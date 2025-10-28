Tài chính - Thị trường Giá sầu riêng hôm nay 28/10: Nhiều kho tăng giá trở lại Giá sầu riêng hôm nay 28/10 tăng nhẹ 2.000–5.000 đồng/kg tại nhiều vùng trồng lớn.

Giá sầu riêng hôm nay phục hồi nhẹ sau giai đoạn chững



Giá sầu riêng hôm nay 28/10 tại các vùng trồng trọng điểm đã có dấu hiệu khởi sắc trở lại sau nhiều ngày đứng giá. Một số kho lớn tại Đắk Lắk, Gia Lai và khu vực Đồng bằng sông Cửu Long bắt đầu điều chỉnh tăng 2.000–5.000 đồng/kg nhờ hoạt động thu mua dần được nối lại. Trước đó, gần 2.000 container sầu riêng bị ùn ứ tại Đắk Lắk khiến chuỗi cung ứng tạm thời đình trệ, giá giảm sâu trong nhiều ngày.



Giá sầu riêng ở Đồng bằng sông Cửu Long duy trì ở mức cao



Tại khu vực Đồng bằng sông Cửu Long, giá sầu riêng Thái VIP vẫn giữ ngưỡng cao nhất cả nước, dao động 110.000 – 120.000 đồng/kg. Các loại sầu riêng Thái A có giá khoảng 90.000 – 95.000 đồng/kg, trong khi loại B ở mức 70.000 – 75.000 đồng/kg và loại C 40.000 – 55.000 đồng/kg. Sầu riêng Ri6 – giống được ưa chuộng trong nước – hiện được thu mua khoảng 80.000 – 85.000 đồng/kg đối với loại A, thấp hơn đôi chút so với sầu Thái.



Nhờ chất lượng trái ổn định và sản lượng dồi dào, vùng Đồng bằng sông Cửu Long vẫn là khu vực dẫn đầu về giá và sản lượng sầu riêng cả nước. Tuy nhiên, sức mua chưa thực sự mạnh do nhiều doanh nghiệp xuất khẩu còn dè dặt khi hàng hóa tồn kho chưa được giải quyết hết.



Giá sầu riêng tại Tây Nguyên bật tăng, đặc biệt ở Đắk Lắk và Gia Lai



Tại Tây Nguyên, nơi được xem là “thủ phủ” sầu riêng xuất khẩu, giá đã tăng trở lại sau thời gian dài ảm đạm. Ở Đắk Lắk, sầu riêng Thái VIP loại A dao động từ 100.000 – 120.000 đồng/kg, loại B khoảng 100.000 đồng/kg, còn loại C ở mức 75.000 đồng/kg. Riêng giống Musang King cao cấp vẫn giữ giá 120.000 – 140.000 đồng/kg nhờ nguồn cung khan hiếm.



Tại Gia Lai, giá sầu riêng Thái VIP đạt 110.000 – 115.000 đồng/kg, loại A ở mức 90.000 – 92.000 đồng/kg. Riêng sầu riêng Ri6 loại A dao động quanh 46.000 – 50.000 đồng/kg. Sự tăng nhẹ ở các vùng này cho thấy nhu cầu thu mua đã được khơi thông phần nào, giúp thị trường sầu riêng dần ổn định trở lại.



Tại Lâm Đồng, giá sầu riêng Thái VIP đạt 120.000 đồng/kg, giữ nguyên mức cao nhất khu vực. Các loại A và B lần lượt ở 75.000 – 80.000 đồng/kg và 60.000 – 65.000 đồng/kg. Sầu riêng Ri6 có giá khoảng 46.000 – 50.000 đồng/kg.

Giá sầu riêng ở Bình Phước ổn định



Còn tại Bình Phước, sầu riêng Thái VIP đạt 115.000 đồng/kg, loại A từ 80.000 – 85.000 đồng/kg, Ri6 ở mức 42.000 – 48.000 đồng/kg.



Musang King – dòng sầu riêng nhập cao cấp vẫn duy trì ngưỡng giá cao nhất thị trường, dao động 130.000 – 140.000 đồng/kg, chủ yếu phục vụ cho xuất khẩu đi Trung Quốc và Malaysia.