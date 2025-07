Tài chính - Thị trường Giá heo hơi hôm nay 22/7: Chuỗi domino giảm giá, miền Trung, Nam giáng đòn giảm giá mạnh nhất Giá heo hơi 22/7 giảm đồng loạt, miền Bắc mất 1.000 đồng/kg, miền Trung - Nam giảm mạnh tới 2.000 đồng/kg, thấp nhất chạm 60.000 đồng/kg!

Giá heo hơi hôm nay 22/7 tại miền Bắc đồng loạt giảm 1.000 đồng/kg

Giá heo hơi tại miền Bắc hôm nay ghi nhận xu hướng giảm ở nhiều tỉnh thành. Mức giá cao nhất hiện tại là 64.000 đồng/kg, còn mức thấp nhất đã giảm xuống 62.000 đồng/kg.

Cụ thể, các tỉnh Tuyên Quang, Cao Bằng, Thái Nguyên, Bắc Ninh, Ninh Bình và Phú Thọ đồng loạt giảm 1.000 đồng/kg so với ngày hôm qua, xuống còn 63.000 đồng/kg.

Tương tự, giá heo hơi tại Lạng Sơn, Quảng Ninh, Lào Cai, Lai Châu, Điện Biên và Sơn La cũng giảm 1.000 đồng/kg, giao dịch ở mức 62.000 đồng/kg.

Riêng Hà Nội, Hải Phòng và Hưng Yên vẫn duy trì mức giá 64.000 đồng/kg, mức cao nhất trong khu vực.

Giá heo hơi hôm nay 22/7/2025 tại miền Bắc (Nguồn: Báo Đà Nẵng tổng hợp)

Giá heo hơi hôm nay 22/7 tại miền Trung - Tây Nguyên giảm mạnh nhất đến 2.000 đồng/kg

Sáng nay (22/7), giá heo hơi tại khu vực miền Trung – Tây Nguyên tiếp tục ghi nhận xu hướng giảm nhẹ. Giá dao động trong khoảng 60.000 đồng/kg đến 64.000 đồng/kg.

Cụ thể, các tỉnh Quảng Trị, Đà Nẵng, Quảng Ngãi và Khánh Hòa đồng loạt giảm 1.000 đồng/kg, hiện thu mua ở mức 61.000 đồng/kg.

Đáng chú ý, Đắk Lắk và Lâm Đồng chứng kiến mức giảm mạnh nhất khu vực, với mức giảm 2.000 đồng/kg. Giá heo hơi tại Đắk Lắk hiện là 61.000 đồng/kg, trong khi Lâm Đồng ở mức 64.000 đồng/kg.

Tại Gia Lai, giá heo giảm 1.000 đồng/kg, xuống còn 60.000 đồng/kg, đây là mức thấp nhất trong khu vực.

Riêng Nghệ An vẫn duy trì mức giá 63.000 đồng/kg, và Huế neo ở mức 62.000 đồng/kg.

Giá heo hơi hôm nay 21/7/2025 tại miền Trung - Tây Nguyên (Nguồn: Báo Đà Nẵng tổng hợp)

Giá heo hơi hôm nay 22/7 tại miền Nam giảm mạnh ở Đồng Nai

Hôm nay, giá heo hơi tại miền Nam ghi nhận mức giảm ở nhiều tỉnh thành, với một số nơi giảm tới 2.000 đồng/kg. Mức giá hiện tại dao động từ 64.000 đồng/kg đến 66.000 đồng/kg.

Cụ thể, Đồng Nai chứng kiến mức giảm 2.000 đồng/kg so với ngày hôm qua, hiện còn 64.000 đồng/kg. Các tỉnh Đồng Tháp, An Giang và TP.HCM cũng đồng loạt giảm 1.000 đồng/kg, đưa giá thu mua heo hơi về mức 64.000 đồng/kg.

