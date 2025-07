Xã hội Gia hạn thời gian nộp hồ sơ mua nhà ở xã hội tại chung cư An Trung 2 (ĐNO) - Người có nhu cầu mua nhà ở xã hội tại dự án chung cư An Trung 2 được phát phiếu thứ tự hẹn nộp hồ sơ đến hết 17 giờ ngày 22/7/2025.

Dự án chung cư An Trung 2. Ảnh: XUÂN SƠN

Chiều 12/7, Sở Xây dựng thông báo về thời gian tiếp nhận hồ sơ đăng ký mua nhà ở xã hội tại Khối nhà A, B thuộc dự án Chung cư cho người thu nhập thấp tại Khu dân cư An Trung 2 (chung cư An Trung 2) tại phường An Hải, thành phố Đà Nẵng.

Theo Sở Xây dựng, ngày 11/7, đơn vị nhận được công văn của chủ đầu tư dự án chung cư An Trung 2 - Liên danh Công ty CP Đức Mạnh và Công ty CP Đầu tư và Xây dựng 579 (Liên danh DMC-579) về việc đề nghị Sở Xây dựng tổ chức tiếp nhận hồ sơ đăng ký mua nhà ở xã hội tại dự án này.

Trước đó, vào ngày 27/5/2025, Sở Xây dựng đã ban hành Thông báo số 4229 về việc tiếp nhận hồ sơ tại Khối nhà A, B thuộc dự án chung cư An Trung 2. Thời gian tiếp nhận hồ sơ đăng ký mua nhà ở xã hội tại 2 khối nhà này là từ ngày 27/5/2025; thời gian tiếp nhận hồ sơ đến hết ngày 30/6/2025 (trừ Chủ nhật, ngày lễ).

Tuy nhiên, sau thời gian nêu trên, số lượng người dân liên hệ nộp hồ sơ còn nhiều.

Để đảm bảo quyền lợi của người dân đến liên hệ nộp hồ sơ trong thời gian tiếp nhận hồ sơ tại thông báo nêu trên, Liên danh DMC-579 thông báo về thời gian tiếp nhận hồ sơ đăng ký mua nhà ở xã hội như sau: Thời gian phát phiếu thứ tự hẹn nộp hồ sơ đến hết 17 giờ ngày 22/7/2025; thời gian tiếp nhận hồ sơ đến hết phiếu thứ tự được phát ra.

Thời gian làm việc từ thứ Hai đến hết sáng thứ Bảy (trừ Chủ nhật, ngày lễ). Buổi sáng từ 8 giờ 15 phút đến 11 giờ 45 phút; buổi chiều từ 13 giờ 45 phút đến 17 giờ.