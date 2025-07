Tài chính - Thị trường Giá heo hơi hôm nay 21/7: Kết thúc đà giảm tại miền Bắc và miền Trung, miền Nam thì giảm nhẹ Giá heo hơi hôm nay 21/7, đà giảm chững lại tại miền Bắc và miền Trung, miền Nam giảm nhẹ 1.000 đồng/kg so với hôm qua, mức giá thu mua hiện dao động từ 61.000 – 66.000 đồng/kg.

Giá heo hơi hôm nay tiếp tục xu hướng giảm nhẹ tại khu vực miền Nam, trong khi ổn định tại miền Bắc và miền Trung. Hiện tại, giá heo hơi được giao dịch trên thị trường dao động từ 61.000 - 66.000 đồng/kg.

Giá heo hơi hôm nay 21/7 tại miền Bắc

Sáng ngày 21/7, thị trường heo hơi miền Bắc ghi nhận sự chững lại sau nhiều ngày liên tiếp giảm sâu. Hiện, mức giá thu mua phổ biến dao động từ 63.000 - 64.000 đồng/kg.

Cụ thể, các tỉnh Lạng Sơn, Quảng Ninh, Ninh Bình, Lào Cai, Lai Châu, Sơn La và Điện Biên đang giao dịch ở mức 63.000 đồng/kg, đây cũng là mức thấp nhất trong khu vực. Trong khi đó, các địa phương còn lại tại miền Bắc duy trì mức giá 64.000 đồng/kg.

Giá heo hơi hôm nay 21/7/2025 tại miền Bắc (Nguồn: Báo Đà Nẵng tổng hợp)

Giá heo hơi hôm nay 21/7 tại miền Trung - Tây Nguyên

Sáng 21/7, giá heo hơi tại khu vực miền Trung và Tây Nguyên cho thấy sự ổn định, tương tự như miền Bắc. Tuy nhiên, mức giá thu mua tại đây có sự chênh lệch đáng kể, dao động từ 61.000 - 66.000 đồng/kg.

Trong đó, Gia Lai ghi nhận mức giá thấp nhất toàn quốc với 61.000 đồng/kg. Cao hơn một chút, các tỉnh Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Đà Nẵng và Quảng Ngãi cùng mức 62.000 đồng/kg. Các địa phương như Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Đắk Lắk và Khánh Hòa đạt 63.000 đồng/kg. Đáng chú ý, Lâm Đồng hiện là tỉnh có giá heo hơi cao nhất trong khu vực, ở mức 66.000 đồng/kg.

Giá heo hơi hôm nay 21/7/2025 tại miền Trung - Tây Nguyên (Nguồn: Báo Đà Nẵng tổng hợp)

Giá heo hơi hôm nay 21/7 tại miền Nam

Thị trường heo hơi miền Nam sáng nay chứng kiến một số điều chỉnh, đáng chú ý là Cần Thơ giảm 1.000 đồng/kg, xuống còn 65.000 đồng/kg. Nhìn chung, giá heo hơi toàn khu vực hiện đang dao động trong khoảng 64.000 - 66.000 đồng/kg.

Sau đợt điều chỉnh này, Đồng Nai, Tây Ninh và Cà Mau vẫn duy trì mức giá cao nhất khu vực ở 66.000 đồng/kg. Theo sau là TP. Hồ Chí Minh, Đồng Tháp và Cần Thơ với 65.000 đồng/kg. Trong khi đó, An Giang và Vĩnh Long ghi nhận mức 64.000 đồng/kg.

Giá heo hơi hôm nay 21/7/2025 tại miền Nam (Nguồn: Báo Đà Nẵng tổng hợp)

An toàn thực phẩm "báo động đỏ" sau vụ heo ASF tại Hà Tĩnh

Ngoài những biến động về giá, thị trường heo hơi tuần qua còn rúng động bởi thông tin heo nhiễm dịch tả châu Phi (ASF) bị tuồn vào lò mổ tại Hà Tĩnh.

Cụ thể, Công an tỉnh Hà Tĩnh đã bắt giữ ông Nguyễn Khắc Thông (trú tại xã Đồng Tiến, Hà Tĩnh) vào ngày 14/7. Ông Thông đã mua 3 con heo từ một hộ dân có đàn heo nhiễm bệnh nhưng chưa kịp tiêu hủy với giá 2,1 triệu đồng, sau đó bán lại cho một lò mổ với giá 6 triệu đồng. Khi số heo này được đưa đến lò mổ tại xã Thạch Lạc, cơ quan chức năng kiểm tra và xác định cả 3 con đều dương tính với virus ASF. Vụ việc này đang được Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu và môi trường (Công an tỉnh Hà Tĩnh) hoàn thiện hồ sơ để xử lý. Việc phát hiện heo mang mầm bệnh này đã dấy lên lo ngại nghiêm trọng về an toàn thực phẩm và nguy cơ lây lan dịch bệnh trong cộng đồng chăn nuôi.

Các chuyên gia nhận định, giá heo hơi trong tuần tới có thể tiếp tục chịu áp lực giảm. Nguyên nhân không chỉ đến từ nguồn cung dồi dào và sức mua yếu, mà còn do tâm lý tiêu dùng đang bị ảnh hưởng bởi những vụ việc liên quan đến heo bệnh. Bên cạnh đó, việc xuất khẩu lợn sống sang Trung Quốc qua đường tiểu ngạch vẫn chưa được nối lại cũng khiến đầu ra gặp khó, gia tăng áp lực cho thị trường nội địa.

Trong bối cảnh này, các trại chăn nuôi và lò mổ cần đặc biệt siết chặt khâu kiểm dịch, truy xuất nguồn gốc và nâng cao chất lượng kiểm soát. Đây là những biện pháp cần thiết để bảo vệ người tiêu dùng, đồng thời duy trì ổn định chuỗi cung ứng thịt sạch trên thị trường.