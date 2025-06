Tài chính - Thị trường Giá cà phê hôm nay 30/6/2025 nhu cầu thế giới tăng kỷ lục cứu giá khỏi sụp đổ Giá cà phê hôm nay 30/6/2025 ở trong nước ổn định ở mức 93.900–94.200 đồng/kg, nhu cầu thế giới kỷ lục 169,4 triệu bao giúp giá không giảm sâu, neo ở mức cao.

Giá cà phê hôm nay 30/6/2025 nhu cầu thế giới tăng kỷ lục "cứu" giá khỏi sụp đổ

Giá cà phê hôm nay 30/6/2025 ở trong nước

Theo khảo sát của Báo Quảng Nam lúc 4 giờ 30 phút sáng ngày 30/6/2025, giá cà phê tại khu vực Tây Nguyên và Đông Nam Bộ ổn định trong ngưỡng 93.900 đến 94.200 đồng/kg. Cụ thể:

Đắk Lắk: Giá cà phê hiện đạt 94.200 đồng/kg.

Lâm Đồng: Giá cà phê hiện đang ở 93.900 đồng/kg.

Gia Lai: Giá cà phê hiện đạt 94.100 đồng/kg.

Đắk Nông: Giá cà phê hiện đạt 94.200 đồng/kg.

Dù thị trường cà phê đang bước vào chu kỳ điều chỉnh sau đợt tăng nóng, nhưng một yếu tố quan trọng đang ngăn cản giá cà phê "lao dốc không phanh" - đó chính là nhu cầu tiêu thụ tăng kỷ lục toàn cầu. Theo dự báo của USDA, tiêu thụ cà phê thế giới sẽ đạt mức kỷ lục 169,4 triệu bao trong niên vụ 2025–2026, tạo nên lực đỡ mạnh mẽ cho giá cà phê.

Sức tiêu thụ vượt trội này kết hợp với tình trạng tồn kho toàn cầu duy trì ở mức thấp chỉ khoảng 22,8 triệu bao vào cuối vụ, khiến các nhà rang xay vẫn thận trọng trước rủi ro cung không đủ cầu. Điều này đang trở thành "bức tường chắn" ngăn giá cà phê rơi tự do như những chu kỳ khủng hoảng trước.

Trong bối cảnh nguồn cung toàn cầu hồi phục rõ nét, các chuyên gia đồng thuận rằng giá cà phê nhiều khả năng sẽ tiếp tục giảm. Tuy nhiên, mức đáy mới dự báo sẽ không thấp như giai đoạn khủng hoảng trước đây (khoảng 30.000–40.000 đồng/kg), mà neo ở mức cao hơn.

Ông Trịnh Đức Minh cho biết đợt tăng giá mạnh vừa qua đã thúc đẩy nhiều nông hộ tái canh và mở rộng diện tích trồng cà phê, đặc biệt tại vùng Buôn Ma Thuột. Diện tích trồng mới năm nay có thể lên tới 5.000 ha – cao hơn trung bình hàng năm khoảng 25%, và sẽ bắt đầu cho thu hoạch trong 1–2 năm tới.

Bên cạnh yếu tố nhu cầu tăng kỷ lục, mặt bằng chi phí đầu vào hiện nay cũng là yếu tố quan trọng giúp "neo" giá cà phê ở mức cao hơn so với các chu kỳ giảm trước. Ông Minh nhấn mạnh: "Giá phân bón, nhân công, chi phí vận chuyển đều tăng so với các năm trước, do đó giá cà phê khó giảm sâu về vùng đáy như cách đây 7–10 năm."

Tổng kết, nhờ sự gia tăng nhu cầu kỷ lục kết hợp với mặt bằng chi phí cao, giá cà phê được dự báo sẽ giữ được "độ cao" tương đối trong chu kỳ điều chỉnh hiện tại – tạo cơ hội ổn định lợi nhuận cho người trồng, doanh nghiệp xuất khẩu và ngành cà phê Việt Nam nói chung.

