Tài chính - Thị trường Giá lúa gạo hôm nay 14/7: Thị trường lúa gạo trong nước giữ giá Giá lúa gạo hôm nay tại Đồng bằng sông Cửu Long giữ mức ổn định. Giao dịch mua bán diễn ra chậm, giá xuất khẩu cũng không có biến động lớn.

Thị trường lúa gạo nội địa ổn định, giao dịch ít



Theo Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh An Giang, giá lúa hôm nay tại khu vực Đồng bằng sông Cửu Long tiếp tục đi ngang so với các phiên trước. Các giống lúa như OM 18, OM 5451, IR 50404, Nàng Hoa 9 hay Đài Thơm 8 đều giữ mức giá ổn định trong khoảng 5.700 – 6.200 đồng/kg. Thị trường mua bán khá trầm lắng do nguồn cung và cầu đều không lớn.



Giá gạo nguyên liệu và bán lẻ không biến động



Cùng với sự ổn định của giá lúa, giá gạo nguyên liệu và gạo bán lẻ cũng không ghi nhận thay đổi đáng kể. Gạo nguyên liệu các loại như OM 18, OM 5451, CL 555 hay OM 380 hiện giữ giá từ 7.400 – 9.700 đồng/kg. Tại các chợ dân sinh, giá gạo Jasmine, thơm Thái, Hương Lài hay Nàng Nhen cũng không thay đổi so với ngày trước, dao động từ 13.000 – 28.000 đồng/kg tùy loại.



Phụ phẩm duy trì mức giá cũ



Các mặt hàng phụ phẩm như tấm thơm IR504 và cám vẫn giữ mức giá bình ổn lần lượt là 7.000 – 7.300 đồng/kg và 8.000 – 9.000 đồng/kg. Trên thị trường, lượng giao dịch vẫn ở mức thấp, chưa có tín hiệu tăng cầu rõ rệt.



Giá xuất khẩu tiếp tục đi ngang, thị trường châu Á ảm đạm



Giá gạo xuất khẩu của Việt Nam vẫn duy trì ở mức ổn định trong ngày đầu tuần. Theo Hiệp hội Lương thực Việt Nam, gạo 5% tấm hiện ở mức 382 USD/tấn, gạo 25% tấm ở mức 357 USD/tấn, và gạo 100% tấm là 317 USD/tấn. Tuy nhiên, thị trường xuất khẩu châu Á nói chung vẫn trong tình trạng ảm đạm khi nhu cầu tiêu thụ quốc tế tiếp tục suy yếu.



Tại Ấn Độ, gạo đồ 5% tấm giảm nhẹ còn khoảng 380 – 385 USD/tấn. Tại Thái Lan, giá vẫn giữ ở mức 380 USD/tấn, song sức mua chậm khiến thị trường kém sôi động. Một số thương nhân dự báo giá gạo có thể giảm thêm trong thời gian tới khi vụ thu hoạch mới bắt đầu vào đầu tháng 8.



Riêng tại Bangladesh, giá gạo nội địa tiếp tục duy trì ở mức cao bất chấp lượng dự trữ lớn. Điều này đang gây áp lực lên người tiêu dùng, đặc biệt trong bối cảnh kinh tế còn nhiều khó khăn.