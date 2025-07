Tài chính - Thị trường Giá lúa gạo ngày 8/7: Giá lúa tăng nhẹ, thị trường giao dịch vẫn ì ạch tại ĐBSCL Thị trường giao dịch chậm, lượng hàng về ít, thị trường chưa có dấu hiệu sôi động trở lại. Giá lúa gạo ngày 8/7 ghi nhận diễn biến trái chiều.

Giá lúa tăng nhẹ ở nhiều địa phương, giao dịch vẫn chậm



Theo ghi nhận từ Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh An Giang, giá nhiều loại lúa tươi tại Đồng bằng sông Cửu Long hôm nay tăng nhẹ.

Cụ thể, lúa OM 308 tăng 100 đồng, dao động ở mức 5.700 – 5.900 đồng/kg; lúa IR 50404 tăng 200 đồng, lên mức 5.800 – 6.000 đồng/kg. Các giống lúa khác như OM 5451, OM 18, Đài Thơm 8 cũng duy trì mức giá ổn định từ 5.900 – 6.200 đồng/kg. Riêng lúa Nàng Hoa 9 vẫn dao động trong khoảng 5.600 – 5.700 đồng/kg.



Mặc dù giá tăng nhẹ, nhưng ghi nhận từ các tỉnh cho thấy giao dịch vẫn ở mức cầm chừng. Tại Đồng Tháp, nguồn lúa nông dân chào bán khá nhưng sức mua từ thương lái còn yếu. Tình hình tương tự diễn ra tại An Giang, Hậu Giang, Tây Ninh (Long An cũ), và Kiên Giang (An Giang mới), khi lượng lúa thu hoạch chưa nhiều, thị trường mua bán diễn ra lai rai, giá ít biến động.



Giá gạo nguyên liệu giảm nhẹ, thành phẩm ổn định



Trái với diễn biến ở mặt hàng lúa, một số loại gạo nguyên liệu ghi nhận mức giảm nhẹ trong ngày hôm nay. Gạo nguyên liệu IR 504 giảm 200 đồng, dao động ở mức 7.700 – 7.800 đồng/kg. Trong khi đó, các loại gạo nguyên liệu khác như OM 18, CL 555, OM 380 và 5451 duy trì mức giá từ 7.850 – 9.500 đồng/kg tùy loại.



Gạo thành phẩm vẫn giữ giá ổn định. Gạo OM 380 dao động từ 8.800 – 9.000 đồng/kg, gạo IR 504 thành phẩm ở mức 9.500 – 9.700 đồng/kg. Giá phụ phẩm cũng không có biến động lớn, với tấm thơm từ 7.350 – 7.500 đồng/kg và cám từ 8.000 – 9.000 đồng/kg.



Tại các địa phương, lượng gạo về ít, các kho hỏi mua chậm, đặc biệt đối với các loại gạo 504, OM 308 và Đài Thơm. Khu vực Lấp Vò và Sa Đéc (Đồng Tháp) ghi nhận giá gạo vững, lượng hàng về nhỏ giọt. Kênh chợ Sa Đéc có lượng về khá hơn, kho chợ vẫn đang lựa chọn hàng, giá giữ ổn định. Tại An Cư (Tiền Giang), giao dịch vẫn chưa sôi động trở lại.



Giá gạo bán lẻ ổn định, thị trường xuất khẩu đi ngang



Tại các chợ lẻ, giá các loại gạo tiêu dùng không có biến động so với cuối tuần. Gạo Nàng Nhen vẫn giữ mức cao nhất với giá 28.000 đồng/kg, Hương Lài ở mức 22.000 đồng/kg. Các loại gạo thơm như Jasmine, Đài Loan, Nàng Hoa, Sóc Thái và gạo Nhật dao động từ 16.000 – 22.000 đồng/kg. Gạo trắng thông dụng ở mốc 16.000 đồng/kg, gạo thường từ 14.000 – 15.000 đồng/kg.



Trên thị trường xuất khẩu, giá gạo Việt Nam đi ngang. Theo Hiệp hội Lương thực Việt Nam (VFA), gạo 5% tấm duy trì ở mức 382 USD/tấn; gạo 25% tấm ở mức 357 USD/tấn; gạo 100% tấm ở mức 317 USD/tấn. Dù giá không biến động, nhưng áp lực từ thị trường quốc tế và cạnh tranh về nguồn cung vẫn hiện hữu.



Tổng kết lại, thị trường lúa gạo ngày 8/7 ghi nhận xu hướng trái chiều: giá lúa tăng nhẹ, trong khi giá gạo nguyên liệu giảm. Giao dịch tại các địa phương còn chậm, phản ánh tâm lý thận trọng của cả người bán và người mua trong bối cảnh sản lượng về chưa nhiều và thị trường xuất khẩu vẫn đang giằng co.