất khẩu cà phê và ảnh hưởng đến giá cả toàn cầu. Đồng thời, Quy định về Chống Phá rừng của Liên minh Châu Âu (EUDR) cũng tạo ra sự thận trọng trong hoạt động mua vào của các nhà rang xay và các bên tham gia thị trường.

Ngoài ra, hiện tượng đảo chiều giá trên sàn London và sự thu hẹp chênh lệch giá kỳ hạn đang cho thấy dấu hiệu ban đầu của sự dịch chuyển cấu trúc trong thị trường Robusta, tuy nhiên chưa có dấu hiệu rõ ràng về sự trở lại trạng thái bình thường của đường cong giá kỳ hạn.

Tổng thể, thị trường cà phê hiện đang trong giai đoạn biến động phức tạp với nhiều yếu tố cung cầu, thời tiết, chính sách thương mại và quy định môi trường cùng tương tác. Nhà sản xuất, thương nhân và nhà đầu tư cần tiếp tục theo dõi sát sao các diễn biến để có chiến lược kinh doanh và quản lý rủi ro phù hợp, tận dụng cơ hội từ xu hướng tăng giá đồng thời chuẩn bị ứng phó với những điều chỉnh trong ngắn hạn.