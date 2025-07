Tài chính - Thị trường Giá lúa gạo ngày 11/7: Lúa tươi nhích nhẹ, thị trường ổn định Giá lúa gạo trong nước ngày 11/7 ổn định, một số loại lúa tươi nhích nhẹ 100 đồng/kg. Giao dịch cầm chừng, giá gạo xuất khẩu giữ vững so với hôm qua.

Thị trường lúa gạo trong nước ngày 11/7 ghi nhận xu hướng ổn định, trong đó một số loại lúa tươi tại Đồng bằng sông Cửu Long tiếp tục tăng nhẹ khoảng 100 đồng mỗi kg. Giao dịch nhìn chung vẫn diễn ra cầm chừng, sức mua từ các kho ổn định tùy khu vực, trong khi giá gạo bán lẻ giữ nguyên so với hôm qua.



Tại An Giang và Đồng Tháp, giá các giống lúa phổ biến như OM 18, OM 5451 và Đài Thơm 8 dao động từ 5.800 – 6.200 đồng/kg, phản ánh chất lượng tốt hơn so với đầu vụ. Riêng giá lúa IR 50404 và Nàng Hoa 9 tăng nhẹ. Tuy vậy, sức mua từ thương lái vẫn chỉ ở mức lai rai. Nhiều khu vực như Cần Thơ, Tiền Giang hay Tây Ninh ghi nhận nguồn cung dồi dào, nhưng giao dịch chưa sôi động do nông dân còn neo giá.



Với mặt hàng gạo, thị trường ghi nhận mức giá ổn định. Gạo nguyên liệu OM 18, IR 504, CL 555 và OM 5451 giữ ở mức từ 7.400 – 9.700 đồng/kg tùy loại. Tại các chợ lẻ, giá các loại gạo thơm và gạo trắng thông dụng như Jasmine, Hương Lài, Nàng Nhen cũng không biến động, dao động từ 13.000 đến 28.000 đồng/kg.



Trên thị trường thế giới, giá gạo Việt Nam vẫn giữ vững, trong khi Thái Lan và Ấn Độ đồng loạt giảm nhẹ. Theo Hiệp hội Lương thực Việt Nam, gạo 5% tấm của Việt Nam hiện ở mức 382 USD/tấn, cao hơn gạo Thái Lan và Ấn Độ khoảng 4 - 5 USD/tấn. Pakistan là nước duy nhất ghi nhận mức tăng, lên 389 USD/tấn.



Xuất khẩu gạo của Việt Nam đang duy trì đà tăng trưởng tích cực bất chấp áp lực từ giá giảm. Trong 6 tháng đầu năm 2025, nước ta xuất khẩu gần 4,9 triệu tấn gạo, thu về 2,54 tỉ USD, tăng 8% về lượng. Dự báo cả năm, Việt Nam có thể đạt sản lượng xuất khẩu lên tới 7,9 triệu tấn, vượt Thái Lan để giữ vị trí thứ hai thế giới.



Sự tăng trưởng này đến từ lợi thế về hệ giống lúa hiện đại, quy trình chế biến nhanh, giữ chất lượng gạo tươi và phù hợp thị hiếu thị trường. Bên cạnh đó, dòng gạo cao cấp như ST24, ST25 tiếp tục được ưa chuộng tại Trung Quốc, còn gạo “xanh” từ Đề án 1 triệu ha đang mở rộng lối vào các thị trường khó tính như EU và Nhật Bản.