Tài chính - Thị trường Giá cà phê hôm nay 4/7/2025: Brazil giáng đòn xuất khẩu, cà phê Việt quay lại mốc 95.200 đồng Giá cà phê hôm nay 4/7/2025 ổn định 94.700-95.200 đ/kg, chịu áp lực từ vụ mùa bội thu ở Brazil và đồng Real tăng giá, khiến xuất khẩu Việt Nam gặp thách thức.

Giá cà phê hôm nay 4/7/2025 ở trong nước

Theo khảo sát của Báo Đà Nẵng lúc 4 giờ 30 phút sáng ngày 4/7/2025, giá cà phê tại khu vực Tây Nguyên và Đông Nam Bộ ổn định trong ngưỡng 94.700 đ/kg đến 95.200 đ/kg. Cụ thể:

Tại tỉnh Lâm Đồng, giá cà phê duy trì ở mức 94.700 đ/kg.

Tại Đắk Lắk, các khu vực đang giao dịch cà phê với mức giá 95.200 đ/kg.

Ở tỉnh Gia Lai, giá cà phê ổn định ở mức 95.200 đ/kg.

Tại tỉnh Đắk Nông, thương lái thu mua cà phê với giá 95.200 đ/kg.

Nguyên nhân chính khiến giá cà phê giảm được các chuyên gia nhận định là do thời tiết thuận lợi và vụ mùa bội thu tại Brazil – quốc gia sản xuất cà phê lớn nhất thế giới, tạo áp lực lên thị trường toàn cầu. Bên cạnh đó, đồng Real Brazil tiếp tục tăng giá so với USD, đạt mức cao nhất trong năm và tăng tổng cộng 4,24% trong tháng 6, khiến các nhà sản xuất ở Brazil hạn chế bán ra do lợi nhuận quy đổi giảm sút.

Về xuất khẩu, Bộ Nông nghiệp và Môi trường cho biết, trong 6 tháng đầu năm 2025, Việt Nam đã đạt kỷ lục xuất khẩu cà phê trị giá 5,5 tỷ USD, vượt mục tiêu cả năm chỉ trong nửa đầu năm. Mỹ vẫn là thị trường xuất khẩu chính, tuy nhiên, một số đối tác tại đây đang tìm kiếm nguồn cung thay thế, làm gia tăng áp lực cạnh tranh.

Giá tiêu trên thế giới hôm nay 4/7/2025

Giá cà phê Robusta London ngày 4/7/2025

Trong phiên giao dịch hôm nay 4/7/2025, giá cà phê Robusta trên Sàn giao dịch London có biến động giảm với các mức sau: kỳ hạn tháng 09/2025 đạt 3.602 USD/tấn (giảm 58 USD/tấn, tương đương 1,58%), tháng 11/2025 ở mức 3.551 USD/tấn (giảm 51 USD/tấn, 1,42%), tháng 01/2026 là 3.508 USD/tấn (giảm 42 USD/tấn, 1,18%), tháng 03/2026 đạt 3.480 USD/tấn (giảm 39 USD/tấn, 1,11%), còn tháng 05/2026 là 3.453 USD/tấn (giảm 34 USD/tấn, 0,98%).

Cụ thể:

Tháng 9/2025: 3.602 USD/tấn.

Tháng 11/2025: 3.551 USD/tấn.

Tháng 1/2026: 3.508 USD/tấn.

Tháng 3/2026: 3.480 USD/tấn.

Tháng 5/2026: 3.453 USD/tấn.

Giá cà phê Arabica New York ngày 4/7/2025

Tổng thống Mỹ Donald Trump đã đăng trên mạng xã hội Truth Social thông báo ông vừa đạt được một thỏa thuận thương mại với Việt Nam. Theo đó, Việt Nam sẽ chịu mức thuế 20% cho mọi hàng hóa nhập khẩu vào Mỹ và 40% đối với hàng hóa trung chuyển. Thông tin này có thể tác động đến dòng chảy thương mại cà phê giữa hai quốc gia trong thời gian tới.

Trên thị trường cà phê Arabica, hợp đồng kỳ hạn tháng 9 tiếp tục chạm mức thấp nhất kể từ khi được niêm yết, còn hợp đồng giao gần nhất (N25) giảm xuống mức thấp nhất trong vòng 7 tháng rưỡi. Nhà môi giới Michael J. Nugent nhận định thời tiết tại Brazil – nước sản xuất Arabica hàng đầu thế giới – hiện không gây ra mối đe dọa nào, trong khi lượng tồn kho toàn cầu ở mức thấp kỷ lục được kỳ vọng sẽ được bù đắp bởi nguồn cung phục hồi trong những tháng tới. Hoạt động thu hoạch tại Brazil đang diễn ra nhanh chóng, với 31% diện tích cà phê đã được thu hoạch tính đến ngày 27/6, thấp hơn so với 42% cùng kỳ năm ngoái, nhưng dự báo thời tiết khô ráo trong 5 ngày tới sẽ thúc đẩy quá trình thu hoạch.

Tại Indonesia, dữ liệu thương mại cho thấy đảo Sumatra – vùng sản xuất cà phê chính – đã xuất khẩu 567.603 bao cà phê Robusta trong tháng 5, tăng mạnh 392,95% so với cùng kỳ năm trước. Tổng lượng xuất khẩu lũy kế trong hai tháng đầu niên vụ cà phê 2025-2026 đạt 807.342 bao, tăng 373,61% so với cùng kỳ năm trước. Điều kiện thời tiết thuận lợi cùng giá hợp đồng tương lai Robusta cao là các yếu tố chính thúc đẩy xuất khẩu tăng mạnh. Tuy nhiên, công ty môi giới ADM cảnh báo Indonesia sẽ sớm cần mưa để bảo vệ tiềm năng sản lượng, trong khi một số khu vực trồng cà phê ở Việt Nam cũng đang trải qua thời tiết hạn hán.

Ngoài ra, chuỗi cà phê Trung Quốc Luckin Coffee, được thành lập năm 2017 và đã mở rộng lên hơn 22.000 cửa hàng tại Trung Quốc, vừa chính thức gia nhập thị trường Mỹ với hai cửa hàng đầu tiên tại thành phố New York. Luckin Coffee nổi bật với mô hình kinh doanh sáng tạo, tập trung vào đặt hàng và giao hàng qua ứng dụng, trở thành đối thủ cạnh tranh đáng gờm của Starbucks tại Trung Quốc.

Tổng quan, thị trường cà phê hôm nay đang chịu áp lực giảm giá do nguồn cung tăng nhanh tại Brazil và Indonesia, cùng với các biến động chính trị - thương mại quốc tế cần được theo dõi sát sao trong các phiên giao dịch tiếp theo.