Tài chính - Thị trường Giá heo hơi hôm nay 20/7: Chốt tuần với mức giảm mạnh nhất tại 3 miền, giá heo có thêm đáy mới Giá heo hơi hôm nay 20/7, cả nước đồng loạt giảm mạnh 1.000-4.000 đồng/kg so với hôm qua, mức giá thu mua hiện dao động từ 61.000 – 64.000 đồng/kg.

Giá heo hơi hôm nay 20/7 tại miền Bắc

Thị trường heo hơi miền Bắc hôm nay tiếp tục xu hướng đi ngang sau chuỗi ngày giảm giá sâu. Trong tuần này, giá heo tại khu vực này đã ghi nhận mức giảm đáng kể, dao động từ 2.000 - 4.000 đồng/kg.

Cụ thể, giá heo hơi tại Tuyên Quang đã điều chỉnh xuống 64.000 đồng/kg, giảm 2.000 đồng so với tuần trước. Mức giá tương tự cũng được ghi nhận tại Cao Bằng, Thái Nguyên, Hải Phòng, Sơn La và Hưng Yên sau khi giảm 3.000 đồng. Đáng chú ý, Bắc Ninh và Hà Nội chịu mức giảm sâu nhất, lên tới 4.000 đồng, đưa giá heo hơi tại đây cũng về mức 64.000 đồng/kg.

Các tỉnh thành còn lại trong khu vực miền Bắc hiện đang giao dịch heo hơi ở mức 63.000 đồng/kg, đây là mức giá thấp nhất toàn miền, sau khi giảm từ 3.000 - 4.000 đồng.

Giá heo hơi hôm nay 20/7/2025 tại miền Bắc (Nguồn: Báo Đà Nẵng tổng hợp)

Giá heo hơi hôm nay 20/7 tại miền Trung - Tây Nguyên

Thị trường heo hơi tại miền Trung và Tây Nguyên hôm nay duy trì ổn định so với hôm qua, nhưng đã trải qua một tuần giảm giá đáng kể. Cụ thể, trong tuần này, giá heo tại khu vực này đã điều chỉnh giảm từ 1.000 - 4.000 đồng/kg.

Tại Gia Lai, giá heo hơi đã giảm mạnh 3.000 đồng, xuống còn 61.000 đồng/kg. Quảng Ngãi ghi nhận mức giảm sâu nhất, lên tới 4.000 đồng, đưa giá heo về mức 62.000 đồng/kg. Mức giá này cũng tương đương với Quảng Trị, Thừa Thiên Huế và Đà Nẵng sau khi giảm 3.000 đồng.

Riêng Lâm Đồng, giá heo hơi giảm nhẹ 1.000 đồng, về mức 66.000 đồng/kg. Các địa phương còn lại trong khu vực giữ mức giá 63.000 đồng/kg, sau khi đã giảm từ 1.000 - 3.000 đồng trong tuần qua.

Giá heo hơi hôm nay 20/7/2025 tại miền Trung - Tây Nguyên (Nguồn: Báo Đà Nẵng tổng hợp)

Giá heo hơi hôm nay 20/7 tại miền Nam

Thị trường heo hơi tại miền Nam hôm nay không có biến động đáng kể so với ngày hôm qua. Tuy nhiên, nhìn chung, giá heo tại khu vực này đã trải qua một tuần giảm giá liên tiếp.

Cụ thể, giá heo hơi tại An Giang và Vĩnh Long hiện đã xuống mức 64.000 đồng/kg, đây là mức thấp nhất toàn miền. Mức giá này tại An Giang giảm 3.000 đồng, trong khi Vĩnh Long giảm 1.000 đồng so với tuần trước.

Tại Đồng Tháp và TP.HCM, giá heo hơi sau khi giảm 1.000 đồng, hiện chỉ còn thu mua ở mức 65.000 đồng/kg. Các địa phương còn lại trong khu vực cũng ghi nhận mức giá heo hơi hôm nay là 66.000 đồng/kg, sau khi đã điều chỉnh giảm 1.000 đồng.

Giá heo hơi hôm nay 20/7/2025 tại miền Nam (Nguồn: Báo Đà Nẵng tổng hợp)

Dịch tả lợn châu Phi diễn biến phức tạp: Gần 250 ổ dịch chưa được kiểm soát

Bộ Nông nghiệp và Môi trường vừa công bố thông tin đáng báo động về tình hình dịch tả lợn châu Phi (ASF) tại Việt Nam. Kể từ đầu năm, cả nước đã ghi nhận 514 ổ dịch tại 28 trên tổng số 63 tỉnh, thành phố, khiến hơn 30.000 con lợn mắc bệnh, chết hoặc phải tiêu hủy.

Điều đáng lo ngại là hiện tại vẫn còn 248 ổ dịch tại 20 tỉnh, thành phố chưa qua 21 ngày, cho thấy nguy cơ dịch bệnh bùng phát và lây lan diện rộng đang ở mức cao. Tình trạng này đặc biệt nghiêm trọng tại các địa phương có tổng đàn lợn lớn, gây ra những ảnh hưởng tiêu cực đến ngành chăn nuôi, nguồn cung thực phẩm và môi trường.

Trước diễn biến phức tạp này, Thủ tướng Chính phủ đã yêu cầu Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố chủ động chỉ đạo và triển khai các biện pháp phòng, chống dịch ASF một cách quyết liệt và đồng bộ. Đồng thời, Thủ tướng cũng giao Bộ Nông nghiệp và Môi trường phối hợp với các bộ, ngành và địa phương bố trí kinh phí và nguồn lực cần thiết để thực hiện Kế hoạch quốc gia phòng, chống dịch tả lợn châu Phi giai đoạn 2020-2025.