Tài chính - Thị trường Giá sầu riêng hôm nay 24/7: Tăng giảm trái chiều, sầu xuất khẩu ăn điểm Giá sầu riêng hôm nay 24/7 biến động trái chiều, sầu riêng Thái VIP dẫn đầu 90.000 đồng/kg. Xuất khẩu phục hồi mạnh, đạt 360 triệu USD tháng 6, tăng 70%.

Giá sầu riêng trong nước hôm nay 24/7/2025 tại khu vực miền Tây Nam Bộ (Đồng Bằng Sông Cửu Long)

Theo thông tin từ khu vực Tây Nam Bộ (Đồng Bằng Sông Cửu Long), giá thu mua sầu riêng ngày 24/7/2025 dao động quanh mức 20.000 - 85.000 đồng/kg, cụ thể như sau:

Phân loại Giá 24/7/2025 (đồng/kg) Biến động giá sàn (đồng/kg) Biến động giá trần (đồng/kg) Sầu riêng Ri6 A 38.000 - 42.000 0 +2.000 Sầu riêng Ri6 B 24.000 - 28.000 -4.000 -2.000 Sầu riêng Ri6 C 20.000 - 22.000 0 -4.000 Sầu riêng Thái A 75.000 - 78.000 +1.000 +2.000 Sầu riêng Thái B 55.000 - 58.000 +1.000 +2.000 Sầu riêng Thái C 40.000 - 45.000 +2.000 0 Sầu riêng Thái VIP A 85.000 0 0 Sầu riêng Thái VIP B 65.000 0 0

Giá sầu riêng trong nước hôm nay 24/7/2025 tại khu vực miền Đông Nam Bộ

Theo thông tin từ khu vực Đông Nam Bộ, giá thu mua sầu riêng ngày 24/7/2025 dao động quanh mức 20.000 - 85.000 đồng/kg, cụ thể như sau:

Phân loại Giá 24/7/2025 (đồng/kg) Biến động giá sàn (đồng/kg) Biến động giá trần (đồng/kg) Sầu riêng Ri6 A 38.000 - 42.000 0 0 Sầu riêng Ri6 B 24.000 - 28.000 0 0 Sầu riêng Ri6 C 20.000 - 22.000 0 0 Sầu riêng Thái A 74.000 - 78.000 0 0 Sầu riêng Thái B 54.000 - 58.000 0 0 Sầu riêng Thái C 40.000 - 45.000 0 0 Sầu riêng Thái VIP A 85.000 0 0 Sầu riêng Thái VIP B 65.000 0 0

Giá sầu riêng trong nước hôm nay 24/7/2025 tại khu vực Tây Nguyên

Theo thông tin từ khu vực Tây Nguyên, giá thu mua sầu riêng ngày 24/7/2025 dao động quanh mức 22.000 - 90.000 đồng/kg, cụ thể như sau:

Phân loại Giá 24/7/2025 (đồng/kg) Biến động giá sàn (đồng/kg) Biến động giá trần (đồng/kg) Sầu riêng Ri6 A 38.000 - 44.000 0 0 Sầu riêng Ri6 B 26.000 - 30.000 0 0 Sầu riêng Ri6 C 22.000 - 24.000 0 0 Sầu riêng Thái A 74.000 - 85.000 0 0 Sầu riêng Thái B 54.000 - 65.000 0 0 Sầu riêng Thái C 40.000 - 45.000 0 0 Sầu riêng Thái VIP A 90.000 - -5.000 Sầu riêng Thái VIP B 70.000 - -5.000

Doanh nghiệp Việt kiểm soát chất lượng chặt chẽ, sầu riêng xuất khẩu ngày càng “ăn điểm”

Sau một thời gian dài gặp khó khăn, xuất khẩu sầu riêng của Việt Nam đang có sự hồi phục rõ nét, đặc biệt tại thị trường Trung Quốc – nơi tiêu thụ trên 90% sản lượng.

Dấu hiệu tích cực được phản ánh qua số liệu xuất khẩu. Theo báo cáo của Tổng cục Hải quan, giá trị xuất khẩu rau quả trong tháng 6 đạt 807 triệu USD, tăng hơn 30% so với tháng trước và tăng 20,2% so với cùng kỳ năm trước. Đây là tháng đầu tiên trong năm ghi nhận sự tăng trưởng sau 5 tháng liên tiếp sụt giảm. Trong đó, sầu riêng đóng góp khoảng 360 triệu USD, tăng hơn 70% so với tháng 5.

Từ tháng 5 trở đi, sầu riêng chính thức lấy lại đà tăng trưởng. Hiện nay, mặt hàng này đang mở rộng thị phần tại nhiều thị trường như Trung Quốc đại lục, Thái Lan, Campuchia và Hong Kong. Kim ngạch xuất khẩu tháng 6 cho thấy sầu riêng đã trở lại mức ổn định tương tự năm 2024.

Dự báo nếu xu hướng này tiếp tục, trong mùa vụ cao điểm (tháng 9-10), giá trị xuất khẩu sầu riêng có thể đạt từ 500 đến 550 triệu USD mỗi tháng. Tuy nhiên, giá cả khó có thể đạt mức cao như giai đoạn 2023-2024 do nguồn cung toàn cầu ngày càng phong phú với sự tham gia của Malaysia, Indonesia, Campuchia và Lào bên cạnh Thái Lan và Việt Nam trong thị trường xuất khẩu chính ngạch sang Trung Quốc.

Mặt khác, các doanh nghiệp Việt Nam đã cải thiện đáng kể công tác kiểm soát các chỉ tiêu kỹ thuật như chất vàng O và cadimi – những yếu tố từng khiến hàng hóa bị trả về. Nhiều doanh nghiệp yêu cầu nhà vườn và các đầu mối trung gian tiến hành kiểm tra chất lượng trước khi xuất hàng, nhờ đó tỷ lệ thông quan được nâng cao rõ rệt.