Giá sầu riêng hôm nay 1/7/2025 dậm chân tại chỗ, Trung Quốc tiếp tục làm khó

Giá sầu riêng trong nước hôm nay 1/7/2025 là bao nhiêu?

Theo khảo sát của Báo Đà Nẵng, giá sầu riêng hiện nay dao động từ 25.000 đến 120.000 đồng/kg, tùy thuộc vào loại và khu vực. Cụ thể, sầu riêng Thái có giá khoảng 75.000 - 95.000 đồng/kg, trong khi sầu riêng Ri6 có giá từ 25.000 - 45.000 đồng/kg. Các loại sầu riêng cao cấp như Musang King có giá lên tới 115.000 - 120.000 đồng/kg.

Nhìn chung, giá sầu riêng phản ánh chất lượng và độ hiếm của từng loại, với các loại phổ biến thường có mức giá thấp hơn so với những loại đặc sản.

Giá sầu riêng khu vực miền Tây Nam Bộ (Đồng Bằng Sông Cửu Long) ngày 1/7/2025

Theo thông tin từ khu vực Tây Nam Bộ (Đồng Bằng Sông Cửu Long), giá thu mua sầu riêng ngày 1/7/2025 dao động quanh mức 30.000 - 120.000 đồng/kg, cụ thể như sau:

Giống sầu riêng Loại Mức giá (đồng/kg) Ri6 VIP VIP 55.000 A 45.000 – 46.000 B 30.000 – 31.000 C Thương lượng Thái (ĐBSCL) VIP 90.000 – 95.000 A 75.000 – 78.000 B 55.000 – 58.000 C 45.000 – 48.000 Musang King A 115.000 – 120.000 B 85.000 – 90.000 C Thương lượng Chuồng bò A 42.000 – 45.000 B 30.000 Sáu Hữu A 65.000 B 45.000

Giá sầu riêng khu vực miền Đông Nam Bộ ngày 1/7/2025

Theo thông tin từ khu vực Đông Nam Bộ, giá thu mua sầu riêng ngày 1/7/2025 dao động quanh mức 30.000 - 80.000 đồng/kg, cụ thể như sau:

Khu vực / Tỉnh Giống sầu riêng Loại Mức giá (đồng/kg)

Bình Phước

Ri6

A 45.000 B 30.000 C Thương lượng



Thái

A 78.000 – 80.000



B 58.000 – 60.000



C 45.000 – 47.000



Đồng Nai

Ri6

A 45.000 B 30.000 C Thương lượng



Thái

A 78.000 – 80.000



B 58.000 – 60.000



C 45.000 – 47.000



Tây Ninh

Ri6

A 40.000 – 45.000



B 30.000 C Thương lượng



Thái

A 78.000 – 80.000



B 58.000 – 60.000



C 47.000

Giá sầu riêng khu vực Tây Nguyên ngày 1/7/2025

Theo thông tin từ khu vực Tây Nguyên, giá thu mua sầu riêng ngày 1/7/2025 dao động quanh mức 25.000 - 80.000 đồng/kg, cụ thể như sau:

Tỉnh Loại sầu riêng Phân loại Giá (đồng/kg)

Gia Lai

Ri6

A 40.000 – 43.000



B 25.000 – 28.000



C Thương lượng



Thái

A 75.000 – 77.000



B 55.000 – 57.000



C 45.000 Đắk Lắk

Ri6

A 43.000 – 45.000



B 28.000 – 29.000



C Thương lượng



Thái

A 78.000 – 80.000



B 58.000 – 60.000



C 45.000 – 47.000





Trung Quốc thắt chặt tiêu chuẩn: Xuất khẩu sầu riêng giảm đến 3%

Theo thông tin từ Bangkok Post, trong nửa đầu năm 2025, xuất khẩu sầu riêng tươi từ Thái Lan sang Trung Quốc đã ghi nhận mức giảm khoảng 3% so với cùng kỳ năm trước. Nguyên nhân chủ yếu là do điều kiện thời tiết không thuận lợi, dẫn đến việc thu hoạch bị trì hoãn gần 20 ngày. Thêm vào đó, Cục Hải quan Trung Quốc (GACC) đã áp dụng nhiều yêu cầu kiểm soát chất lượng nghiêm ngặt hơn.

Các nhà xuất khẩu hiện phải chứng minh rằng họ đáp ứng đầy đủ các tiêu chí như đăng ký nhà đóng gói, chứng nhận Global GAP, kiểm tra dư lượng hóa chất, và nhiều tiêu chuẩn khắt khe về an toàn thực phẩm. Quá trình này không chỉ kéo dài mà còn làm phát sinh thêm chi phí, gây khó khăn cho nhiều doanh nghiệp nhỏ trong việc duy trì đơn hàng.

Tuy nhiên, những công ty lớn như Platinum Fruits vẫn duy trì được hoạt động xuất khẩu ổn định nhờ vào việc đầu tư vào quy trình kiểm tra chất lượng. Họ yêu cầu kiểm tra đất, nước, côn trùng và nấm mốc tại các phòng thí nghiệm đạt chuẩn ISO trước khi tiến hành đóng gói, đồng thời xây dựng một chuỗi cung ứng minh bạch từ trang trại đến tay người tiêu dùng.

Ông Natakrit Eamskul, Giám đốc điều hành của Platinum Fruits, đã nhấn mạnh tại sự kiện Asia Fruit Logistica Bangkok Meet Up rằng: “Cạnh tranh hiện nay không còn chỉ là về giá cả hay sản lượng, mà là về niềm tin vào chất lượng và an toàn thực phẩm.”

Bài học hừ Thái Lan: Sự phối hợp là chìa khóa thành công trên thị trường Trung Quốc

Tại Việt Nam, giá sầu riêng trong nước vẫn thấp hơn nhiều so với cùng kỳ năm ngoái, khi mà xuất khẩu sang Trung Quốc đạt đỉnh. Một trong những lý do chính khiến giá không tăng trong mùa vụ năm nay là do các yêu cầu ngày càng nghiêm ngặt từ phía Trung Quốc. Nhiều vùng trồng ở Tây Nguyên và miền Tây vẫn chưa đạt tiêu chuẩn về nguyên liệu và hồ sơ GAP, cũng như truy xuất nguồn gốc.

Diện tích trồng sầu riêng tại Việt Nam đã vượt qua 178.000 ha, tăng gấp 5 lần so với năm 2015, với sản lượng đạt hơn 1,5 triệu tấn. Tuy nhiên, nếu không có chiến lược kiểm tra chất lượng hiệu quả, nhiều vùng có thể rơi vào tình trạng “hàng hóa không đạt tiêu chuẩn – không thể xuất khẩu – phải bán tháo nội địa.”

Bài học từ Thái Lan cho thấy sự phối hợp giữa doanh nghiệp, nông dân và cơ quan quản lý trong việc kiểm soát dư lượng và đảm bảo truy xuất nguồn gốc là điều kiện tiên quyết để duy trì vị thế trên thị trường lớn như Trung Quốc.