Tài chính - Thị trường Giá cà phê hôm nay 7/8/2025: Giá vượt 100.000 đồng, xuất khẩu 6 tỉ USD Giá cà phê hôm nay 7/8 ở trong nước dao động quanh mức 100.700 - 101.200 đồng/kg, xuất khẩu đạt 6 tỉ USD. Robusta London giảm, Arabica New York cũng lao dốc.

Giá cà phê trong nước hôm nay ngày 7/8/2025

Giá cà phê trong nước ngày 07/08/2025 lại mở đầu buổi sáng bằng một đợt tăng mới trên diện rộng, chính thức vượt đỉnh 100.000 đồng/kg. Giá cà phê hiện dao động quanh mức 100.700 - 101.200 đồng/kg.

Cụ thể:

Giá cà phê tại Đắk Lắk tăng 1.000 đồng, đưa mức giá trung bình lên 101.000 đồng/kg.

Tương tự, giá cà phê tại Lâm Đồng và Gia Lai cũng điều chỉnh tăng 1.000 đồng, chốt ở mức lần lượt là 100.700 đồng/kg và 100.800 đồng/kg.

Đáng chú ý, giá cà phê tại Đắk Nông cũ (nay là Lâm Đồng) có mức giá cao nhất trong số các địa phương, với mức tăng 1.000 đồng, lên 101.200 đồng/kg.

Thị trường Trung bình Thay đổi Đắk Lắk 101,000 +1,000 Lâm Đồng 100,700 +1,000 Gia Lai 100,800 +1,000 Đắk Nông 101,200 +1,000

Giá cà phê Việt Nam đang được hưởng lợi từ nhu cầu lớn trên thị trường quốc tế. Báo cáo của Bộ Nông nghiệp và Môi trường cho biết, trong 7 tháng đầu năm, xuất khẩu cà phê tăng tới 55% về giá trị, đạt 6 tỉ USD và vượt cả năm 2024. Đức, Ý và Tây Ban Nha là những thị trường tiêu thụ hàng đầu, với Đức là đối tác cung cấp lớn thứ hai chỉ sau Brazil.

Dự báo mưa rào tại Việt Nam có thể thúc đẩy sản lượng, làm tăng nguồn cung và gây áp lực lên giá Robusta. Ngược lại, tồn kho Arabica trên ICE giảm xuống mức thấp nhất trong 14,5 tháng, có thể tạo ra một số hỗ trợ giá.

Giá cà phê quốc tế hôm nay ngày 7/8/2025

Giá cà phê Robusta London ngày 7/8/2025

Thị trường cà phê Robusta trên sàn London ghi nhận biến động giảm đồng loạt ở các kỳ hạn giao dịch. Hợp đồng kỳ hạn 09/2025 giảm 19 USD, xuống còn 3.393 USD/tấn.

Các kỳ hạn tiếp theo cũng ghi nhận mức giảm, dao động trong khoảng 28 - 55 USD/tấn. Cụ thể, kỳ hạn 11/2025 giảm 28 USD, đạt mức 3.331 USD/tấn. Kỳ hạn 01/2026 giảm 41 USD, đạt mức 3.270 USD/tấn. Kỳ hạn 03/2026 giảm 47 USD, đạt mức 3.226 USD/tấn. Kỳ hạn 05/2026 giảm 55 USD, đạt mức 3.190 USD/tấn.

Sự sụt giảm của Robusta có thể xuất phát từ việc lượng tồn kho cà phê robusta trên sàn ICE đã tăng lên mức cao nhất trong 1 năm, đạt 7.029 lô.

Giá cà phê Arabica New York ngày 7/8/2025

Tương tự Robusta, giá cà phê Arabica trên sàn New York ghi nhận diễn biến giảm đồng loạt ở các kỳ hạn giao dịch. Kỳ hạn gần nhất tháng 09/2025 giảm 5,55 cent, đạt mức 293,15 cent/lb.

Các kỳ hạn tiếp theo như tháng 12/2025 và 03/2026 cũng đồng loạt giảm lần lượt 4,75 cent và 4,95 cent, đạt mức giá lần lượt 286,15 cent và 278,40 cent. Các kỳ hạn xa hơn như tháng 05/2026 và 07/2026 cũng ghi nhận mức giảm lần lượt 4,95 cent và 5,00 cent, đạt mức giá lần lượt 273,10 cent và 267,80 cent.

Mức thuế 50% của Mỹ đối với cà phê Brazil có hiệu lực từ ngày 6/8 đang làm đảo lộn dòng chảy thương mại toàn cầu. Điều này buộc các nhà xuất khẩu Brazil phải tìm kiếm thị trường thay thế, có thể là Trung Quốc hoặc EU.

Trong khi Mỹ, quốc gia tiêu thụ cà phê lớn nhất thế giới, bị ảnh hưởng bởi thuế quan, các chuyên gia nhận định một lượng lớn cà phê Brazil sẽ được chuyển sang Trung Quốc, nơi lượng tiêu thụ cà phê đang tăng vọt. EU cũng có thể trở thành điểm đến hấp dẫn do không áp thuế đối với cà phê Brazil.

Thị trường thế giới đang trải qua giai đoạn biến động mạnh do sự kết hợp của các yếu tố cung cầu và chính sách thương mại. Sự dịch chuyển của dòng chảy cà phê toàn cầu từ Brazil sang các thị trường mới như Trung Quốc và EU sẽ là một trong những yếu tố chính định hình giá cà phê trong tương lai.