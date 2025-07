Tài chính - Thị trường Giá heo hơi hôm nay 2/7/2025: Cả nước điêu đứng, cơn bão giá lớn ở 3 miền Giá heo hơi hôm nay 2/7 tiếp tục giảm nhẹ trên cả ba miền, dao động từ 66.000 - 71.000 đồng/kg, khiến người chăn nuôi lo ngại trước áp lực thị trường.

Giá heo hơi hôm nay 2/7/2025: Cả nước điêu đứng, cơn bão giá lớn ở 3 miền

Giá heo hơi trong nước hôm nay 2/7 có xu hướng giảm nhẹ tại nhiều địa phương trên cả ba miền. Hiện giá heo hơi trên cả nước được thu mua trong khoảng từ 66.000 đồng/kg đến 71.000 đồng/kg.

Giá heo hơi miền Bắc hôm nay 2/7/2025

Tại khu vực miền Bắc, giá heo hơi hôm nay 2/7/2025 ghi nhận xu hướng giảm nhẹ với mức biến động phổ biến là giảm 1.000 đồng/kg tại nhiều địa phương. Mức giá dao động trong khoảng từ 68.000 đến 69.000 đồng/kg.

Cụ thể, các tỉnh như Hải Phòng đang dẫn đầu với mức giá cao nhất 69.000 đồng/kg. Nhóm địa phương có mức giá 68.000 đồng/kg gồm Tuyên Quang, Cao Bằng, Thái Nguyên, Lạng Sơn, Quảng Ninh, Bắc Ninh, Hà Nội, Ninh Bình, Lào Cai, Lai Châu, Điện Biên, Phú Thọ, Sơn La và Hưng Yên.

Trong đó, nhiều tỉnh như Tuyên Quang, Cao Bằng, Thái Nguyên, Lạng Sơn, Bắc Ninh, Hà Nội, Phú Thọ và Hưng Yên ghi nhận biến động giảm 1.000 đồng/kg so với phiên trước, phản ánh sự điều chỉnh nhẹ của mặt bằng giá.

Tổng thể, mặt bằng giá heo hơi tại miền Bắc hôm nay dao động quanh mức 68.000 – 69.000 đồng/kg, với xu hướng giảm nhẹ chủ yếu tập trung ở các tỉnh có mức giá 68.000 đồng/kg, phản ánh sự điều chỉnh nhỏ trong thị trường sau một thời gian ổn định.

Địa phương Giá (đ/kg) Biến động (đ/kg) Giá tại các địa phương Tuyên Quang 68.000 ▼1.000 Cao Bằng 68.000 ▼1.000 Thái Nguyên 68.000 ▼1.000 Lạng Sơn 68.000 ▼1.000 Quảng Ninh 68.000 - Bắc Ninh 68.000 ▼1.000 Hà Nội 68.000 ▼1.000 Hải Phòng 69.000 - Ninh Bình 68.000 - Lào Cai 68.000 - Lai Châu 68.000 - Điện Biên 68.000 - Phú Thọ 68.000 ▼1.000 Sơn La 68.000 - Hưng Yên 68.000 ▼1.000

Giá heo hơi miền Trung - Tây Nguyên hôm nay 2/7/2025

Tại khu vực miền Trung – Tây Nguyên, giá heo hơi hôm nay 2/7/2025 tiếp tục xu hướng giảm nhẹ với nhiều địa phương ghi nhận mức giảm 1.000 đồng/kg. Mức giá dao động trong khoảng từ 66.000 đến 70.000 đồng/kg.

Cụ thể, Lâm Đồng dẫn đầu khu vực với giá cao nhất 70.000 đồng/kg. Nhóm địa phương có mức giá 68.000 đồng/kg gồm Thanh Hoá, Nghệ An, Quảng Trị, Khánh Hoà và một số tỉnh khác, trong đó Thanh Hoá, Nghệ An và Khánh Hoà ghi nhận biến động giảm 1.000 đồng/kg so với phiên trước.

Các tỉnh như Hà Tĩnh, Huế, Đà Nẵng, Đắk Lắk, Quảng Ngãi có giá phổ biến ở mức 67.000 đồng/kg, trong đó Quảng Ngãi cũng giảm 1.000 đồng/kg. Gia Lai giữ mức thấp nhất trong khu vực với 66.000 đồng/kg và không có biến động mới.