Cập nhật giá cà phê thế giới hôm nay 30/6/2025

Giá cà phê Robusta London ngày 30/6/2025

Trong phiên giao dịch hôm nay 30/6/2025, giá cà phê robusta trên Sàn giao dịch London giữ ổn định ở các mức sau: Kỳ hạn tháng 09/2025 đạt 3.661 USD/tấn, tháng 11/2025 ở mức 3.593 USD/tấn, tháng 01/2026 là 3.536 USD/tấn, tháng 03/2026 đạt 3.509 USD/tấn, còn tháng 05/2026 là 3.483 USD/tấn.

Tháng 9/2025: 3.661 USD/tấn.



Tháng 11/2025: 3.593 USD/tấn.



Tháng 1/2026: 3.536 USD/tấn.



Tháng 3/2026: 3.509 USD/tấn.



Tháng 5/2026: 3.483 USD/tấn.

Giá cà phê Arabica New York ngày 30/6/2025

Trong phiên giao dịch hôm nay 30/6/2025, giá cà phê arabica trên Sàn giao dịch New York giữ ổn định: Kỳ hạn tháng 09/2025 đạt 303,75 cent/lb, kỳ hạn tháng 12/2025 ở mức 297,40 cent/lb, kỳ hạn tháng 03/2026 đạt 291,45 cent/lb, còn kỳ hạn tháng 05/2026 là 286,45 cent/lb. Thị trường cà phê arabica đang duy trì ổn định và cần tiếp tục theo dõi trong thời gian tới.

Tháng 9/2025: 303.75 cent/lb.



Tháng 12/2025: 297.40 cent/lb.



Tháng 3/2026: 291.45 cent/lb.



Tháng 5/2026: 286.45 cent/lb.

Những ngày cuối tháng 6/2025, thị trường cà phê trong nước và thế giới chứng kiến đà lao dốc rõ rệt, đánh dấu giai đoạn điều chỉnh sau chuỗi tăng kéo dài từ cuối năm 2023. Tính đến ngày 26/6, giá cà phê trong nước đã giảm sâu về quanh mức 91.000 đồng/kg – mức thấp nhất kể từ giữa năm 2024 và chính thức mất mốc 100.000 đồng/kg từng được xem là “lịch sử”.

Trên sàn London, giá cà phê robusta giao tháng 7 cũng giảm mạnh xuống còn 3.612 USD/tấn – mức thấp nhất trong gần một năm qua. Nguyên nhân chủ yếu đến từ thông tin tích cực về nguồn cung. Brazil – nước xuất khẩu cà phê lớn nhất thế giới – đang bước vào vụ thu hoạch mới với dự báo sản lượng tăng nhẹ nhờ thời tiết thuận lợi. Sản lượng cà phê robusta được kỳ vọng đạt 24,1 triệu bao (loại 60 kg), tăng 15% so với vụ trước.

Việt Nam – nhà cung ứng cà phê robusta lớn thứ hai thế giới – cũng dự báo tăng nhẹ sản lượng niên vụ 2025–2026. Chủ tịch Hiệp hội Cà phê Buôn Ma Thuột, ông Trịnh Đức Minh, cho biết năm nay thời tiết tương đối thuận lợi, cây cà phê được chăm sóc bài bản và diện tích tái canh tăng rõ rệt. Báo cáo mới nhất từ USDA cho thấy sản lượng cà phê Việt Nam có thể tăng 7% so với năm trước, đạt khoảng 30 triệu bao – mức cao nhất trong vòng bốn năm. Điều này cùng với sự gia tăng diện tích tại nhiều tỉnh Tây Nguyên đang tạo áp lực trở lại lên giá cà phê toàn cầu.

Theo thống kê của Cục Hải quan, xuất khẩu cà phê tháng 5 của Việt Nam đạt gần 860 triệu USD – tăng gấp đôi so với cùng kỳ năm ngoái. Lũy kế 5 tháng đầu năm, xuất khẩu đạt 4,7 tỷ USD – dù sản lượng giảm nhẹ nhưng giá trị thu về vẫn tăng mạnh. Tuy nhiên, cán cân cung – cầu đang dần nghiêng về phía thặng dư. USDA dự báo sản lượng cà phê thế giới niên vụ 2025–2026 sẽ vượt mức tiêu thụ khoảng 9,3 triệu bao – gây thêm áp lực giảm giá trong thời gian tới.