Giá iPhone 17 Pro 1TB và ưu đãi khi mua iPhone 17 tại CellphoneS Giá iPhone 17 Pro 1TB luôn là đề tài thu hút sự chú ý của những người yêu công nghệ. Máy sở hữu dung lượng bộ nhớ 1TB, giúp mọi thao tác diễn ra mượt mà. Hãy cùng khám phá chi tiết giá và ưu đãi hấp dẫn tại CellphoneS.

Giá iPhone 17 Pro 1TB đang được niêm yết bao nhiêu?

Giá iPhone 17 Pro 1TB hiện đang được phân phối với mức giá 47.990.000 đồng cho các phiên bản màu sắc. Đây là mức giá tương xứng với vị thế của một chiếc flagship cao cấp mới đến từ Apple, mang đến trải nghiệm toàn diện cả về hiệu năng lẫn thiết kế.

Giá iPhone 17 Pro 1TB khoảng 48 triệu đồng.

iPhone 17 Pro 1TB gây ấn tượng nhờ không gian lưu trữ ấn tượng, thích hợp cho người dùng chuyên nghiệp cần lưu ảnh, video hoặc dữ liệu công việc. Dung lượng này hướng đến nhóm người muốn một chiếc máy đáp ứng nhu cầu lâu dài. Nếu đang tìm thiết bị cao cấp trong dòng iPhone 17, mức giá này xứng đáng để đầu tư.

Giá iPhone 17 Pro 1TB có đáng để mua ở thời điểm này không?

Giá iPhone 17 Pro khiến nhiều người dùng băn khoăn liệu có thật sự đáng để đầu tư ở thời điểm hiện tại hay không. Hãy cùng đánh giá chi tiết về hiệu năng, thiết kế, camera và nhóm người dùng phù hợp để đưa ra lựa chọn phù hợp với nhu cầu.

Hiệu năng, thiết kế và camera có xứng đáng với mức giá?

iPhone 17 Pro 1TB tiếp tục khẳng định vị thế khi sở hữu chip A19 Pro, mang đến hiệu năng mạnh mẽ và khả năng xử lý đồ họa mạnh mẽ. Sản phẩm còn được tối ưu công nghệ AI giúp chụp ảnh, quay video và xử lý hình ảnh nhanh và thông minh hơn.

Hiệu năng ấn tượng với con chip A19 Pro.

Thiết kế khung nhôm không chỉ nhẹ mà còn tăng độ bền, tạo cảm giác sang trọng khi cầm nắm. Màn hình Super Retina XDR thế hệ mới hỗ trợ tần số quét cao, hiển thị sắc nét trong mọi điều kiện ánh sáng. Với những nâng cấp này, mức giá của iPhone 17 Pro 1TB được xem là hợp lý cho ai muốn trải nghiệm công nghệ mới của Apple.

iPhone 17 Pro 1TB phù hợp với người dùng nào?

Phiên bản 1TB hướng đến người dùng chuyên nghiệp cần không gian lưu trữ lớn, thường xuyên quay video chất lượng cao hoặc chỉnh sửa ảnh, clip trực tiếp trên điện thoại. Bên cạnh đó, những ai mong muốn trải nghiệm công nghệ mới đến từ Apple, từ màn hình sáng hơn, pin bền hơn đến kết nối MagSafe tối ưu cũng nên cân nhắc.

Máy phù hợp với những người cần dung lượng lớn.

Nếu thuộc nhóm người dùng thích sự ổn định, hiệu năng lâu dài và không muốn thay điện thoại thường xuyên, iPhone 17 Pro 1TB là lựa chọn hợp lý. Dù giá cao, nhưng đổi lại là trải nghiệm đỉnh cao và hiệu suất ấn tượng trong nhiều năm khi sử dụng.

Mua Apple iPhone 17 tại CellphoneS nhận được ưu đãi gì?

Khi chọn mua iPhone 17 Pro 1TB tại CellphoneS, khách hàng sẽ được hưởng nhiều ưu đãi hấp dẫn và chính sách bán hàng linh hoạt. Trước hết, chương trình thu cũ đổi mới giúp khách hàng tiết kiệm 3 triệu đồng khi mang máy cũ đổi sang iPhone mới.

CellphoneS còn tặng thêm ưu đãi giảm trực tiếp 1 triệu đồng khi thanh toán nhanh hoặc chọn gói khuyến mãi đặc biệt. Khách hàng có thể lựa chọn hình thức trả góp 0% lãi suất qua thẻ tín dụng hoặc công ty tài chính, giúp việc mua máy dễ dàng hơn.

Toàn bộ sản phẩm đều được bảo hành chính hãng Apple, đi kèm dịch vụ giao hàng nhanh toàn quốc và đội ngũ tư vấn chuyên nghiệp luôn sẵn sàng hỗ trợ. Cửa hàng còn hỗ trợ nhiều chương trình khuyến mãi phụ kiện chính hãng đi kèm. Với loạt ưu đãi này, CellphoneS giúp khách hàng trải nghiệm mua sắm tiện lợi và an tâm hơn.

Tạm kết

Giá iPhone 17 Pro 1TB hiện được đánh giá là tương xứng với loạt cải tiến mạnh mẽ mà Apple trang bị. Với hiệu năng ấn tượng, dung lượng lưu trữ lớn và nhiều ưu đãi hấp dẫn tại CellphoneS, đây là lựa chọn đáng cân nhắc hiện nay.