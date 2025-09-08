An ninh trật tự Giả công an, làm giả giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lừa “chạy án”, vay tiền ĐNO - Nguyễn Thành Phúc (SN 1999, quê tỉnh Gia Lai) được xác định giả danh công an để lừa đảo, đồng thời làm giả nhiều tài liệu để chiếm đoạt tài sản.

Công an tống đạt các quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh tạm giam Nguyễn Thành Phúc. Ảnh: MINH TUẤN

Ngày 9/8, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Đà Nẵng tống đạt các quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt bị can để tạm giam đối với về các hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, “Làm giả con dấu, tài liệu giả của cơ quan, tổ chức; sử dụng con dấu, tài liệu giả của cơ quan, tổ chức” đối với Nguyễn Thành Phúc.

Theo kết quả điều tra, tháng 6/2025, qua mua hàng trên mạng, Phúc quen biết với một người tên H. ở phường Hòa Cường (Đà Nẵng) và trao đổi nhắn tin qua lại bằng mạng xã hội. Trong lúc nhắn tin, Phúc tự giới thiệu mình công tác ở Bộ Công an và đang được điều động về Đà Nẵng để truy quét tội phạm ma túy, qua đó tạo thiện cảm đối với người này.

Để củng cố cho vỏ bọc của mình, Phúc đặt mua trên mạng một bộ trang phục lực lượng An ninh nhân dân và thường ngày đều mặc trang phục công an, tự giới thiệu đang công tác tại Công an thành phố Đà Nẵng để tạo lòng tin với ông H.

Trong lúc nói chuyện, biết ông H. đang tranh chấp một vụ kiện dân sự, Phúc hứa hẹn có người quen biết có thể giúp ông H. xử lý được vụ việc để lừa đảo chiếm đoạt tiền của người này. Qua nhiều lần, số tiền Phúc đã lừa đảo chiếm đoạt của ông H. 180 triệu đồng.

Mở rộng điều tra vụ việc, cơ quan công an còn xác định đối tượng Phúc đã đặt trên mạng làm giả 3 giấy tờ, trong đó Phúc dùng 1 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất để lừa vay tiền của một người khác 600 triệu đồng, 1 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất để lừa đảo ông H. và 1 giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh với mục đích vay tiền nhưng người cho vay cảnh giác nên chưa cho vay.