Trong khi đó, một số địa phương vẫn duy trì mức giá ổn định. Tây Ninh và Cà Mau tiếp tục giữ mức 66.000 đồng/kg, đây là mức cao nhất trong khu vực. Vĩnh Long cũng không có sự thay đổi, neo ở mức 64.000 đồng/kg. Riêng Cần Thơ vẫn giữ mức 65.000 đồng/kg.

Giá heo hơi hôm nay 22/7/2025 tại miền Nam (Nguồn: Báo Đà Nẵng tổng hợp)

Biểu đồ giá heo hơi hôm nay 22/7/2025

Giá heo hơi hôm nay (22/7) tiếp tục ghi nhận xu hướng điều chỉnh giảm trên phạm vi toàn quốc, với mức giảm phổ biến từ 1.000 đồng/kg đến 2.000 đồng/kg.

Mức giá cao nhất trên thị trường hiện tại là 66.000 đồng/kg, được ghi nhận tại Cà Mau. Ngược lại, Gia Lai đang có mức giá thấp nhất là 60.000 đồng/kg.

Biểu đồ giá heo hơi hôm nay 22/7/2025

Dịch tả heo châu Phi tái bùng phát tại Thanh Hóa, 514 con heo bị tiêu hủy

Thanh Hóa đang đối mặt với tình hình dịch tả heo châu Phi diễn biến phức tạp khi dịch đã xuất hiện tại 14 xã, phường của tỉnh. Theo Báo Thanh Hóa, từ ngày 30/6 đến 16h ngày 20/7, dịch đã lây lan tới 89 hộ chăn nuôi thuộc 50 thôn, gây thiệt hại nghiêm trọng. Tổng cộng 514 con heo với tổng trọng lượng hơn 27,821 tấn đã buộc phải tiêu hủy để khống chế dịch bệnh.

Các địa phương bị ảnh hưởng bao gồm: Luận Thành, Mậu Lâm, Xuân Lập, Yên Thọ, Thọ Long, Sao Vàng, Kim Tân, Vân Du, Tân Dân, Quang Trung, Trường Văn, Thạch Bình, Như Thanh, Đào Duy Từ.

Ngay sau khi nhận được thông tin về dịch, Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Thanh Hóa đã nhanh chóng chỉ đạo Chi cục Chăn nuôi và Thú y phối hợp với các cơ quan liên quan để kiểm tra và lấy mẫu xét nghiệm.

Qua kiểm tra ban đầu, ngành chức năng nhận định nguyên nhân dịch bệnh lây lan chủ yếu do các hộ chăn nuôi nhỏ lẻ, áp dụng phương thức tận dụng, không đảm bảo an toàn sinh học. Chuồng nuôi thường không có sự ngăn cách rõ ràng với khu vực sinh hoạt của gia đình. Do đó, các nguồn lây bệnh ban đầu được xác định có thể đến từ phương tiện, con người ra vào chuồng trại hàng ngày và thực phẩm không đảm bảo vệ sinh.

Để chủ động kiểm soát và ngăn chặn dịch tả heo châu Phi lây lan trên diện rộng, các sở, ngành và chính quyền địa phương đang triển khai quyết liệt nhiều biện pháp:

Thành lập và kiện toàn các tổ giám sát dịch tả heo châu Phi.

Thực hiện nghiêm ngặt công tác quản lý, kiểm soát việc vận chuyển, lưu thông, giết mổ heo và các sản phẩm từ heo trên địa bàn.

Tăng cường thông tin tuyên truyền về mức độ nguy hiểm của dịch, nguy cơ tái phát và lây lan, đồng thời phổ biến các mô hình chăn nuôi heo an toàn dịch bệnh.

Thực hiện các biện pháp phòng dịch như vệ sinh sát trùng chuồng trại bằng vôi bột, hóa chất, và tiến hành tiêu hủy triệt để heo ốm, chết để tiêu diệt mầm bệnh.