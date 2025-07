Tài chính - Thị trường Giá cà phê hôm nay 6/7/2025: Đồng loạt tăng gần 1.000 đồng/kg Giá cà phê hôm nay 6/7/2025 đồng loạt tăng gần 1.000 đồng/kg, thị trường Tây Nguyên khởi sắc, người trồng phấn khởi đón tin vui.

Giá cà phê hôm nay 6/7/2025: Đồng loạt tăng gần 1.000 đồng/kg

Giá cà phê hôm nay 6/7/2025 ở trong nước

Theo khảo sát của Báo Đà Nẵng lúc 4 giờ 30 phút sáng ngày 6/7/2025, giá cà phê tại khu vực Tây Nguyên ghi nhận xu hướng tăng nhẹ, dao động từ 95.800 đồng/kg đến 96.400 đồng/kg. Cụ thể:

Tại tỉnh Đắk Lắk, giá cà phê tăng 800 đồng, hiện giao dịch ở mức 96.300 đồng/kg.

Tại tỉnh Lâm Đồng, giá cà phê cũng tăng 800 đồng, đạt 95.800 đồng/kg.

Ở tỉnh Gia Lai, giá cà phê tăng 800 đồng, duy trì ở mức 96.300 đồng/kg.

Tại tỉnh Đắk Nông, giá cà phê tăng 800 đồng, thu mua với mức 96.400 đồng/kg.

Sau đợt điều chỉnh nhẹ trong ngày 5/7, thị trường cà phê hôm nay 6/7/2025 tiếp tục duy trì trạng thái thận trọng.

Giá cà phê hôm nay 6/7/2025 trên thế giới

Giá cà phê Robusta London ngày 6/7/2025

Trong phiên giao dịch hôm nay 6/7/2025, giá cà phê Robusta trên Sàn giao dịch London có biến động tăng mạnh với các mức sau: kỳ hạn tháng 09/2025 đạt 3.677 USD/tấn (tăng 50 USD/tấn, tương đương 1,38%), tháng 11/2025 ở mức 3.615 USD/tấn (tăng 46 USD/tấn, 1,29%), tháng 01/2026 là 3.562 USD/tấn (tăng 43 USD/tấn, 1,22%), tháng 03/2026 đạt 3.528 USD/tấn (tăng 42 USD/tấn, 1,20%), còn tháng 05/2026 là 3.491 USD/tấn (tăng 37 USD/tấn, 1,07%). Cụ thể: Tháng 9/2025: 3.677 USD/tấn. Tháng 11/2025: 3.615 USD/tấn. Tháng 1/2026: 3.562 USD/tấn. Tháng 3/2026: 3.528 USD/tấn. Tháng 5/2026: 3.491 USD/tấn.

Giá cà phê Arabica New York ngày 6/7/2025

Trong phiên giao dịch hôm nay 6/7/2025, giá cà phê Arabica trên Sàn giao dịch kỳ hạn New York có xu hướng giảm với các mức sau: kỳ hạn tháng 09/2025 đạt 289,60 cent/lb (giảm 1,60 cent/lb, tương đương -0,55%), kỳ hạn tháng 12/2025 ở mức 284,15 cent/lb (giảm 1,20 cent/lb, -0,42%), kỳ hạn tháng 03/2026 đạt 278,80 cent/lb (giảm 1,30 cent/lb, -0,46%), kỳ hạn tháng 05/2026 ở mức 273,95 cent/lb (giảm 1,50 cent/lb, -0,54%). Thị trường cà phê Arabica đang chịu áp lực giảm giá và cần tiếp tục theo dõi diễn biến trong các phiên tới.

Cụ thể:

Tháng 9/2025: 289,60 cent/lb.

Tháng 12/2025: 284,15 cent/lb.

Tháng 3/2026: 278,80 cent/lb.

Tháng 5/2026: 273,95 cent/lb.

Sàn giao dịch New York hôm nay nghỉ lễ, giá cà phê arabica kỳ hạn tháng 9/2025 đóng cửa ở mức 289,6 US cent/pound, trong khi hợp đồng tháng 11/2025 đạt 284,15 US cent/pound.

Ông German Bahamon, Chủ tịch Liên đoàn Cà phê Quốc gia Colombia (FNC), cho biết sản lượng cà phê Colombia niên vụ 2025-2026 dự kiến giảm ít nhất 1 triệu bao do lượng mưa quá mức, ảnh hưởng đến thu hoạch từ tháng 10 đến 12.

Colombia, nhà sản xuất cà phê lớn thứ ba thế giới, dự kiến sản lượng khoảng 15 triệu bao cho niên vụ 2024-2025.

Giá cà phê robusta đã giảm khoảng 26% từ cuối năm ngoái, chủ yếu do kỳ vọng nguồn cung tăng khi mùa thu hoạch tại Brazil – nước sản xuất cà phê lớn nhất thế giới – đang diễn ra mạnh mẽ, theo nhận định của ngân hàng Commerzbank.

Bà Vanusia Nogueira, Tổng Giám đốc Tổ chức Cà phê Quốc tế (ICO), cho biết nguồn cung toàn cầu có thể cải thiện trong ba năm tới nhờ mở rộng đồn điền và giá cao kỷ lục kích thích sản xuất.

Brazil đang chứng kiến sự tăng trưởng nhanh của cà phê robusta – loại cà phê chịu hạn tốt và chi phí sản xuất thấp hơn arabica – với sản lượng dự kiến đạt kỷ lục 24,1 triệu bao trong năm nay, tăng 3,1 triệu bao so với năm trước. Trong khi đó, sản lượng arabica dự kiến giảm xuống còn 40,9 triệu bao.

Ông David Neumann, Giám đốc Neumann Kaffee Gruppe, nhận định chưa thể chắc chắn về quy mô vụ mùa tiếp theo của Brazil do mùa lạnh còn kéo dài, đồng thời cho rằng giá cà phê arabica giảm từ mức kỷ lục hơn 4 USD/pound xuống khoảng 3 USD hiện nay sẽ có lợi cho nông dân và thị trường chung.