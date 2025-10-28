Tài chính - Thị trường Giá lúa gạo hôm nay 28/10: Giao dịch trầm lắng, giá giảm nhẹ tại một số địa phương Giá lúa gạo hôm nay 28/10 giảm nhẹ 100 đồng/kg ở vài giống gạo, thị trường giao dịch trầm lắng do nguồn hàng cuối vụ ít, sức mua yếu.

Giá lúa gạo hôm nay đi ngang



Giá lúa gạo hôm nay 28/10 tại khu vực Đồng bằng sông Cửu Long ghi nhận mức giảm nhẹ, dao động khoảng 100 đồng/kg ở một số loại gạo. Thị trường nhìn chung khá yên ắng khi nhiều địa phương bước vào giai đoạn cuối vụ, nguồn cung lúa tươi giảm và thương lái hạn chế thu mua.



Theo cập nhật từ Sở Nông nghiệp và Môi trường An Giang, lúa OM 18 (tươi) hiện dao động 5.500 - 5.700 đồng/kg, lúa IR 50404 ở mức 4.800 - 5.000 đồng/kg, lúa OM 5451 từ 5.300 - 5.500 đồng/kg. Lúa Đài Thơm 8 duy trì trong khoảng 5.600 - 5.800 đồng/kg, trong khi lúa Nàng Hoa 9 vẫn giữ mức 6.000 - 6.200 đồng/kg. Riêng lúa OM 308 dao động 5.700 - 5.900 đồng/kg.



Giá gạo bán lẻ đi ngang, người tiêu dùng chuộng dòng gạo thơm. Gạo Nàng Nhen tiếp tục giữ vị thế cao nhất với mức 28.000 đồng/kg. Gạo Hương Lài niêm yết 22.000 đồng/kg, gạo thơm Thái hạt dài từ 20.000 - 22.000 đồng/kg. Các loại gạo phổ biến như Nàng Hoa, Đài Loan, Jasmine, Sóc và Nhật duy trì quanh mức 16.000 - 22.000 đồng/kg.

Tại An Giang, Đồng Tháp và các tỉnh lân cận, các kho mua chọn lọc, lượng gạo về bến giảm, giao dịch chậm khiến giá đi ngang.

Giá gạo nguyên liệu giảm nhẹ, phụ phẩm giữ ổn định



Giá gạo nguyên liệu hôm nay có xu hướng giảm nhẹ. Gạo OM 5451 tăng 50 đồng/kg, dao động 7.950 - 8.150 đồng/kg, trong khi gạo Sóc dẻo giảm 100 đồng/kg còn 7.700 - 7.800 đồng/kg. Gạo IR 504 ở mức 7.700 - 8.000 đồng/kg, gạo OM 18 từ 8.500 - 8.600 đồng/kg, còn OM 380 khoảng 7.800 - 7.900 đồng/kg. Gạo CL 555 duy trì ở 8.150 - 8.250 đồng/kg, trong khi gạo thành phẩm OM 380 đạt 8.800 - 9.000 đồng/kg, gạo IR 504 khoảng 9.500 - 9.700 đồng/kg.



Phụ phẩm lúa gạo giữ ổn định, dao động 7.250 - 10.000 đồng/kg. Tấm IR 405 tăng nhẹ 50 đồng/kg, đạt 7.400 - 7.500 đồng/kg, còn giá cám duy trì trong khoảng 9.000 - 10.000 đồng/kg.



Xuất khẩu gạo Việt Nam ổn định, Thái Lan giảm giá kỷ lục



Trên thị trường xuất khẩu, giá gạo Việt Nam vẫn đi ngang. Theo Hiệp hội Lương thực Việt Nam (VFA), gạo thơm 5% tấm được chào bán 420 - 435 USD/tấn, gạo 100% tấm khoảng 309 - 313 USD/tấn, còn gạo Jasmine dao động 479 - 483 USD/tấn.



Trong khi đó, tại Thái Lan, giá gạo giảm tuần thứ sáu liên tiếp, xuống mức thấp nhất trong 18 năm do nhu cầu yếu và nguồn cung dư thừa. Ngược lại, gạo Ấn Độ nhích nhẹ trở lại sau khi chạm mức thấp nhất trong 9 năm, dao động 344 - 370 USD/tấn tùy loại.



Việt Nam tiếp tục duy trì giá ổn định, song giao dịch xuất khẩu chững lại do doanh nghiệp trong nước giảm tốc thu mua, khiến giá lúa tươi nội địa đi ngang.