Tổng quan, giá heo hơi tại miền Trung – Tây Nguyên hôm nay dao động trong biên độ 66.000 – 70.000 đồng/kg, với xu hướng giảm nhẹ tập trung ở các tỉnh có mức giá 67.000 – 68.000 đồng/kg, phản ánh sự biến động nhẹ của thị trường trong giai đoạn hiện tại.

Địa phương Giá (đ/kg) Biến động (đ/kg) Giá tại các địa phương Thanh Hoá 68.000 ▼1.000 Nghệ An 68.000 ▼1.000 Hà Tĩnh 67.000 ▼1.000 Quảng Trị 68.000 - Huế 67.000 - Đà Nẵng 67.000 - Quảng Ngãi 67.000 ▼1.000 Gia Lai 66.000 - Đắk Lắk 67.000 - Khánh Hoà 68.000 ▼1.000 Lâm Đồng 70.000 -

Giá heo hơi miền Nam hôm nay 2/7/2025

Tại khu vực miền Nam, giá heo hơi hôm nay 2/7/2025 ghi nhận xu hướng giảm nhẹ tại một số địa phương, trong khi phần lớn tỉnh thành còn lại giữ mức giá đi ngang. Mức giá dao động từ 69.000 đến 71.000 đồng/kg.

Cà Mau dẫn đầu khu vực với giá cao nhất 71.000 đồng/kg, tiếp theo là nhóm các tỉnh Đồng Nai, Tây Ninh, TP HCM và Vĩnh Long cùng duy trì ở mức 70.000 đồng/kg không có biến động mới.

Nhóm địa phương có giá 69.000 đồng/kg gồm Đồng Tháp, An Giang và Cần Thơ, trong đó cả ba tỉnh này đều ghi nhận mức giảm 1.000 đồng/kg so với phiên trước.

Tổng thể, giá heo hơi tại miền Nam hôm nay duy trì trong biên độ 69.000 – 71.000 đồng/kg, với xu hướng giảm nhẹ cục bộ và mặt bằng giá chung vẫn ở mức cao, phản ánh sự ổn định tương đối của thị trường.

Địa phương Giá (đ/kg) Biến động (đ/kg) Giá tại các địa phương Đồng Nai 70.000 - Tây Ninh 70.000 - Đồng Tháp 69.000 ▼1.000 An Giang 69.000 ▼1.000 Cà Mau 71.000 - TP HCM 70.000 - Vĩnh Long 70.000 - Cần Thơ 69.000 ▼1.000

Hơi hơi giá cao, nhưng nông dân vẫn e ngại tái đầu tư

Theo thông tin từ Tạp chí Chăn nuôi Việt Nam, giá heo hơi từ đầu năm đến nay duy trì ở mức cao, giúp người chăn nuôi đạt lợi nhuận đáng kể. Tuy nhiên, nhiều hộ nuôi vẫn thận trọng trong việc tái đàn do lo ngại về biến động giá cả và nguy cơ dịch bệnh.

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Vĩnh Long cho biết, chăn nuôi heo đang có nhiều điều kiện thuận lợi nhờ giá heo hơi ở mức cao, mang lại lợi nhuận tốt cho người nuôi. Hiện tại, giá heo hơi dao động từ 6,7-8 triệu đồng/tạ, tăng khoảng 1-1,2 triệu đồng/tạ so với cùng kỳ (tính theo mức giá cao nhất).

Với giá thành sản xuất trung bình khoảng 5,2-5,3 triệu đồng/tạ, người chăn nuôi hiện thu lãi từ 1,9-2 triệu đồng/tạ. Tổng đàn heo toàn tỉnh đạt khoảng 187.580 con, tương đương 97,2% kế hoạch năm, tăng 2,1% (tức 3.938 con) so với cùng kỳ năm trước.

Dù vậy, nhiều hộ chăn nuôi cho biết, dịch tả lợn châu Phi vẫn diễn biến phức tạp tại một số địa phương trong tỉnh. Bên cạnh đó, giá heo hơi biến động khó lường khiến người nuôi e dè trong việc đầu tư mở rộng.

Chị Nguyễn Thị Thủy, một hộ chăn nuôi tại xã Trung Hiệp, huyện Vũng Liêm, chia sẻ sau khi bán 10 con heo với giá 7,8 triệu đồng/tạ, chị thu lãi gần 2 triệu đồng/con sau khi trừ chi phí. Dù lợi nhuận khả quan, chị vẫn chưa dám tái đàn do lo ngại giá heo không ổn định, nguy cơ dịch bệnh và giá con giống tăng cao.